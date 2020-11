Advent und Weihnachten im Landkreis Gießen mal digital

Die Kerzen am Adventskranz brennen wie immer, aber bei den Gottesdiensten muss Corona-bedingt viel anders laufen. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Der Gottesdienst am Heiligabend auf einem Rewe-Parkplatz? Das Krippenspiel in einer Reithalle? Noch im vergangenen Dezember undenkbar. Doch Corona macht erfinderisch. Um Advent und Weihnachten auch in diesem Jahr stimmungsvoll feiern zu können, haben sich die heimischen Kirchengemeinden so einiges einfallen lassen.

Einen Präsenzgottesdienst im eigentlichen Sinne wird es in Treis nicht geben. Stattdessen soll nach Auskunft von Pfarrer Andreas Lenz sowohl an den vier Adventssonntagen als auch an Heiligabend digital gefeiert werden, wobei am ersten Advent ein meditativer Abendgottesdienst geplant ist. "Die Mitfeiernden können die Gottesdienste via YouTube oder Zoom von zuhause aus verfolgen und interaktiv teilnehmen", erklärt er. Auch das Abendmahl finde am ersten Advent digital statt. Für die weiteren Adventssonntage habe man säkulare Musiker eingeladen, die die Gottesdienste umrahmen. Um regionale Kulturtreibende zu unterstützen, richte man gerade einen Förderfonds ein. "Damit der Kinder-, der Musical- und ein Teil des Kirchenchors am Heiligabend gehört werden können, werden die Auftritte der Chöre einzeln gefilmt und später zusammengeschnitten", erläutert Lenz. An den Weihnachtsfeiertagen werden er, Kirchenmusikerin Daniela Werner und Trompeter Carsten Röhrscheidt durch das Dorf ziehen, kurze Bibeltexte lesen und Lieder spielen. Großen Wert legt der Treiser Pfarrer auf Seelsorge: "Nicht nur in der Weihnachtszeit besuchen wir alte oder trauernde Menschen, wenn das gewünscht ist", unterstreicht er. (www.kirche-treis.de)

Jeden Sonntag im Advent soll ab 9.30 Uhr in der Stadtkirche Hungen ein Gottesdienst stattfinden, an dem 60 Personen teilnehmen können. "Darüber hinaus laden wir ab 1. Dezember von montags bis samstags ab 18.15 Uhr zu einer Andacht ein", berichtet Vikar Simon Bellmann. Den Heiligen Abend möchte man in Hungen auf drei verschiedene Arten feiern: Erstens mit einem nachmittäglichen Gottesdienst an drei Stationen (Schlosshof, Marktplatz und Kirchenwiese), zweitens mit einem Hauptgottesdienst in der Stadtkirche, der auf eine LED-Wand auf den Marktplatz übertragen werden soll. Und drittens als interaktive Internet-Christmette, die auf www.sublan.tv verfolgt werden kann. (www.ev-kirche-hungen.de)

Die evangelische Kirchengemeinde in Lich will an ihrem traditionellen Adventskalender in der Kernstadt festhalten. Allerdings wird es laut Pfarrer Lutz Neumeier vor den 24 festlich dekorierten Fenstern keine festen Veranstaltungen geben. Der erste Advent soll in Nieder-Bessingen bereits am heutigen Samstag mit dem Aufstellen eines Weihnachtsbaums gefeiert werden. In Lich ist am ersten Adventssonntag ab 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche geplant, der ebenso wie der am Heiligen Abend ab 17.30 Uhr unter www.digitalekirche.online auf YouTube, Facebook und Twitch verfolgt werden kann.

