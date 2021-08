89 Jugendliche am Samstag gegen Coronavirus geimpft

89 Kinder und Jugendliche sind bei einem Sondertermin des Landkreises geimpft worden. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Mit verschiedenen Sonderimpfungen versucht der Landkreis, die Impfkampagne wieder in Schwung zu bringen. Auf Nachfrage teilte die Kreisverwaltung mit, dass am Sonntag, 8. August, 271 Dosen im Impfzentrum verabreicht wurden. Wie viele kamen, weil ein Kaffee und ein Stück Kuchen beim "Kaffeeklatsch" lockten, lasse sich nicht sagen, dass die Zahl der Impflinge nicht nach Uhrzeit gefiltert werden könne.

Tags zuvor gab es eine Sonderaktion für Kinder und Jugendliche. Dabei wurden laut Landkreis 71 Dosen an unter 16-Jährige und 18 an 16- und 17-Jährige verabreicht.

Geringer waren die Zahlen bei den mobilen Teams am vergangenen Wochenende. Sieben Impfungen fanden am Samstag beim Gießener Wochenmarkt statt und zwölf vor dem Rewe in Hüttenberg, Letzteres abgestimmt mit dem eigentlich zuständigen Lahn-Dill-Kreis. Am Sonntag gab es drei Impfungen beim Fußballspiel von Schwarz-Weiß Gießen und fünf Impfungen beim Flohmarkt in Langgöns.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Montag zwei Corona-Neuinfektionen registriert, am Sonntag waren es null, am Samstag zwölf. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt - Stand Montag 17 Uhr - 18,1. Sonntag und Samstag lag der Wert bei 18,5. Das hessische Sozialministerium nennt ebenfalls den Wert von 18,1 (Stand Montag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte - diesmal nicht.

20 (21/19) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 107 aktive Fälle (107/110).

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 2 (10,0), Buseck 1 (7,8), Fernwald 1 (14,5), Gießen 44 (23,4), Grünberg 1 (7,3), Heuchelheim 4 (38,4), Hungen 1 (7,9), Langgöns 3 (25,7), Laubach 7 (41,7), Lich 3 (0,0), Linden 8 (7,6), Lollar 1 (9,7), Pohlheim 24 (49,6), Rabenau 1 (0,0), Reiskirchen 3 (9,8), Staufenberg 0 (0,0), Wettenberg 2 (8,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 158 (14 154/14 154) Corona-Fälle verzeichnet. Am 9. August wurden zwei zurückliegende Fälle nachgetragen, die in der Vergangenheit liegen und daher nicht in die aktiven Coronafälle, Neuinfektionen pro Tag oder Sieben-Tage-Inzidenz einfließen. 13 684 (13 680/13 677) Menschen gelten als genesen.