Ab Sonntag „Pilgern auf dem Butterweg“

KREIS GIESSEN - (red). Wer zu Fuß oder auf dem Rad von Gießen nach Annerod gelangen will, nimmt gern den Butterweg. Auf der zum großen Teil schnurgeraden Strecke durch den langsam herbstlich gefärbten Wald kann man jetzt auch pilgern. Das ökumenische Gemeinschaftsprojekt „Pilgern auf dem Butterweg“ wird am kommenden Sonntag, 4. Oktober, vorgestellt. Die evangelischen Kirchengemeinden Annerod und Andreas Gießen, der Förderverein St. Thomas Morus Gießen und die Psychiatrieseelsorge in der Vitos-Klinik Gießen laden dazu ein, sich um 15.15 Uhr von der evangelischen Kirche Annerod aus auf den Weg zu machen.

Auf dem Butterweg brachten Anneröder Bauern früher ihre Butter und andere Produkte zum Markt nach Gießen. Die Gießener nutzten den Weg durch den Wald zum Sonntagsausflug ins „Anneröder Mühlchen“. Dort lockte unter anderem ein Streuselkuchen, zubereitet mit „guter Butter“.

Spirtueller Charakter

Die Idee der ökumenischen Arbeitsgruppe war, die seit Jahrhunderten genutzte Verbindung zwischen Gießen und Annerod mit geistlichen Impulsen zu versehen und ihm so einen spirituellen Charakter zu verleihen. Impulse, Gebete und Musik laden zu innerer Einkehr und Meditation ein. Über die an verschiedenen Stellen angebrachten Aufkleber mit QR-Codes sind per internetfähigem Smartphone außerdem Infos über den Weg und die verschiedenen Stationen zu erhalten. Die Aufkleber sind zu erkennen am stilisierten Butterfass vor gelbem Hintergrund.

Der rund sieben Kilometer lange Weg führt von der Anneröder Kirche entlang an Heimatmuseum und Friedhof durch den Wald vorbei am Europaviertel in die Anneröder Siedlung in Gießen. Dort geht es nach einem Schlenker über die Andreaskirche über den Fasanenweg und die Licher Straße auf das Gelände der Vitos-Klinik. An der ehemaligen Leichenhalle vorbei führt der Weg zur Vitos-Kapelle. Durch den Haupteingang der Vitos-Klinik geht es weiter über die Licher Straße und dann hinter dem Bahnübergang über Friedensstraße und Kugelberg am Uni-Sportgelände vorbei durch das Neubaugebiet an der Bergkaserne bis zur St. Thomas Morus Kirche.

Für die Pilger am Sonntag wird es an der Andreaskirche und an der Vitos-Kapelle Erfrischungen geben. Natürlich lässt sich der Weg auch von Gießen nach Annerod zurücklegen.

Weitere Infos über den neuen Pilgerweg sowie die für die einzelnen Stationen eingesprochenen Texte sind auf der Webseite www.pilgerbutter.de zu erhalten.