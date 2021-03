Aktionstag der IG Metall auch in Lollar

Bei Bosch in Lollar beteiligten sich die Mitarbeiter am Aktionstag der IG Metall. Foto: Frank Rumpenhorst

KREIS GIESSEN - Mit einem bundesweiten Aktionstag erhöht die IG Metall den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, bei Volkswagen und der Eisen- und Stahlindustrie. Unter Einhaltung der Hygieneregeln demonstrierten Metaller für ihre Forderungen: Beschäftigung sichern, Zukunft gestalten, Einkommen stärken. Die IG Metall Mittelhessen beteiligte sich mit einer Kundgebung vor dem Werkstor bei Bosch Thermotechnik und der Robert Bosch Lollar Guss GmbH in Lollar.

Ab 5 Uhr trafen sich laut Pressemitteilung der IG Metall 50 Kollegen unter dem Motto "Jetzt Zukunft sichern!". Zum Schichtwechsel informierten sie die Beschäftigten über die bevorstehenden Aktionen. Die Fassade eines Gebäudes auf dem Werksgelände wurde mit einem Beamer angestrahlt, um die Forderungen der IG Metall in Szene zu setzen. Vor Ort war auch Christiane Benner, die stellvertretende Vorsitzende der IG Metall.

Stefan Sachs, Geschäftsführer der IG Metall Mittelhessen: "Die Kollegen in den Betrieben stehen klar hinter den Tarifforderungen. Wir brauchen jetzt sichere Arbeitsplätze, klare Zukunftsperspektiven und stabile Einkommen."

Für nachmittags war ein zweistündiges Liveprogramm mit Berichten von den bundesweiten Aktionen, einer Rede des Vorsitzenden der IG Metall, Jörg Hofmann, zum Stand der Verhandlungen sowie Livemusik geplant.

Die IG Metall fordert für die mehr als 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ein Zukunftspaket. Dieses beinhaltet ein Volumen von vier Prozent, das je nach Situation der Betriebe zur Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen oder für Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung eingesetzt werden kann. Außerdem sollen mit Zukunftstarifverträgen passgenaue betriebliche Lösungen gefunden werden, die Zusagen für Investitionen, Standorte, Beschäftigung und Qualifizierung enthalten.

Anlass des Aktionstags ist das Ende der Friedenspflicht am gestrigen Montag. Das bedeutet: Ab dem heutigen Dienstag sind Warnstreiks zulässig.