AfD fordert Neuwahl des Kreisausländerbeirats

KREIS GIESSEN - Der Kreistag muss in seiner konstituierenden Sitzung am Montag feststellen, ob die Wahl am 14. März ordnungsgemäß abgelaufen ist. Eigentlich eine Formsache. Doch diesmal geht es auch um die Wahl des Kreisausländerbeirats, zu der es vor der Wahl Kontroversen gegeben hatte. Eine "Konservative Liste" mit Kandidaten aus dem AfD-Umfeld war vom Wahlausschuss erst zugelassen, dann nicht zugelassen worden. Dagegen hatte es Einsprüche gegeben. Bevor der Kreistag über die Gültigkeit der Wahl des Kreisausländerbeirats entscheidet, soll eine Wahlprüfungskommission mit 15 Mitgliedern eingesetzt werden. Die AfD-Fraktion will hingegen, dass der Kreistag bereits am Montag entscheidet, die Wahl für ungültig zu erklären und eine Wiederholung anzuordnen.

Zum Hintergrund: Anfang Januar hatte diese Zeitung berichtet, dass eine AfD-nahe "Konservative Liste" bei der Wahl des Kreisausländerbeirats kandidieren wollte. Spitzenkandidatin war die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar, die neben der deutschen auch die rumänische Staatsangehörigkeit hat.

Der Wahlausschuss des Landkreises Gießen hatte die "Konservative Liste" in seiner Sitzung am 15. Januar zugelassen. Zwei Tage später legten die Vertrauenspersonen der "Internationalen Liste", Tim und Philipp van Slobbe, Einspruch dagegen ein. Sie begründeten dies mit einer mangelhaften Unterschrift der Niederschrift über die Aufstellung des Wahlvorschlags. Eine der vier Personen, die die Niederschrift unterzeichnen mussten, sei bei der Wahl des Kreisausländerbeirats nicht wahlberechtigt, dürfe folglich die Niederschrift nicht unterzeichnen.

Kreiswahlleiter Ralf Sinkel prüfte den Einspruch, hielt diesen aber für unzulässig, da es das Rechtsmittel des Einspruchs im Hessischen Kommunalwahlgesetz nicht gebe. Er beschäftigte sich aber auch inhaltlich mit der Frage und holte unter anderem eine Stellungnahme des Landeswahlleiters ein. Von dort erhielt er folgende Auskunft: "Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass diese Mitglieder in der Versammlung stimmberechtigt sein müssen."

Am 20. Januar tagte erneut der Kreiswahlausschuss, der den Einspruch der Vertreter der "Internationalen Liste" mehrheitlich für zulässig erklärte. Später wurde der Wahlvorschlag der "Konservativen Liste" mehrheitlich für ungültig erklärt. Zwei weitere Listen, nämlich "Liste für Vielfalt und Teilhabe" und "Liste für Vielfalt und Integration", hatten den gleichen vermeintlichen Unterschriften-Mangel. Ihre Zulassung wurde hingegen nicht widerrufen.

Die Vertrauensperson der "Konservativem Liste", der Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag, Karl Heinz Reitz, legte gegen die Entscheidung Einspruch ein und der Kreiswahlausschuss tagte am 22. Januar ein weiteres Mal. Der Einspruch von Reitz wurde mehrheitlich zurückgewiesen.

Ein Eilantrag gegen die Ablehnung der Zulassung des Wahlvorschlags der "Konservativen Liste" blieb indes erfolglos. Das Verwaltungsgericht Gießen lehnte diesen Antrag aus formellen Gründen ab, weil "eine gerichtliche Überprüfbarkeit der Entscheidungen des Wahlausschusses während des Wahlverfahrens gesetzlich nicht vorgesehen" sei. Am Ende seiner Pressemitteilung wies das Verwaltungsgericht jedoch "vorsorglich" darauf hin, dass der angefochtene Beschluss des Wahlausschusses vom 20. Januar rechtswidrig sein könnte, weil er auf einen "gesetzlich nicht vorgesehenen Einspruch eines Dritten" hin ergangen sei. Gesetzlich vorgesehen sei allein "der Einspruch der Vertrauensperson gegen die Zurückweisung eines Wahlvorschlages".

Joana Cotar und Miroslav Krampl, der Zweitplatzierte auf der "Konservativen Liste", haben Einsprüche eingelegt und fordern, die Wahl des Kreisausländerbeirats für ungültig zu erklären. Dem Kreistag wird nun vorgeschlagen, den besagten Wahlprüfungsausschuss einzusetzen, der gemäß Stärkeverhältnis des Kreistags zu besetzen ist. Das Gremium tagt öffentlich.

Reitz schreibt zum AfD-Antrag in einer Pressemitteilung, dass van Slobbe in der Causa nicht einspruchsberechtigt gewesen sei. Gegen die Ablehnung eines Wahlvorschlags könne nur dessen Vertrauensperson Einspruch einlegen. Folglich sei die zweite Sitzung des Kreiswahlausschusses "eindeutig rechtswidrig" gewesen. Mit ihrem Vorgehen hätten die Beteiligten "die geltende Rechtslage verdreht und damit einen wesentlichen Grundpfeiler unserer Demokratie nachdrücklich beschädigt", heißt es abschließend.