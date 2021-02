90 neue Arbeitsplätze zum Betriebsstart des Logistikzentrums in Lich

Die riesigen Dimensionen des Logistikzentrums machen vielen Licher Bürgern Angst. Im Mai will der US-amerikanische Online-Möbelhändler Wayfair hier seinen Betrieb aufnehmen. Foto: Kächler

LICH - Es ist das beherrschende politische Thema in Lich seit vielen, vielen Monaten. Als die Dimensionen des geplanten Logistikzentrums auf der "Langsdorfer Höhe" 2019 einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurden, führte dies zur Gründung einer Bürgerinitiative und bescherte dem bis dahin eher beschaulichen Residenzstädtchen die größte Demonstration der Stadtgeschichte mit weit über 1000 Personen.

Nicht nur das pure Ausmaß des Objekts macht vielen Lichern noch immer Angst. Sie fürchten vor allem massive Lärmbelästigung und ein immenses Verkehrsaufkommen durch den Ankermieter, den US-amerikanischen Online-Möbelhändler Wayfair.

Auf der anderen Seite war die Rede von bis zu 500 Arbeitsplätzen, die geschaffen werden sollten, Steuereinnahmen und weiteren positiven Effekten für die Stadtentwicklung. Das Streitthema schaffte es bis ins Fernsehen.

Inzwischen steht das riesige Gebäude am Stadtrand, das im Mai seinen Betrieb aufnehmen soll. Aus der Bürgerinitiative ist eine Partei geworden, die das Thema natürlich in den Wahlkampf zur Kommunalwahl trägt.

In einer Pressemitteilung hat jetzt die CDU Lich ein Interview mit dem Bauherren der gewaltigen Lagerhalle veröffentlicht, das der Fraktionsvorsitzende Markus Pompalla telefonisch mit Dr. Wolfgang Dietz von der Dietz AG führte. Fragen an Wayfair wurden vom Unternehmen schriftlich beantwortet.

Zur Erinnerung: Die CDU-Fraktion stimmte im Stadtparlament geschlossen für den Bau des Logistikzentrums und blockte auch den Antrag auf eine Bürgerbefragung zu diesem Thema ab.

Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte Markus Pompalla: "Da das Logistikzentrum kurz vor der Fertigstellung steht und noch immer viele Gerüchte kursieren, wollte ich Fakten erfragen und damit der sogenannten Spaltung der Stadt entgegenwirken."

Die in der CDU-Pressemeldung veröffentlichten Fragen betreffen die Bereiche Arbeitsplätze, Verkehr, heimische Firmen, Lärm und Licht, Lkw-Fahrer, Sponsoring von Licher Vereinen und Steuereinnahmen:

Arbeit

Wie viele Arbeitsplätze werden beim "Hochfahren" im kaufmännischen wie auch im gewerblichen Bereich geschaffen? Wer wird gesucht?

Antwort Wayfair: In Lich werden zum Betriebsstart circa 150 Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich geschaffen. Davon werden ungefähr 60 Arbeitsplätze durch Mitarbeiter gefüllt, die bereits für Wayfair am Standort Kassel arbeiten und mit nach Lich kommen werden. Des Weiteren werden circa 30 Arbeitsplätze im kaufmännischen Bereich geschaffen. In den Funktionen Bereichs- und Abteilungsleitung, Mitarbeitergewinnung und Gebäudemanagement suchen wir bereits aktiv auf Plattformen wie LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Facebook, Google Jobs und Xing sowie auf einigen lokalen Jobboards.

Wie viele Arbeitsplätze werden es im Vollbetrieb sein?

Antwort Wayfair: Im Vollbetrieb erwarten wir zwischen 400 bis 500 Mitarbeiter am Standort in Lich.

Wo wird inseriert?

Antwort Wayfair: Derzeit inserieren wir ausschließlich online. Ab Mitte Februar, wenn wir mit dem Mitarbeiter-Recruiting im gewerblichen Bereich starten, werden wir auch in lokalen Zeitungen (zum Beispiel Gießener Anzeiger) annoncieren.

Wird nach Tarif bezahlt?

Antwort Wayfair: Unsere Löhne richten sich nach der aktuellen Marktlage. Wir stellen hierbei sicher, dass alle Mitarbeiter einen Lohn erhalten, der über dem Tarifvertrag Hessen für die Logistikbranche liegt. Wir sind stolz darauf, unsere angebotenen Arbeitslöhne deutlich vom Niedriglohnsektor abheben zu können. Unser Gehalt liegt über den üblichen Tarifbestimmungen. Darüber hinaus stellen wir unseren Mitarbeitenden weitere Zusatzleistungen wie eine Beteiligung zu Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen, Zuschüsse für Fitnessstudios und kostenlose Getränke und Snacks am Standort bereit.

