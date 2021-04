Ab Freitag Corona-Tests in allen Kommunen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Landkreis Gießen baut sein kostenloses Corona-Schnelltestangebot weiter aus. Ab kommenden Freitag können sich Bürger in jeder Kommune testen lassen.

Weitere Testcenter gibt seit dem gestrigen Dienstag in der ehemaligen Arztpraxis in der Volksbank Mittelhessen in Gießen (Watzenborner Weg 2) und in der Heuchelheimer Sporthalle (Schwimmbadstraße 6). Am heutigen Mittwoch, 7. April, folgt die Hungener Stadthalle (Am Grassee 10), ab Donnerstag, 8. April, das Bürgerhaus in Allendorf/Lda. (Bahnhofstraße 14) und ab Freitag, 9. April, das Dorfgemeinschaftshaus in Odenhausen/Lumda (Hauptstraße 19).

Diese Testcenter sind jeweils montags bis samstags von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. In der Volksbank Mittelhessen in Gießen starten die Tests jedoch immer erst ab 10 Uhr. Die erste Öffnung aller Testzentren findet immer ab 14 Uhr statt.

Einen Überblick über die kostenlosen Bürgertestungen gibt es unter corona.lkgi.de sowie hessenweit unter www.corona-test-hessen.de. Wer einen Termin für das Schnelltestangebot buchen möchte, kann dies online unter www.testzentrum-drk.de oder www.juh-testzentrum.de tun. Den entsprechenden Link sowie weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Landkreises unter der Rubrik „Schnelltests“. Die Möglichkeit, über die Impflotsen Termine zu vereinbaren, bleibt weiterhin bestehen. Der Sitz der Impflotsen spielt für die Terminvergabe keine Rolle. Das heißt, jeder Impflotse kann für jedes Testcenter Termine vergeben.

Im Auftrag des Landkreises Gießen übernehmen der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen sowie die Johanniter-Unfall-Hilfe den Betrieb dieser Testcenter.