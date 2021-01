7000 Zugriffe auf Videomodul

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Vier Tage nach dem weitgehend digitalen Schulstart im Landkreis Gießen hat Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) in einer Pressemitteilung Bilanz gezogen: Zwar habe es gerade zu Beginn an einigen Schulen technische Probleme beim Unterricht per Computer zuhause gegeben, kurz danach sei die Situation wieder besser gewesen. „Wir sind in einer Ausnahmesituation. Und bestimmte Dinge lassen sich vorher nicht simulieren“, erklärte Schmahl.

So war der Grundschulserver der Schulplattform Iserv am Montag abgestürzt. Grund seien etwa 7000 zeitgleiche Zugriffe auf das Videomodul gewesen. In der Nacht zum Dienstag sei technische Abhilfe geschaffen worden. Die starke Videonutzung habe auch zu einzelnen Problemen bei Servern weiterführender Schulen geführt. „Am Mittwoch hat eine Abfrage an den weiterführenden Schulen ergeben, dass die Server laufen“, berichtete die Dezernentin.

Das Videomodul werde genutzt, die meisten Lehrkräfte und Schüler nähmen jedoch das Microsoft-Tool „Teams“ in Anspruch. „Diese Lösung hat das Land gestattet, viele Landkreise nutzen sie auch in normalen Zeiten.“ Bei technischen Problemen stehe jederzeit das Supportteam des Landkreises bereit.

Die Startprobleme hätten nicht nur den Landkreis Gießen betroffen. Ebenso sei die Nutzung von Iserv hier keine Besonderheit: Die Plattform werde nicht nur flächendeckend in Niedersachsen, sondern auch im Lahn-Dill- und dem Vogelsbergkreis oder an einigen Schulen im Main-Kinzig-Kreis eingesetzt.

Eine Ursache für die Startschwierigkeiten sei auch die Doppelbeschulung, die das Kultusministerium im Vergleich zum ersten Lockdown nun gewählt habe. „Im Frühjahr fand nur Distanzunterricht statt. Nun werden Gruppen zu Hause und in der Schule unterrichtet“, erklärte Schmahl. „Lehrkräfte müssen beide Gruppen mit dem gleichen Stoff versorgen.“ Viele hätten daraufhin den Präsenzunterricht im Video-Livestream für Schüler zuhause verfügbar machen wollen – und das zeitgleich und zur gewöhnlichen Schulzeit ab 8 Uhr. „Hinzu kommt das Versprechen des Kultusministers, dass alle den gleichen Stoff erhalten, egal ob zu Hause oder in der Schule.“ Auch das sei ein Unterschied zum Frühjahr.

Wichtige Voraussetzung für eine leistungsfähige Datenübertragung sind die geplanten Breitbandanbindungen der Schulen. „Uns haben auch Fragen erreicht, wann endlich alle Schulen im Kreisgebiet im Zuge der dritten Ausbaustufe über Glasfaser bis ins Gebäude verfügen“, berichtete Landrätin Anita Schneider (SPD) ergänzend. „Wir stehen nach einem mehr als einjährigen komplexen Vergabeverfahren kurz vor der Auftragsvergabe.“ Eine letzte Hürde sei jedoch die noch ausstehende Wirtschaftlichkeitsprüfung des Bundes, der den Ausbau fördert.

Schmahl bewertete die Einführung von Iserv als großen Schritt nach vorn für die Schulen des Landkreises. „Damit war es möglich, Lehrkräften und Schülern eigene E-Mail-Adressen zuzuordnen. Das gibt es in großen Teilen Hessens noch nicht.“ Das Land arbeite dagegen seit Jahren an einer eigenen Schulplattform, die nun mit Hochdruck aus mehreren Programmen zusammengesetzt wurde. Das Authentifizierungsverfahren sei so schwierig, dass viele Lehrkräfte es nicht nutzen wollten. Die Plattform verfüge auch nicht über ein Videomodul. „Grundsätzlich haben wir alle Hausaufgaben gemacht“, sagt Schmahl. Teilweise seien neue Server bestellt worden, so wie für die Theo-Koch-Schule in Grünberg.

Der Landkreis Gießen sei der erste in Hessen, der 2020 alle Schüler, die keine eigenen Tablets und Laptops haben, mit Leihgeräten ausgestattet habe, bilanzierte Schmahl. „Die Gelder, die der Bund dafür zur Verfügung gestellt hat, haben wir vollkommen ausgegeben.“