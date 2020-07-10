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Freitag, 10.07.2020 - 07:20
4 min

88-Jähriger aus Linden baut Holzwürfelsteckspiel für Kinder ab drei Jahre

Das Gebrauchsmuster hat sich Friedrich von Fuchs beim Deutschen Patent- und Markenamt in München eintragen lassen. Jetzt hofft er auf einen Hersteller, der dafür den überregionalen Vertrieb übernimmt.

Von Ines Jachmann
Ein Holzwürfelsteckspiel, mit dem man Türmchen bauen, aber auch Figuren zusammenstecken kann. Und wer hat's erfunden? Ein Fuchs aus Linden. Foto: Jachmann

Ein Holzwürfelsteckspiel, mit dem man Türmchen bauen, aber auch Figuren zusammenstecken kann. Und wer hat's erfunden? Ein Fuchs aus Linden. Foto: Jachmann

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ZAHLEN UND FAKTEN

2019 wurden bundesweit 11 668 Gebrauchsmuster beim DPMA angemeldet und 10 295 erteilt. Im selben Jahr gab es 67 437 Patentanmeldungen. Nicht jede kommt zum Prüfungsverfahren. Manche dauern meist mehrere Jahre. Im vergangenen Jahr wurden 40 124 Prüfungsverfahren abgeschlossen. In 18 255 Fällen wurde ein Patent erteilt. Die Rechte erlöschen, wenn die Jahresgebühren nicht bezahlt werden oder wenn ein Gebrauchsmuster auf Antrag gelöscht oder ein Patent für nichtig erklärt wird. (ija)

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