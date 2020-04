Abfallwirtschaftszentrum öffnet wieder

Das Abfallwirtschaftszentrum in der Gießener Lahnstraße wird am Montag wieder für Bürger geöffnet. Foto: Friese

Kreis Giessen (red). Ab kommenden Montag, 27. April, können Bürger aus dem Landkreis Gießen wieder Abfälle im Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) in der Gießener Lahnstraße und der Kompostierungsanlage in Geilshausen abgeben. Dies hat der Landkreis mitgeteilt. Aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus waren diese Einrichtungen seit 18. März für private Anlieferer geschlossen. Vor dem Hintergrund der bundesweiten Lockerungen öffnen sie nun wieder. Ebenso wird das Schadstoffmobil ab 2. Mai wieder Schadstoffe entgegennehmen.

Appell an Bürger

Der Dezernent für Abfallwirtschaft, Hans-Peter Stock (Freie Wähler), erwartet einen großen Ansturm und bittet die Bürger: "Überlegen Sie, ob Sie direkt bei den ersten Anlieferern sein müssen. Gehen Sie es mit Ruhe an und wenn möglich, warten Sie die ersten Tage ab." Generell sollten private Anlieferer längere Wartezeiten einplanen und Abfälle schon während des Einladens in das Fahrzeug oder den Anhänger vorsortieren, um den Abladevorgang im AWZ zu beschleunigen.

Um die Möglichkeiten der Bürger, die verschiedenen Abfälle abzugeben, dauerhaft zu ermöglichen, wurden verschiedene Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Das Abfallwirtschaftszentrum wird wie üblich montags bis freitags von 8 bis 12.15 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein. Die letzte Einfahrt ist jeweils um 11.30 und um 16.30 Uhr. Samstags können private Anlieferer ihre Abfälle von 9 bis 14 Uhr abliefern. Die letzte Einfahrt ist um 13.30 Uhr.

Am AWZ müssen Privatpersonen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

• Anlieferer sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen

• Die Einfahrt ist auf fünf Fahrzeuge beschränkt

• Den Anweisungen des Personals ist auf jeden Fall Folge zu leisten

• Wartende bleiben in ihren Fahrzeugen sitzen

• Zur Anmeldung steigt jeweils nur eine Person pro Fahrzeug aus

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten

• Pro Fahrzeug dürfen maximal zwei Personen das Gelände befahren

• Begleitpersonen bleiben bis zum Ausladen im Fahrzeug sitzen

• Beim Ausladen können Bedienstete des AWZ nicht helfen, um den nötigen Abstand zu wahren

• An jedem Container kann nur jeweils aus einem Fahrzeug entladen werden

• Anlieferer sollten sich einen eigenen Stift für die Unterschrift auf dem Wiegebeleg mitbringen

Ähnliche Regeln gelten für die Kompostierungsanlage in Geilshausen, die ab 27. April wieder montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr geöffnet hat.

Das Schadstoffmobil steht erstmals wieder am Samstag, 2. Mai, von 9 bis 12 Uhr und danach immer samstags im Abfallwirtschaftszentrum Lahnstraße 220 in Gießen bereit. Die unterbrochene mobile Tour wird am 22. Mai in Heuchelheim fortgesetzt.

Bei der Entsorgung gilt:

• Anlieferer sollten einen Mund- Nasenschutz tragen

• Beim Warten ist der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten

• Die Fachkräfte haben jeden Tag mit vielen Anlieferern zu tun. Diese sollten daher den nötigen Abstand auch zu den Fachkräften einhalten und deren Anweisungen befolgen.

Eine Abfrage bei den Städten und Gemeinden, die einen Wertstoffhof betreiben, zeigte, dass auch diese den Betrieb in der kommenden Woche wieder aufnehmen werden. Abfalldezernent Stock rät jedoch, vorher bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung anzurufen und nach den Bedingungen und Öffnungszeiten zu fragen. Denn die Kommunen entscheiden dies in eigener Zuständigkeit.