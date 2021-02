90 Prozent weniger Rosen eingeführt

Auch bei Rosen heißt es: genau hinschauen. (Foto: RP Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Nach wie vor zählen Blumen zu den liebevollen Gesten am morgigen 14. Februar, dem Valentinstag. Rosen sind dabei am beliebtesten. Für die Importeure wäre jetzt eigentlich Hochsaison. Doch die Corona-Pandemie macht auch hier einen Strich durch die Rechnung. Das merken derzeit auch die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums (RP) Gießen. Denn die Beschäftigten des Pflanzenschutzdienstes kontrollieren am Frankfurter Flughafen die Importe aus Drittländern – und das waren Anfang Februar bei Weitem nicht so viele wie 2020. Darüber informiert das RP in einer Pressemitteilung.

In Hessen dürfen Blumenläden öffnen und auch an Ständen auf Wochenmärkten dürfen Blumen verkauft werden. Aber das ist nicht in allen Bundesländern so. Neben dem Lockdown für Floristen sind es vor allem die fehlenden Frachtkapazitäten in den ebenso fehlenden Passagiermaschinen, die sich extrem im Import von Schnittblumen niederschlagen. „Vom 1. bis 8. Februar 2020 hatten wir 178 Sendungen mit 17 486 869 Rosen. Im selben Zeitraum dieses Jahres waren es 63 Sendungen mit 1 643 537 Rosen“, erklärt Andreas Scharnhorst vom Pflanzenschutzteam am Flughafen. Momentan kämen offenbar viele Schnittblumen über Belgien und die Niederlande nach Deutschland.

Floristen beziehen ihre Rosen oft aus Ecuador und Kolumbien. Anfang Februar 2020 seien aus diesen beiden Ländern 30 Sendungen mit mehr als 1,8 Millionen Rosen in Frankfurt angekommen, in diesem Jahr lediglich neun Sendungen mit etwas mehr als 200 000 Stück.

Die RP-Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen kontrollieren dennoch wie gewohnt. Neben Schnittblumen werden auch Obst- und Gemüselieferungen begutachtet – entweder stichprobenartig oder bei einer sogenannten Beschaupflicht jede Sendung. „Hintergrund ist, dass pflanzliche Produkte aus dem außereuropäischen Raum mit Pflanzenschädlingen befallen sein können. Diese haben hierzulande oft keine natürlichen Fressfeinde und können sich daher mühelos ausbreiten“, erklärt Dr. Christian Hillnhütter, Leiter des Dezernats Pflanzenschutzdienst. Wenn dies geschieht, können sie schnell zu einem Problem für hiesige Anbauer von Kultur- und Forstpflanzen werden. Beispiele sind der Buchsbaumzünsler oder der Asiatische Laubholzbockkäfer.