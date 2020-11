70 Corona-Fälle im Seniorenzentrum Linden

Im Seniorenzentrum Linden gab es (Stand Mittwochabend) 70 Corona-Fälle. Foto: Wißner

LINDEN - LINDEN. Dramatische Corona-Zahlen im Seniorenzentrum in Linden: 55 Bewohner und 15 Mitarbeiter (Stand Mittwochabend) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich in Quarantäne. Die Betroffenen sind nach Angaben der Einrichtungsleiterin Christa Hofmann-Bremer zwar alle völlig ohne Symptome und fühlen sich gesund. Doch für das Seniorenheim bedeutet die Quarantäne der Pflegekräfte zunehmend Probleme. Deshalb startete Hofmann-Bremer einen "Hilferuf" in den sozialen Medien.

Außerdem hat die Einrichtung beim zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises einen Antrag auf Umkehrquarantäne gestellt, berichtete sie auf Nachfrage dieser Zeitung. "Fachlich bedeutet dies, dass diese Mitarbeiter, sofern sie wollen und sich dazu in der Lage fühlen, im sogenannten ,schwarzen Bereich', wo infizierte Bewohner wohnen, eingesetzt werden. Wir werden in Kohortenbildung gehen und wenn dies das Gesundheitsamt erlaubt, entsprechend zuordnen, wenn auch die Mitarbeiter zustimmen."

Im Seniorenzentrum arbeitet man aktuell ohnehin auf einer Großbaustelle. Doch die Lage im Haus wird zunehmend schwieriger. Am Dienstag platzierte Hofmann-Bremer ihren Aufruf unter anderem bei Facebook: "Ich muss heute einen Aufruf starten an alle Bürger im Landkreis Gießen, die mit Alten- und Krankenpflege in Verbindung stehen und spontan ihr Wissen und Kraft einsetzen können." Sie verwies auf die Zahlen vom Dienstag und berichtete, dass an dem Tag mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes ein Abstrich aller Mitarbeiter und Bewohner stattgefunden hatte. Hofmann-Bremer ahnte da schon, dass die Ergebnisse bedeuten, dass weitere Mitarbeiter in Quarantäne gehen müssen. Und so kam es auch.

"Derzeit kann unser Dienstplan nur durch Freiberufler, die aus ganz Deutschland nach Leihgestern kommen, aufrecht erhalten werden können. Ich bitte Sie ganz herzlich um Ihre Unterstützung in der Versorgung unserer Bewohner. Alleine werden wir es nicht schaffen. Vielleicht wird mein Aufruf auch von ehemaligen Vorgesetzten und Kollegen gehört. Seht Ihr Möglichkeiten, Personen anzusprechen, die unsere Bewohner pflegen und unterstützen können? Ich wäre Euch so dankbar. Bitte melden Sie sich, meldet Euch. Wir brauchen jede helfende Hand", so Hofmann-Bremer.

Das Seniorenzentrum ist aktuell bis auf Weiteres geschlossen. Bewohner müssen auf ihren Zimmern bleiben. Angehörige werden aufgefordert, nur in dringenden Fällen anzurufen, da die Pflegedienstleitungen einen hohen administrativen Aufwand zu bewältigen haben. "Sie können ganz sicher sein, wenn ein uns anvertrauter Bewohner Symptome einer Infektion zeigt oder auch anderes Unwohlsein äußert, werden wir umgehend und direkt, mit der uns genannten Bezugsperson oder dem Betreuer Kontakt aufnehmen".

Wie Hofmann-Bremer am Mittwochabend auf Anfrage erklärte, war die Resonanz auf den Aufruf "sehr gut", wobei sie bereits zwei Fachkräfte gewinnen konnte, die am heutigen Donnerstag ihren Dienst antreten und "über eine längere Zeit dabeibleiben". Darüber hinaus wurde eine hoch qualifizierte Mitarbeiterin gewonnen, die das stark in Anspruch genommene Management der Einrichtung verstärkt. Für einen Wochenend-, wie auch einen Urlaubseinsatz hatten sich zudem ehemalige Arbeitskolleginnen von Hofmann-Bremer aus dem Evangelischen Krankenhaus in Gießen gemeldet.

Die Einrichtungsleiterin stellte klar, dass jeder, der hoch professionell Pflege betreibe, einen Kurzvertrag erhalte und einige Bewerber dies als einen Einstieg nutzen können. "Ehrenamt in diesem Sinne ist nicht nachgefragt", betonte sie. Konkret gehe es nun darum, welche Bedarfe sich herauskristallisieren und wie diesen Personen zugeordnet werden können.

Wer das Seniorenzentrum Linden unterstützen will, kann Christa Hofmann-Bremer per E-Mail an hofmann-bremer@johannesstift-seniorenzentrum.de oder unter 0641/975501155 erreichen.