Wie ist das Verhältnis vom automatisierten Lager zur "Handarbeit"?

Antwort Wayfair: Zum Eröffnungsdatum ist der Grad der Automatisierung beschränkt auf Flurförderfahrzeuge und Transportbandsysteme. Für 2022 ist geplant, eine automatisierte Sortierstrecke in Betrieb zu nehmen, die die Sortierung deutlich vereinfachen und das erwartete Produktionsvolumen stemmen soll. Die Installation wird weitere Arbeitsstellen im Bereich Technik und IT schaffen. Diese Investition wird uns in unserem weiteren Wachstum unterstützen und einen weiterwachsenden Mitarbeiterstamm ergänzen.

Verkehr

Sie haben Erfahrung mit Beschilderung von Logistikzentren. Mit wem sind Sie diesbezüglich im Gespräch? Werden die maximalen Verkehrsbewegungen, wie sie im städtebaulichen Vertrag festgelegt sind, eingehalten?

Antwort Dr. Wolfgang Dietz: Wir führen intensive Gespräche sowohl mit der Stadt Lich als auch mit Hessen Mobil als Straßenverkehrsträger der Landes- und Bundesstraßen zur Optimierung der Verkehrsführung und auch Wayfair wird die Spediteure frühzeitig einbinden und entsprechend instruieren. Nach Abschluss der Gespräche wird die Stadtverwaltung über abgestimmte Maßnahmen wie beispielsweise neue Schilder oder Ähnliches informieren.

Die Anzahl der maximalen Verkehrsbewegungen ist im städtebaulichen Vertrag festgelegt und dieser wird selbstverständlich beachtet und eingehalten. In der Anfangszeit bis zum Vollbetrieb des Zentrums wird der Verkehr ohnehin deutlich darunter liegen und die Zahlen im städtebaulichen Vertrag bilden nur die Verkehrsspitzen ab.

Antwort Wayfair: Das "Hochfahren" des Standortes erfolgt sukzessive über die nächsten Jahre. Wir halten uns bei den Lkw-Bewegungen an die festgesetzten Werte aus dem Betreiberkonzept, gehen jedoch davon aus, dass wir im Schnitt weniger Bewegungen erreichen werden.

Welche Schilder sollten aufgestellt werden?

Antwort Wayfair: Neben der üblichen Beschilderung wird es zusätzliche Schilder zur Wegeleitung weg von der Stadt geben. So werden Lkw, die das Gelände verlassen, direkt nach links geleitet.

Wird es Anweisungen von Wayfair an die Spediteure bezüglich der An- und Abfahrt geben?

Antwort Wayfair: Wir werden in den Anlieferrichtlinien für unsere Zulieferer klar kommunizieren, dass eine Zufahrt ausschließlich über die Umgehungsstraße erfolgen soll.

Heimische Firmen

Gibt es Firmen in Lich, die Ihre eventuellen großen Aufträge meistern können? Stehen Sie bereits in Kontakt? Werden Langzeitverträge mit heimischen Unternehmen abgeschlossen (Malerarbeiten, Grünflächen, Elektro usw.)?

Antwort Wayfair: Wir priorisieren aktiv die Vergabe von relevanten Aufträgen an lokale Unternehmen und stehen bereits mit mehreren Firmen in Kontakt.

Antwort Dr. Dietz: Es war und ist geplant, alle denkbaren und möglichen Dienstleistungen rund um das Logistikzentrum mit regionalen Firmen abzudecken, die natürlich auch langfristig angelegt sind. Bereits während der Bauphase sind im Übrigen auch zahlreiche regionale Unternehmen eingebunden. Im Laufe des zweiten Quartals werden hier verschiedene Ausschreibungen durchgeführt und wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung der Licher Unternehmen.

Lärm/Licht

Zum Thema "Lärm auf dem Dach". Mit welcher Lautstärke ist zu rechnen? Was ist auf dem Dach? Wie lange ist das Licht an?

Antwort Dr. Dietz: Sämtliche Ein- und Aufbauten bewegen sich innerhalb der Vorgaben der schalltechnischen Untersuchung und der Baugenehmigung. Außer auf den Bürobereichen (Lüftung und Kühlgeräte) sind keine Dachgeräte als Lärmquelle installiert.

