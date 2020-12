76 000 Euro für Brandschutz in vier Kommunen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Der Landkreis unterstützt vier Kommunen beim Brandschutz mit 76 000 Euro. "Jede Investition in die Ausstattung unserer Feuerwehren ist eine Investition in die Sicherheit der Bevölkerung und gut angelegtes Geld", erklärte Landrätin Anita Schneider laut einer Pressemitteilung. Sie bedankte sich zugleich für den Einsatz der Feuerwehrangehörigen im zu Ende gehenden Jahr. Mit rund 26 000 Euro fördert der Landkreis sechs Tragkraftspritzen der Feuerwehren Buseck, Laubach, Lich und Reiskirchen. 10 000 Euro vom Kreis gibt es für einen Großraumlüfter der Gemeinde Buseck, der bei einer sogenannten Entrauchung von Großgebäuden zum Einsatz kommt. Dieser Luftfilter kann von allen Feuerwehren angefordert werden. 40 000 Euro für mobile Systemtrennern wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Ein mobiler Systemtrenner wird an Standrohre oder Überflurhydranten angeschlossen, um Löschwasser zu entnehmen. Er soll verhindern, dass durch Rücksaugen oder Rückdrücken Wasser in das Trinkwasserversorgungsnetz zurückfließt, wenn der Druck in diesem Netz niedriger ist als in der verlegten Löschwasserleitung.