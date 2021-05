71 von 79 Stimmen für Claus Spandau

Nach der Wahl erhielt Claus Spandau viel Applaus von den anderen Kreistagsabgeordneten. (Foto: Friese)

KREIS GIESSEN - (vb). Mit großer Mehrheit ist Claus Spandau in der konstituierenden Sitzung des Kreistages am Montagabend zum Vorsitzenden gewählt worden. Der CDU-Politiker erhielt in geheimer Wahl 71 von 79 abgegebenen Stimmen. Vier Abgeordnete stimmten mit Nein, es gab vier ungültige Stimmen. Nachdem Altersvorsitzender Johannes Zippel (Freie Wähler) das Ergebnis bekanntgegeben hatte, brandete Applaus auf. Landrätin Anita Schneider (SPD) und CDU-Fraktionsvorsitzender Christopher Lipp überreichten Blumen.

Schneider hatte die Sitzung in der Hungener Stadthalle eröffnet, allen Kreistagsabgeordneten zur Wahl gratuliert und „gutes Gelingen“ gewünscht. Ältestes Mitglied ist Karl Heinz Reitz, der AfD-Fraktionsvorsitzende. Er war allerdings erkrankt, sodass an seiner Stelle Zippel die Wahl leitete. Dieser hatte erst wenige Stunden vor der Sitzung von diesem Umstand erfahren. Er wünschte sich eine „faire und sachliche Zusammenarbeit“. Man solle die nächsten fünf Jahre nutzen, „um den Landkreis gemeinsam nach vorne zu bringen“.

Zu Spandaus Stellvertretern wurden in ebenfalls geheimer Wahl Martin Hanika (CDU), Gerda Weigel-Greilich (Grüne), Anja Stark (SPD) und Claudia Zecher (FW) bestimmt. Dazu hatten die Parteien Listen mit überwiegend mehreren Namen vorgelegt, im Falle der SPD befanden sich darauf auch Kandidaten der FDP. „Die Vraktion“, das Bündnis aus „Die Partei“ und „Volt“, hatte Marco Rasch nominiert, erhielt aber nicht genügend Stimmen. Die FDP beantragte zu einem späteren Zeitpunkt erfolglos, die Zahl der Stellvertreter von vier auf sechs zu erhöhen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es mehr Fraktionen im Kreistag gibt.

Spandau bedankte sich für das sehr hohe Vertrauen der Kreistagskollegen. Er versprach, mit voller Kraft für das Amt zu arbeiten und bekannte, nie damit gerechnet zu haben, mal Kreistagsvorsitzender zu sein. Spandau betonte, dass er von den Abgeordneten den Respekt vor den Kollegen und deren Meinungen erwarte. „Ich setze auf einen freundlichen Umgang im Kreistag“, erklärte der 66-Jährige. Man müsse auch immer die Außenwahrnehmung des Kreistags berücksichtigen und beim Werben um Anerkennung mit Leistungen und Handlungen überzeugen. „Ich hoffe, dass Sie es mir in meiner Arbeit nicht allzu schwer machen“, so Spandaus abschließender Wunsch.