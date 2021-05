Ab Mittwoch Wechselunterricht an Schulen im Landkreis Gießen

Am Präsenzunterricht dürfen nur Schüler mit einem negativen Testergebnis teilnehmen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - An den Schulen in Landkreis und Stadt Gießen findet ab kommenden Mittwoch, 12. Mai, wieder Wechselunterricht für sämtliche Jahrgänge statt. Der Landkreis erreicht an diesem Tag eine niedrigere Einstufung nach der "Bundesnotbremse" zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Zugleich erlaubt die gesunkene Zahl der Neuinfektionen auch weitere Öffnungen im Handel und bei körpernahen Dienstleistungen. Das hessische Sozialministerium stuft alle Landkreise einheitlich nach "Bundesnotbremse" ein. Maßgeblich dafür ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut ausweist.

Der Wechselunterricht - also abwechselnde Tage oder Wochen mit Distanzunterricht und Präsenzunterricht - betrifft alle Jahrgänge. Die Schulleitungen informieren Erziehungsberechtigte und Schüler über das Vorgehen. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist mit gültigem negativen Testergebnis möglich. Für die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken oder vergleichbaren Masken.

Geschäfte, die bisher nur eine Abholung von Waren anbieten durften ("Click & Collect"), dürfen ab Mittwoch für Kunden mit Termin und einem tagesaktuellen negativen Testergebnis öffnen. Diese Regelung gilt auch für Baumärkte.

Zur Kontaktbeschränkung gilt gemäß der "Bundesnotbremse" weiterhin, dass sich sowohl im öffentlichen wie im privaten Bereich maximal ein Hausstand und eine weitere Person treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Es gilt weiter eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Individualsport im Freien ist bis 24 Uhr erlaubt.

Weitere Informationen gibt das Sozialministerium unter https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse

Derweil hat das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen mitgeteilt, dass von Sonntag auf Montag eine Corona-Neuinfektion registriert wurde. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 111,6 (123,0). Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 125,2 (Stand Montag, 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Bei der Frage, welche Regelungen gelten, sind mit Inkrafttreten der "Bundesnotbremse" die Zahlen des Landes entscheidend. Damit ist den fünften Werktag in Folge die Schwelle von 165 unterschritten worden, sodass der Landkreis bei der "Bundesnotbremse" eine niedrigere Stufe erreicht (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite).

Unverändert bei 349 liegt die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. 53 (48) Frauen und Männer werden stationär behandelt. Es gibt mit Stand Montag 1300 (1379) aktive Fälle.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 8 (0,0), Biebertal 36 (59,7), Buseck 41 (54,4), Fernwald 20 (72,3), Gießen 569 (139,2), Grünberg 29 (51,4), Heuchelheim 32 (63,9), Hungen 57 (103,2), Langgöns 61 (94,1), Laubach 44 (104,2), Lich 67 (174,0), Linden 55 (145,1), Lollar 85 (261,9), Pohlheim 95 (132,3), Rabenau 12 (39,7), Reiskirchen 20 (39,9), Staufenberg 36 (82,6), Wettenberg 33 (47,7).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 13 163 (13 162) Corona-Fälle verzeichnet. 11 514 (11 434) Personen gelten als genesen.