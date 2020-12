Ab Sonntag 0 Uhr gilt Ausgangssperre im Landkreis Gießen

In den 17 Städten und Gemeinden des Landkreises Gießen wird es in den nächsten zehn Tagen so menschenleer aussehen wie auf diesem Symbolfoto aus Köln. Die nächtliche Ausgangssperre kann erst aufgehoben werden, wenn der Inzidenzwert an fünf Tagen in Folge unter 200 rutscht. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Am Sonntag, 13. Dezember, 0 Uhr, tritt im gesamten Landkreis Gießen eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit bis 5 Uhr in Kraft. In den Folgetagen ist der Beginn bereits um 21 Uhr. Der Landkreis reagiert mit einer neuen Allgemeinverfügung auf die steigenden Corona-Infektionszahlen, die sich im Inzidenzwert ausdrücken. Dieser lag nun drei Tage hintereinander über 200, am Freitagabend bei 233,1 (siehe Corona-Zahlen auf der Folgeseite). Mit der Ausgangssperre als Teil der Allgemeinverfügung setzt der Landkreis das erweiterte Eskalationskonzept des Landes zur Eindämmung der Pandemie um. Dieses umfasst die neue höchste Eskalationsstufe "schwarz". Sie gilt, wenn es mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt.

Die Ausgangssperre gilt zunächst bis 22. Dezember. Sie kann nach Angaben von Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender früher beendet werden, wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 200 rutscht. Er betonte, dass die Ausgangssperre für alle Kreiskommunen gilt, auch für jene, deren Inzidenzwert unter 200 liegt.

Ausnahmen sind vorgesehen für:

• Ausübung beruflicher Tätigkeiten einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sowie psychosozialer Notfallversorgung

• Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen

• Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

• Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

• Begleitung Sterbender

• Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen

• Versorgung von Tieren

• Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention

• Teilnahme an Sitzungen kommunaler Gremien

Weiter wird der Sport in geschlossenen Räumen untersagt. Ausnahmen bilden der Spitzen- und Profisport sowie der Schulsport. Die Sporthallen des Landkreises Gießen bleiben geschlossen. Ebenso werden der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum und die Abgabe von Alkohol zum sofortigen Verzehr untersagt.

Ob die Ausgangssperre eingehalten wird, sollen die kommunalen Ordnungsämter und die Polizei kontrollieren. Wie dies konkret aussieht, konnte Polizeisprecher Jörg Reinemer am Freitagnachmittag noch nicht sagen. Eventuell würden zusätzliche Streifen eingesetzt. Wie bei den Masken-Kontrollen in Gießen würden die Polizisten zunächst an die Vernunft appellieren und bei Bedarf Bußgelder verhängen. Laut Wingender handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, für die "ein unterer dreistelliger Betrag" fällig werde.

Können die kommunalen Ordnungsämter diese Aufgabe meistern? Diese Zeitung befragte stichprobenartig sieben Bürgermeister. "In Fernwald gibt es glücklicherweise keine Hotspots, aber durchaus zwei, drei kleinere Flächen, an denen das Ordnungsamt häufiger Grüppchen antrifft und auch Bußgelder verteilt", erklärte Stefan Bechthold (SPD). "Diese werden wir aber sporadisch überprüfen, auch deutlich nach Mitternacht. Für eine dauerhafte Überprüfung fehlt uns aber das Personal." Ähnlich sieht es Biebertals Bürgermeisterin Patricia Ortmann (parteilos). "Wir werden stichprobenartig auch in der Nacht kontrollieren, aber keinesfalls stundenlang patrouillieren."

"Ich bin ehrlich: Ich habe niemanden vom Ordnungsamt, den ich am Wochenende rausschicken kann", berichtete Dr. Julien Neubert (SPD) aus Lich. "Wir haben acht Stadtteile, eine flächenmäßig große Kernstadt, da ist es schwierig, selbst die neuralgischen Punkte zu definieren. Ich würde es begrüßen, wenn der Landkreis in den kommenden Tagen alle Kommunen an einen Tisch holt und wir gemeinsam beraten, wie so eine Kontrolle am sinnvollsten funktioniert."

Klare Aussage des Staufenberger Bürgermeisters Peter Gefeller (SPD): "Nein, in Staufenberg haben wir keinerlei Kapazitäten, um die Einhaltung der Ausgangssperre zu kontrollieren. Wir haben keinen Schichtbetrieb. Den Tag können wir absichern, aber keinesfalls nachts. Wo sollen wir denn die Mitarbeiter dafür hernehmen?"

Pohlheims Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU) berichtete hingegen: "Wir werden auch nachts von unserem Hilfspolizisten kontrollieren lassen." Die Freiwilligen Polizeihelfer könne man dafür nicht einsetzen. Bisher sei man bestens mit Verwarnungen ausgekommen. Es habe so gut wie keine Verstöße gegeben. In einer Zeit, in der es täglich neue Veränderungen gebe, könne man nicht damit rechnen, dass jeder Bürger gleich Bescheid wisse. Bei Minusgraden und geschlossenen Gaststätten seien abends jedenfalls nicht viele Leute auf den Straßen anzutreffen.

Jörg König (CDU) aus Linden will die zwei Hilfspolizisten kontrollieren lassen. "Wir werden das hinbekommen." Er denkt daran, eventuell auch Mitarbeiter des Freiwilligen Polizeidienstes einzusetzen. Bisher sei man mit Verwarnungen gut hingekommen.

Marius Reusch aus Langgöns (CDU) hält die Vorgehensweise des Landes, nur abends eine Ausgangssperre einzuführen, für inkonsequent. Man wolle kontrollieren, aber der ländliche Bereich sei "eher unkritisch". Langgöns müsse jedenfalls am Montag die Kindertagesstätte Mäuseburg wegen drei Covid-19-Fällen schließen.