Weitere Adventsgottesdienste finden in Präsenz am zweiten und vierten Advent in Lich und am dritten Advent in Nieder-Bessingen statt. An Heiligabend ist neben den normalen ein Krippenspiel-Gottesdienst - mit einzelnen Stationen - in der Licher Reithalle vorgesehen. 30-minütige Christmetten sind für 22 und 23 Uhr geplant. In Nieder-Bessingen soll ab 15.30 Uhr vor dem Gemeindehaus am Lindenplatz gefeiert werden. (marienstiftsgemeinde-lich.de)

"Wir werden unsere Advents-Gottesdienste wie alle bisherigen unter Coronabedingungen feiern", sagt Pfarrer Dieter Sandori (Burkhardsfelden und Lindenstruth). Da nicht gesungen werden darf, soll ein "Gottesdienstblatt" zum Mitlesen der Texte ausgeteilt werden. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. "In Lindenstruth können wir bei Bedarf den Kirchenraum vergrößern", erklärt er. Der traditionelle Live-Auftritt einer Band am dritten Adventssonntag müsse entfallen, ebenso der kleine Markt rund um die Kirche. Eventuell sollen an Heiligabend Sänger den Gottesdienst von der Empore aus musikalisch begleiten. Der Pfarrer empfiehlt, sich für die Weihnachts-Gottesdienste anzumelden. Geplant sind jeweils zwei - ab 16 und ab 18 Uhr in Lindenstruth sowie ab 17 und ab 19 Uhr in Burkhardsfelden. "Sollten wir sehr viele Anmeldungen bekommen, denken wir über einen dritten nach", unterstreicht er. Eventuell wird der 17-Uhr-Gottesdienst gemeinsam mit der Chrischona-Gemeinde auf dem Burkhardsfeldener Dorfplatz gefeiert.

(www.giessenerland-evangelisch.ekhn.de)

"Unsere sonntäglichen Adventsgottesdienste werden musikalisch besonders schön gestaltet. Um etwa 70 Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, sind angrenzende Gemeinderäume mit großen Flachbildschirmen ausgestattet worden, auf denen das Geschehen in der Kirche zu sehen ist", schildert Pfarrer Achim Keßler (Lang-Göns). Für den Heiligen Abend seien vier Gottesdienste geplant. "Die Planungsunsicherheit ist groß. Normalerweise besuchen rund 1000 Menschen die Gottesdienste. Diesmal wird nur ein Drittel in die Kirche kommen können." Eine Übertragung auf Leinwand ist angedacht. Außerdem bereitet ein Team einen Online-Gottesdienst für Familien mit Kindern vor. Der Gottesdienstbesuch sei seit Beginn von Corona vielerorts zurückgegangen. (www.langgoens-evangelisch.de)

Neben den adventlichen Gottesdiensten plant die evangelische Kirchengemeinde Watzenborn-Steinberg nach Auskunft von Pfarrerin Jutta Hofmann-Weis für Samstag, 5. Dezember, eine musikalische Adventsandacht in der Christuskirche. Darüber hinaus werde jeweils von 14 bis 16 Uhr zu einem Spaziergang durch die Kirche eingeladen. "Wir haben eine Wanderkrippe aufgestellt, der noch leere Stall befindet sich im Altarraum. Die Krippenfiguren stehen inszeniert an anderen Stellen beieinander, da sie ja alle noch auf dem Weg nach Bethlehem sind." Bei Kerzenschein und adventlicher Orgelmusik könnten die Besucher sie genau betrachten. "Zuhause finden Kinder auf unseren YouTube- und Instagram-Kanälen kurze Videoclips mit unserer Kirchenmaus 'Chrissi'. Außerdem bereiten wir einen musikalischen Online-Adventskalender auf unserer Internetseite vor. In den Videoclips sind die Kinder des Kinder- und Jugendchores Watzenborn-Steinberg zu sehen und zu hören."

