Freitag, 10.07.2020 - 07:20
4 min
88-Jähriger aus Linden baut Holzwürfelsteckspiel für Kinder ab drei Jahre
Von Ines Jachmann
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ZAHLEN UND FAKTEN
2019 wurden bundesweit 11 668 Gebrauchsmuster beim DPMA angemeldet und 10 295 erteilt. Im selben Jahr gab es 67 437 Patentanmeldungen. Nicht jede kommt zum Prüfungsverfahren. Manche dauern meist mehrere Jahre. Im vergangenen Jahr wurden 40 124 Prüfungsverfahren abgeschlossen. In 18 255 Fällen wurde ein Patent erteilt. Die Rechte erlöschen, wenn die Jahresgebühren nicht bezahlt werden oder wenn ein Gebrauchsmuster auf Antrag gelöscht oder ein Patent für nichtig erklärt wird. (ija)
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