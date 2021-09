Ab Ende 2022 Wasserstoffbusse im Landkreis Gießen unterwegs

Zwei derartige Wasserstoffbusse sollen ab Ende 2022 im Landkreis Gießen fahren. Foto: Van Hool NV

KREIS GIESSEN - Ab Ende 2022 sollen im Landkreis Gießen zwei Wasserstoffbusse unterwegs sein. "Fahma", eine Tochtergesellschaft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), hat laut einer Pressemitteilung zwei Brennstoffzellenbusse der belgischen Firma Van Hool gekauft. Der Hersteller von Linienbussen, Reisebussen und Nutzfahrzeugen habe sich in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Die Busse sollen im Rahmen des Projektes "Lernwerkstatt Brennstoffzellenbusse im Landkreis Gießen" fahren. Dabei setzen verschiedene Verkehrsunternehmen im Auftrag des RMV und der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) die Busse ein. Die Fahrzeuge sind auf regionalen und lokalen Linien unterwegs. Mit der Lernwerkstatt wollen der RMV und seine Partner weitere Erkenntnisse gewinnen, wie man Wasserstoffbusse effizient im öffentlichen Nahverkehr einsetzen kann.

"Wenn wir die EU-Klimaziele erreichen wollen, muss auch der Verkehrssektor massiv CO 2 einsparen", betonte RMV-Geschäftsführer Professor Knut Ringat in der Mitteilung. "Für uns als RMV heißt das: Wir brauchen weniger Dieselfahrzeuge und mehr alternative Antriebe - und das schnell. Mit Projekten wie der Lernwerkstatt sammeln wir nicht nur selbst Erkenntnisse zu den noch recht selten eingesetzten Wasserstofffahrzeugen, sondern ermöglichen es auch Verkehrsunternehmen, die Technologie in der täglichen Praxis zu erleben. Ich bin davon überzeugt, dass das Projekt einen wertvollen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität darstellt und die Umstellung auf weiteren Buslinien zu vereinfacht."

"Wir freuen uns sehr, dass der Landkreis Gießen Modellregion für Busse mit grünem Wasserstoffantrieb wird. Eine Wasserstofftankstelle, die sich in Gießen im Bau befindet, sowie ein Pilotprojekt der Technischen Hochschule Mittelhessen zur Herstellung grünen Wasserstoffs bieten optimale Voraussetzungen", erklärte Landrätin Anita Schneider (SPD), die Aufsichtsratsmitglied des RMV ist. "Brennstoffzellenbusse verursachen lokal keine CO 2 -Emissionen. Das hilft uns bei der Erreichung der Klimaziele. Mit der Lernwerkstatt bieten wir auch unseren regionalen Busunternehmen beste Bedingungen, um die neue Antriebstechnologie kennenzulernen."

Die nun gekauften Brennstoffzellenbusse werden bis Ende 2024 in einer ersten Phase auf verschiedenen Linien im Landkreis Gießen zum Einsatz kommen. Ab Ende 2024 ist der Einsatz dann in einem im Wettbewerb vergebenen regionalen RMV-Linienbündel geplant. Die Ausschreibung der Verkehrsleistung über acht Jahre ist für 2023 vorgesehen.

Die Fahrzeuge kosten rund 1,4 Millionen Euro. Das hessische Wirtschaftsministerium übernimmt 416 000 Euro. Der Landkreis Gießen beteiligt sich außerdem mit über 200.000 Euro jährlich an den Projektkosten.