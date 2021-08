Ab 7. August Radtouren mit Anita Schneider

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Landrätin Anita Schneider (SPD) startet zur „Schneider Landradtour“. An den Sommerwochenenden will sie Bürger treffen, um zu erfahren, welche Themen vor Ort bewegen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD.

Schneider wolle in diesen nicht einfachen Zeiten der Pandemie ermutigen und den Bürgern verdeutlichen, dass die starke Gemeinschaft der Kommunen im Landkreis mit ihr als Landrätin an ihrer Seite stehe. Auf ihrer Radtour will sie jede der 18 Landkreiskommunen besuchen. Start ist in Laubach.

Treffpunkt für die erste Etappe ist am Samstag, 7. August, um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Laubach. Die Radtour beginnt um 11 Uhr. Dort wird sie mit Bürgern das Gespräch suchen, genauso wie nach 13,3 Kilometer gegen 11.45 Uhr am Ziel in der Gießener Straße im Bereich Rewe/Baumundo in Hungen. Themen sollen dabei Zukunftsprojekte für bezahlbares Wohnen, die Entwicklung von Wirtschaft, die Förderung von Wissen, die Entwicklung der Digitalisierung, eine moderne Landwirtschaft, Projekte zur Bewahrung und Renaturierung der Ökosysteme sowie ein breites Kulturangebot sein, die der Landkreis mit ihr als Landrätin in den besuchten Kommunen initiiert habe oder plant, so die SPD.

Am Sonntag, 8. August, um 13 Uhr startet die zweite Etappe von Pohlheim über Fernwald nach Lich. Weitere Termine sind: Sonntag, 22. August, Grünberg-Reiskirchen-Buseck; Samstag, 28. August, Langgöns-Linden-Lützellinden; Samstag, 4. September, Rabenau-Allendorf/Lda.-Staufenberg; Samstag, 11. September, Lollar-Wettenberg-Biebertal sowie Samstag, 18. September, Heuchelheim-Allendorf/Lahn-Gießen/Seltersweg. Während der Tour und der Stopps gelten die allgemein gültigen Hygiene- und Pandemieregeln. Infos gibt es beim stellvertretenden SPD-Unterbezirksvorsitzenden Gerald R. Dörr unter 0160/5019350.