Adolf-Reichwein-Schule erhält 15 000 Euro

Symbolische Scheckübergabe mit Model an der Schulhofbaustelle mit Michael Kruse (r.), Petra Brüll und Simon Schunk von der Adolf-Reichwein-Schule. Foto: Schu

WATZENBORN-STEINBERG - Es gibt auch gute Nachrichten für die Adolf-Reichwein-Schule (ARS) in Watzenborn-Steinberg. Schulleiterin Petra Brüll und Simon Schunk (Stufenleiter 9/10) konnten am Freitagmittag einen Scheck in Höhe von 15000 Euro entgegen nehmen. Übergeben wurde dieser durch Michael Kruse, Regionaler Koordinator des Deutschen Kinderhilfswerkes, für die Aktion "Schulhofträume". Die Übergabe musste ohne Schüler stattfinden, da die Schule aktuell Corona-bedingt geschlossen ist.

Mit der Aktion "Schulhofträume" fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, die Firmen Rossmann und Procter & Gamble deutschlandweit die Umgestaltung maroder Schulhöfe mit 270 000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Damit sollen die oft vernachlässigten Außenbereiche mit neuen Spiel- und Bewegungsangeboten, naturnahen Arealen und Rückzugsräumen gestaltet werden. Bei der Ideenfindung und Umsetzung soll möglichst die gesamte Schule, allen voran die Schüler mitwirken.

Das hat auch die ARS gemacht, die im vergangenen Jahr zufällig von der Schulhof-Aktion erfahren hatte, wie Brüll berichtete. Die Gelegenheit kam genau passend, denn nach der im Oktober 2019 abgeschlossenen 13-jährigen Sanierung der Schule haperte es nur noch am Schulhof. Herausgekommen ist bei der Planung vor allem der Wunsch der älteren Schüler, eine große Ecke mit Waldsofas, Natursteinen und Sitzbänken, unter einer grünen Oase aus Pflanzen und älteren Obstbäumen zu schaffen. Ein Modell vom "grünen Klassenzimmer" wurde erstellt.

"Wir haben den Hut in den Ring geworfen und waren überrascht, als wir im Dezember erfahren haben, wir sind dabei", so Brüll. Eine Gruppe aus sechs Schülern, vier Eltern und drei Kollegen der ARS werden nach und nach die Arbeiten ausführen. Erfreut zeigte sich Brüll, dass auch Mitarbeiter des Landkreises und des Bauhofes beim Projekt mithelfen.

Das Vorhaben an der ARS hat die Spendengeber von Anfang an überzeugt, so Kruse. So wie bei allen eingereichten Projekten zeigte sich ganz deutlich, dass der Kreativität und der Bereitschaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt sind. Es wurde auf Nachhaltigkeit und besonders auf ökologische Aspekte großer Wert gelegt.

Bei der Aktion "Schulhofträume" hatten sich deutschlandweit mehr als 280 Schulen beworben.