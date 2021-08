75 000 Euro für Schutz der Langgönser Feldhamster

Die gerade acht Wochen alten Feldhamster sind ausgesprochen niedlich. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Das war ein Besuch mit hohem vierbeinigem Niedlichkeitsfaktor: Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) besuchte die Artenschutzstation für Feldhamster in Lang-Göns und überreichte einen Förderbescheid des Landes in Höhe von 75 000 Euro zum Ausbau dieses ganz besonderen Feldhamsterschutzes. 13 junge Feldhamster haben vor wenigen Wochen hier das Licht der Welt erblickt und erfüllen damit die Ziele dieser Aufzuchtanlage, die es erst seit dem Frühjahr gibt.

"Der Feldhamster ist mittlerweile vom Aussterben bedroht. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, diese Entwicklung umzukehren und die Lebensräume von Tieren und Pflanzen auf dem Feld zu schützen. Deshalb unterstützt das Land Hessen den Ausbau des 'Feldhamsterlandes' der hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), betonte die Ministerin. Sie wurde auf dem Hof Niederfeld der Familie von Werner Müller empfangen. Dort im umgebauten ehemaligen Schweinestall tummeln sich seit ein paar Monaten in Einzelkäfigen insgesamt zwölf Feldhamster, die miteinander verpaart werden.

"Assistierte Migration"

Der Lang-Gönser Martin Wenisch, seit Langem im Feldhamsterschutz engagiert, Dr. Tobias E. Reiners, Vorsitzender der HGON und Projektleiter vom "Feldhamsterland Hessen", sowie seine Mitarbeiterin Melanie Albert erläuterten die Hintergründe dieses Reproduktionsprojekts: Auf den Feldern südlich des Kernorts Lang-Göns und in Pohlheim-Holzheim gibt es noch zwei der größten Populationen von Feldhamstern in Hessen. Diese geschützte Art ist hessenweit und darüber hinaus fast verschwunden. Damit verfügt Langgöns über ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich die Gemeinde in Sachen Naturschutz schmücken kann. Weil der Feldhamster aber hier relativ stationär lebt und die A 45 die beiden Lebensräume trennt, leiden die Populationen auch unter Inzucht. Deshalb setzen die Experten, um den "Status quo" im Raum Langgöns nicht nur zu halten, sondern zu verbessern, zukünftig auf die sogenannte "assistierte Migration". Das ist ein spezielles Zuchtprogramm, bei dem die Feldhamster in großen Hallen gehalten, miteinander verpaart und bei Erfolg ausgewildert werden. Im Opel-Zoo wird mit dieser Methode schon länger erfolgreich gearbeitet. Auch in Lang-Göns sind die Naturschützer begeistert, wie schnell und unproblematisch die Hamster sich bereits vermehrt haben: "Pro Population haben wir sechs erwachsene Tiere in der Station, also zwölf insgesamt. Zur Paarung setzen wir jeweils zwei Tiere, eins aus Lang-Göns und eins aus Pohlheim, in bestimmte Boxen, wo sie sich dann näherkommen können", berichtete Melanie Albert. Nach nur 17-tägiger Tragzeit waren bislang die Paare "Adam" und "Eva" sowie "Valentina" und "Dieter" erfolgreich: Acht Wochen alt sind die beiden Würfe, insgesamt 13 junge Feldhamster wuseln mit hohem Niedlichkeitsfaktor in ihren Käfigen. Sie sollen im nächsten Jahr im Rahmen des Hessischen Feldflurprojekts in Lang-Göns und Umgebung ausgewildert werden. Für das Feldflurprojekt fiel 2019 der Startschuss. Ziel des Projekts bei Langgöns mit rund 4000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche und auch den anderen Schwerpunktgebieten in Hessen ist es, die Lebensräume von Feldhamster, Feldlerche, Rebhuhn, Grauammer und weiterer Arten zu verbessern.

Auswilderung geplant

Seit 2018 ist Langgöns ein Projektgebiet im Verbundprojekt "Feldhamsterland", welches im Bundesprogramm Biologische Vielfalt des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) gefördert wird. Mit den Fördermitteln für das Projekt "Feldhamsterland" kann nun eine zusätzliche Projektmitarbeiterin finanziert werden, die die Suche nach den letzten Feldhamstern mit Freiwilligen organisiert und die Landwirte bei der feldhamstergerechten Bewirtschaftung ihrer Felder berät. Über die Unterstützung von Julia Heinze, deren Stelle aus den Fördermitteln finanziert wird, freuen sich Tobias E. Reiners und Melanie Albert sehr. Sie berichteten auch, dass im Rahmen der "Feldliebekampagne" des Landes Patenschaften für die Feldhamster in der Aufzuchtstation vergeben wurden und überreichten Priska Hinz ebenfalls eine Patenschaftsurkunde. Einer der Hamster in der Station trägt sogar ihren Vornamen.

Seit fast 20 Jahren nehmen viele Landwirte aus Lang-Göns und Pohlheim-Holzheim sehr engagiert am Feldhamsterschutzprogramm teil. Einer davon ist Jörg Müller, Sohn von Werner Müller.

"Nahrungsmittelproduktion und Artenschutz miteinander zu verbinden, ist unser Bestreben, wir freuen uns, selten gewordene Arten wieder auf unseren Feldern zu sehen, das ist unsere Motivation, wir machen mit", bekräftigte Müller. Er zeigte der Ministerin die Blühstreifen, eine von mehreren Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die Feldhamster auch nach der Ernte noch genügend Nahrung finden. Diese "bunten Äcker" sind bestens geeignet, Feldhamster wieder anzusiedeln. Reiners plant deshalb auch, hier Tiere auszuwildern. "Wir werden weit kommen", zeigte er sich zuversichtlich.