Heiligabend soll in Watzenborn drinnen und draußen gefeiert werden. "Wir haben in Zusammenarbeit mit der Stadt verschiedene Möglichkeiten und Hygienepläne durchgespielt. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass wir für 70 Menschen den Kirchenraum öffnen und den Gottesdienst auf eine Leinwand auf dem angrenzenden Parkplatz am Rathaus übertragen." (www.christuskirche-pohlheim.de)

"Am ersten Advent feiern wir einen musikalisch besonderen Adventsgottesdienst ab 10 Uhr in der Kirche von Kinzenbach, bei dem wir um Voranmeldung bitten", erläutert Pfarrerin Cornelia Weber von der evangelischen Martinsgemeinde Heuchelheim-Kinzenbach, die auch auf YouTube zu finden ist. "Seit März stecken wir jeden Sonntag sogenannte 'Lesegottesdienste' bei rund 180 Abonnenten in die Briefkästen." Für die Zeit zwischen viertem Advent und 1. Januar werden alle Gemeindemitglieder ein Weihnachtsheft mit Gottesdiensten für zuhause erhalten. "Zwischen den Texten werden die Menschen dazu eingeladen, eine Kerze zu entzünden und Gebete zu sprechen. Unser Organist wird Lieder ins Internet stellen, sodass auch zuhause die Musik aus unseren Kirchen erklingen kann", betont die Pfarrerin. "Heiligabend feiern wir einen Gottesdienst auf dem Rewe-Parkplatz in Heuchelheim. Auf einem landwirtschaftlichen Anhänger bauen wir - weit sichtbar - eine Krippe auf. Der Inhaber des Supermarktes hat uns sogar angeboten, Bänke für ältere Menschen aufzustellen", freut sie sich.

Ohne Voranmeldung geht in den katholischen Kirchen im Landkreis an den Adventssonntagen oder an Weihnachten nichts. "Wir sind froh, dass an den Feiertagen Gottesdienste überhaupt erlaubt sind", unterstreicht Diakon Rudolf Montermann (St. Marien Großen-Buseck). An Heiligabend werden drei statt zwei Messen angeboten. An den beiden Weihnachtsfeiertagen finden jeweils zwei Gottesdienste statt. "Wir haben uns dieses Mal bewusst gegen Online-Gottesdienste entschieden", erklärt er. An den Adventssonntagen finden drei Messen statt, jeweils samstags und sonntags ab 18 Uhr sowie sonntags ab 10 Uhr. "Wir haben vier Plätze in der Kirche markiert, auf denen gesungen werden darf", so Montermann. Minimum 50 Personen dürften laut Hygieneplan an den Gottesdiensten teilnehmen. "Sollten wir nur Familienbänke vergeben, sind es sogar 80." (www.bistum-mainz/großen-buseck.de)

Die St. Paulus Kirche in Lich beteiligt sich nach Auskunft von Anke Dewald an der Adventsfensteraktion. Für den zweiten Adventssonntag plant Pfarrer Martin Sahm zwischen 17 und 19.30 Uhr neben einer kleinen Nikolaus-Andacht für Kinder eine "Laser-Show" an einer der äußeren Kirchenwände. An den Adventssonntagen soll der Gottesdienst wie gewohnt ab 10.30 Uhr in Lich (St. Paulus) und ab 9 Uhr in Hungen (St. Andreas) stattfinden. Für Heiligabend sind in Hungen zwei, in Lich ein Gottesdienst vorgesehen. Auch für den ersten und zweiten Feiertag sind Präsenzgottesdienste geplant. Anmeldungen sind donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr unter 06404/6680871 möglich.

Neben den normalen Präsenzgottesdiensten plant die katholische Kirchengemeinde in Grünberg an Freitagen ab 10 Uhr eine Heilige Messe. Die Gottesdienste an Adventssamstagen und -sonntagen sollen wechselweise in Grünberg, Laubach, Weickartshain und Merlau stattfinden. Für den Heiligabend sind laut Pfarrer Ciprian Tiba neben Präsenzgottesdiensten am Nachmittag auch Krippenfeiern und -spiele in Laubach und Grünberg vorgesehen. Da in Laubach nur 50 und in Grünberg nur 32 Personen in die Kirche dürfen, sollen sowohl die Krippenspiele als auch eine Christmette online auf YouTube übertragen werden. Am 25. Dezember sollen zwei Hochämter in Präsenz stattfinden. (www.bistum-mainz/gruenberg-merlau.de)