Antwort Wayfair: Hier verweisen wir auf die schallschutztechnische Untersuchung, die Teil des genehmigten Bauantrags ist und somit der Stadt vorliegt. Wir werden diese Schallbelastung nicht überschreiten. Auf dem Dach befinden sich lediglich technische Aufbauten der Dietz AG (Kühlung/Lüftung). Diese sind recht mittig platziert und sollten optisch nicht weiter stören. Alle LED-Außenleuchten (Mast- und Fassadenfluter) sind mit einem dimmbaren Vorschaltgerät ausgestattet und zusätzlich mit einer zeitabhängigen Steuerung versehen, sodass sie auf einen vorgegebenen Lichtstrom von circa 20 Prozent der Nennleistung reduziert werden können. Wir haben dies bewusst so ausgeführt, um das Beleuchtungsniveau im Hinblick auf eine nächtliche Lichtemission zu reduzieren.

Lkw-Fahrer

Sind die Duschen und die Gemeinschaftsräume immer offen? Wie viele Plätze gibt es in beiden Einrichtungen? Wie viele Parkplätze auf dem Gelände gibt es für Lkw in den Wartezonen? In der Bevölkerung gibt es die Befürchtung, dass es über Nacht sehr viele wartende Lkw außerhalb des Geländes geben wird.

Antwort Dr. Dietz: Die im Bereich des Pförtnergebäudes befindlichen Duschen und WC sind immer offen.

Antwort Wayfair: Wir haben zwei große Gemeinschaftsräume, die mit Duschen und Kaffeemaschinen ausgestattet sind. Diese sind während unserer regulären Öffnungszeiten geöffnet. Es gibt zwei Duschen. In den sozialen Räumen haben wir Aufenthaltsmöglichkeiten für zwölf Lkw-Fahrer. Wir haben eine große Lkw-Wartezone mit 24 Lkw-Parkplätzen im Wartebereich und 160 Lkw-Parkplätzen auf dem Gelände.

Sponsoring Licher Vereine

Möchten die Dietz AG oder Wayfair sich aktiv am Licher Vereinsleben beteiligen? Sponsoring wäre ein großes Thema. Bei welchen Licher Projekten könnten Sie sich eine Unterstützung vorstellen? (Einrichtung von Kindergärten oder oder?)

Antwort Wayfair: Wayfair ist das lokale Engagement am Licher Standort enorm wichtig. Wir sind an Vorschlägen der Stadt interessiert, wie wir zum Beispiel mit Möbelspenden lokale Einrichtungen gezielt unterstützen könnten.

Antwort Dr. Dietz: Die Dietz AG ist ebenfalls offen für Vorschläge zur Unterstützung von städtischen Projekten und Entwicklungen, wie beispielsweise Kindergärten oder Schulen. Wir stehen hier im Austausch mit der Stadtverwaltung.

Steuereinnahmen

Wird die Dietz AG die Grundsteuer in Lich bezahlen? Gab es bereits einen Bescheid von der Stadt Lich? Mit welcher Höhe rechnen Sie?

Antwort Dr. Dietz: Selbstverständlich wird die Dietz AG die Grundsteuer in Lich bezahlen, denn diese ist ja auch an die Lage des Grundstücks geknüpft. Einen entsprechenden neuen Bescheid werden wir nach Fertigstellung der Gebäude erhalten und dementsprechend dann die Steuer in Lich entrichten.

Wird Wayfair die Bruttoarbeitslohnsumme in Lich abführen? Was bedeutet Wayfairs "Deutschlandsitz" für Lich? Bitte setzen Sie dies auch in Bezug zu den zu erwartenden restlichen Steuereinnahmen.

Antwort Wayfair: Die Wayfair Deutschland Ltd. & Co. KG unterhält zur Zeit Betriebsstätten in Berlin (Stätte der Geschäftsleitung) und Kassel (Warenlager). Der Standort Lich (Warenlager) wird 2021 den Standort Kassel als weitere Betriebsstätte ergänzen und mit dem Abschluss des Umzugs von Kassel nach Lich ab 2022 unser zunächst einziges Logistikzentrum in Deutschland sein. Die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages wird weiterhin durch das für die Stätte der Geschäftsleitung zuständige Finanzamt und somit durch die Berliner Finanzbehörden erfolgen. Der Stadt Lich wird in der Folge ein Zerlegungsbescheid über den auf Lich entfallenden Anteil am Gewerbesteuermessbetrag zwecks Gewerbesteuererhebung zugewiesen werden.