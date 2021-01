98 Corona-Infektionen in Lollarer Pflegeeinrichtung

Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich für einen Corona-Test genommen. (Symbolfoto: Kunstzeug - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LOLLAR - In dem Pflegeheim „Haus am grünen Weg“ in Lollar sind 98 Bewohner und Bewohnerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. In dieser Woche fand dort eine Reihentestung statt. Die Testergebnisse der Pflegekräfte liegen noch nicht vor.

Das Gesundheitsamt veranlasste, dass die positiv getesteten von den negativ getesteten Personen separiert wurden. Für die Einrichtung gilt ein Besuchsverbot.

Die Zahl der Neuinfektionen führte dazu, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Lollar am 31. Dezember auf 1193,1 (Vortag: 562,6) angestiegen ist.