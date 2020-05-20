Mittwoch, 20.05.2020 - 06:20
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7,7 Millionen Euro Investitionen in Außenstelle der Clemens-Brentano-Europaschule in Allendorf/Lda.
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