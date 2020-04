Abstand halten: Landkreis Gießen weist auf Bußgelder hin

Abstand halten bleibt das Gebot der Stunde, auch wenn es jetzt Frühling wird. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Sonnige und warme Frühlingstage stehen bevor und verlocken zum Gang ins Freie. Aber auch dabei gilt: Abstand halten ist das oberste Gebot. Das Land hat einheitliche Bußgelder bei Verstößen gegen die Verordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus festgelegt. Je nach Schwere des Verstoßes wird ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro fällig, darauf macht der Fachdienst Aufsichts- und Ordnungswesen des Landkreises in einer Pressemitteilung aufmerksam. Besonders schwere Verstöße - etwa gegen Quarantäneanordnungen -können nach dem Infektionsschutzgesetz sogar als Straftat geahndet werden.

"Verantwortung"

"Ich verstehe, wenn viele Menschen gerne den Frühlingsbeginn im Freien und gemeinsam erleben möchten", sagt Landrätin Anita Schneider (SPD). "Aber die Situation lässt es im Moment einfach nicht zu. Wir haben alle eine Verantwortung, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, und das ohne Ausnahme."

Hier einige Beispiele:

• Ein Bußgeld von 200 Euro wird fällig, wenn sich mehr als zwei Personen treffen, die nicht einer Familie angehören. Das gilt auch dann, wenn es ums Grillen im eigenen Garten mit den Nachbarn geht. "Und auch innerhalb einer Familie sollte auf den Nachmittagskaffee mit Oma und Opa gerade einfach verzichtet werden - zur Sicherheit aller", appelliert Schneider.

• Ein Bußgeld von 500 Euro wird fällig, wenn jemand gegen die Quarantäneanordnung nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet verstößt.

• Zwischen 200 und 1000 Euro werden fällig, wenn das Abstandsgebot von 1,5 Metern im öffentlichen Raum nicht eingehalten wird. Aber auch dann, wenn jemand das schöne Wetter nutzt, um spontan mit Freunden Zeit zu verbringen oder einen Lauftreff veranstaltet. Beides ist derzeit nicht zulässig.

• Zwischen 500 und 5000 Euro werden fällig, wenn jemand gegen das Bewirtungsverbot verstößt. Das gilt nicht nur für Gaststätten und Biergärten, sondern auch für Stätten wie die Sonnenterrasse eines Vereinsheims oder das ehrenamtliche Dorfcafé. Die Überwachung der Verordnung ist Aufgabe der kommunalen Ordnungsämter und der Polizei.

Einzelheiten hat das Land im Internet bereitgestellt: https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/diese-krise-koennen-wir-nur-gemeinsam-bewaeltigen-0

Fallzahlen

Im Landkreis Gießen gibt es (Stand 2. April, 18 Uhr) 154 bestätigte Fälle von Covid-19. Davon befinden sich sieben in stationärer Behandlung. 43 Personen sind genesen. In den vergangenen sieben Tagen sind laut Sozialministerium 42 Fälle neu hinzugekommen.

*

Das Polizeipräsidium weist ergänzend darauf hin, dass nach der aktuellen Verordnung der Landesregierung auch Eisdielen schließen müssen. Ein Außer-Haus-Verkauf ist ebenfalls nicht mehr möglich.

In der Stadt Gießen und im Landkreis hätten sich bislang sehr viele Bürger an die Vorschriften gehalten. Wenn Beamte größere Personengruppen angetroffen hätten, seien diese nach einem Hinweis aber einsichtig gewesen. Nur in wenigen Fällen im Bereich des Gießener Bahnhofes und am Oswaldsgarten wären die angesprochenen Personen nicht den Aufforderungen der Polizei nachgekommen. Gegen diese Personen wurden Platzverweise erteilt, teilte das Polizeipräsidium abschließend mit.