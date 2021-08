83 neue Corona-Infektionen im Landkreis Gießen

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Montag 83 Corona-Neuinfektionen registriert. Eine derart hohe Zahl war zuletzt am 11. Mai gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut eigenen Berechnungen - Stand Dienstag 17 Uhr - 79,1. Montag lag der Wert bei 62,4. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 62,4 (Stand Dienstag 0 Uhr). Am Montag lag der Wert 60,6. Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

25 (24) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 401 aktive Fälle (347).

Eine konkrete Erklärung für die vielen neuen Infektionsfälle konnte Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage dieser Zeitung nicht nennen. Es gebe kein besonders Cluster oder größeres zusammenhängendes Ausbruchsgeschehen.

Bei Schnelltests am Montag seien in den Schulen in Stadt und Kreis 17 positiv ausgefallen. Bis Dienstagmittag seien fünf bei PCR-Tests bestätigt worden, einer sei negativ gewesen und die Ergebnisse der restlichen Tests stünden noch aus. Allgemein geht das Gesundheitsamt aber davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen abspiele, ebenso bei Reiserückkehrern.

Von 0,0 bis 140,7

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 1 (0,0), Biebertal 8 (39,8), Buseck 19 (100,9), Fernwald 14 (101,3), Gießen 175 (101,3), Grünberg 16 (44,1), Heuchelheim 20 (140,7), Hungen 11 (55,6), Langgöns 18 (119,8), Laubach 3 (0,0), Lich 12 (58,0), Linden 17 (68,7), Lollar 15 (77,6), Pohlheim 40 (71,7), Rabenau 0 (0,0), Reiskirchen 7 (58,5), Staufenberg 6 (70,8), Wettenberg 95 (87,5).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 698 (14 615) Corona-Fälle verzeichnet. 13 930 (13 901) Menschen gelten als genesen.