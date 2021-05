70 Pikse am ersten Tag

Bei Bork wird geimpft (v.l.): Dr. Helge Weiler und Dr. Dag-Hau Yim setzen einem LKW-Fahrer die erste Astrazeneca-Impfdosis. Bork ist eine der ersten Firmen im Kreis, die in ihrem Betrieb Mitarbeiter impfen. Foto: Rieger

NIEDERKLEEN - Direkt nachdem der AstraZeneca-Impfstoff aus der Priorisierung genommen wurde, hat die Spedition Bork GmbH & Co. KG aus Niederkleen reagiert: Seit Freitagnachmittag können sich die über 500 Mitarbeiter von den beiden Ärzten Dr. Helge Weiler und Dr. Dag-Hau Yim mit dem britisch-schwedischen Impfstoff spritzen lassen. 70 Dosen hatten die beiden Mediziner am ersten Tag dabei, der Andrang der Impfwilligen war groß. Wenn alle Bork-Mitarbeiter, die geimpft werden möchten, ihren Piks in den Oberarm bekommen haben, wird es in neun Wochen in die zweite Impf-Runde gehen.

Zweimal die Woche werden die Mitarbeiter auf Corona getestet, auch vor der Impfung ging es zunächst zum Testen.

Das Familienunternehmen um Firmenchef Wolfgang Bork ist an der Gesundheit seiner Mitarbeiter, von denen ein großer Teil Lkw-Fahrer sind, die durch ganz Deutschland touren, interessiert. Regelmäßig wird außerhalb von Corona-Zeiten auch ein Gesundheits- und Sicherheitstag angeboten, der sich zunehmender Beliebtheit bei den Mitarbeitern erfreut. "Auch in diesem Bereich möchten wir ein bisschen Vorreiter in der Branche sein", betonten Barbara und Wolfgang Bork.