Ab Dienstag jeden Tag 495 Impfungen in Heuchelheim

Eine weitere Person ist an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl der Toten stieg (Stand 15. Januar) von 226 auf 227. Es gibt 2316 aktive Corona-Fälle (2264). In stationärer Behandlung sind 123 (122) Frauen und Männer. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 30 (196,7), Biebertal 79 (129,4), Buseck 86 (155,3), Fernwald 59 (188,1), Gießen 713 (187,1), Grünberg 140 (213,0), Heuchelheim 34 (127,9), Hungen 139 (111,1), Langgöns 59 (128,3), Laubach 60 (166,7), Lich 86 (101,5), Linden 102 (152,8), Lollar 264 (155,2), Pohlheim 141 (176,4), Rabenau 30 (19,9), Reiskirchen 96 (263,5), Staufenberg 85 (236,1), Wettenberg 113 (182,9). Seit Ende Februar 2020 wurden 7583 (7500) Corona-Fälle verzeichnet. 5040 Personen (5010) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt bei 169,6 (170,7). (red)