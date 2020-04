96 Kinder in Stadt und Landkreis Gießen in Notbetreuung

Der Bedarf nach Notbetreuung hält sich in Grenzen - aktuell geht es um 96 Kinder an 29 Schulen. Symbolfoto: dpa

Kreis Giessen. Alle Schulen im Landkreis Gießen, die während der vergangenen zwei Wochen eine Notbetreuung angeboten haben, machen dies auch - wenn Nachfrage besteht - in den Osterferien. Während am Vormittag Lehrkräfte eine fachgerechte Betreuung sicherstellen, übernimmt am Nachmittag das pädagogische Personal, das auch ansonsten für die Ganztagsbetreuung verantwortlich zeichnet. Doch der Bedarf hält sich ziemlich in Grenzen.

Stand Dienstag werden nach Aussage von Dr. Arne Hogrefe vom Staatlichen Schulamt 96 Kinder an Schulen in Stadt und Kreis notbetreut. Neben 26 Grundschulen haben aktuell zwei Förder- und eine Gesamtschule geöffnet. "Es gibt 34 Betreuungsgruppen, in denen maximal fünf Kinder untergebracht sind", erklärt Hogrefe auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Regelung sehe vor, dass Lehrkräfte auch an anderen Schulen eingesetzt werden könnten. Ebenso dürften Kinder in Ausnahmefällen an anderen Schulen betreut werden. Beispielsweise, wenn bereits ein Geschwisterkind dort sei. "Für die Osterfeiertage haben wir bisher nur wenige Anmeldungen", unterstreicht er. Wie es nach den Osterferien weitergehe, sei noch unsicher, werde aber Kindern und Eltern rechtzeitig mitgeteilt.

Eltern, die in der sogenannten "kritischen Infrastruktur" arbeiten, können ihre Kinder für die Vormittagsstunden ohne Ganztagsangebot anmelden. Eltern, die darüber hinaus eine Notbetreuung für den Nachmittag benötigen, dürfen - auch wenn sie nicht im "Pakt für den Nachmittag" angemeldet sind - eine nachmittägliche Aufsicht in Anspruch nehmen.

Auch Ostern möglich

Zudem besteht am Wochenende sowie an den Osterfeiertagen die Möglichkeit einer erweiterten Notbetreuung für Kinder, von denen mindestens ein Elternteil oder die alleinerziehende Person in der Kranken- und Gesundheitsversorgung oder bei Rettungsdiensten tätig ist. Darüber hinaus muss das andere Elternteil zeitgleich ebenfalls in einem weiteren Schlüsselberuf beschäftigt sein.

An diesen Tagen werden nach Auskunft von Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) Lehrer die Betreuung gewährleisten. "In diesen Bereichen werden alle Mitarbeiter gebraucht, damit infizierte und erkrankte Menschen medizinisch gut versorgt und die Infektionskette unterbrochen werden kann", unterstreicht der Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne).

Betroffene Familien sind dazu aufgerufen, die Notbetreuung im Sinne des Kindeswohls nur in absoluten Notfällen zu nutzen, um die Gruppen aus Gründen des Infektionsschutzes so klein wie möglich zu halten. Voraussetzung für eine Aufnahme ist selbstverständlich, dass das betreffende Kind keine Krankheitssymptome aufweist. Über den konkreten Einsatz der Lehrkräfte für die erweiterte Notbetreuung entscheiden die jeweiligen Schulleitungen. Bisher seien die anspruchsberechtigten Eltern sehr umsichtig bei der Nutzung der Betreuungsangebote gewesen.

Beispiele aus Buseck

Während eine Notbetreuung nach Aussage von Matthias Brodkorb, Schulleiter der Gesamtschule Busecker Tal, derzeit mangels Anmeldungen nicht stattfindet, sieht es in den Kindergärten der Gemeinde etwas anders aus. So sind nach Auskunft von Bürgermeister Dirk Haas alle sechs Gemeindekindergärten in den Osterferien besetzt. Auch das normale Personal sei - mit einer etwas geringeren Stundenzahl - vor Ort. Dabei lege man Wert darauf, den Kontakt zu Kindern, die zuhause bleiben können, zu halten. "Kinder aus der Notbetreuung bringen Mädchen und Jungen beispielsweise Bastelpakete bis vor die Haustüre", erzählt Haas. Dabei werde selbstverständlich ein Mindestabstand eingehalten. Über WhatsApp oder andere Soziale Medien würden Spieletipps und Bastelanleitungen für Daheim versendet.

"Wir versuchen, der Notsituation etwas Positives abzugewinnen", erklärt der Bürgermeister. So hätten zwei der Gemeindekindergärten eigene Facebook-Seiten ins Leben gerufen und würden beispielsweise kleine Filme einstellen, um den Kindern zuhause zu zeigen, was im Moment in der Notbetreuung passiert. Stand Montag nehmen 20 Mädchen und Jungen in Buseck die Notbetreuung in Anspruch. Die normale Gruppengröße, die bei maximal fünf liegt, ist laut Haas somit noch nicht erreicht. "Wir rechnen aber damit, dass es im Laufe der nächsten Tage mehr werden."

Obwohl die Kinder mit Basteln, Spielen und Toben in der freien Natur gut beschäftigt sind, seien viele etwas traurig, da ihre Freunde nicht da sind. Normalerweise sind die Gemeindekindergärten in Buseck die kompletten Osterferien geöffnet, einzig in den Sommerferien schließen sie für zwei Wochen.