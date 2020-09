Aktionstage in Lich: Zwei Tage nur für Mädchen

Freuen sich auf die Mädchenaktionstage: Patricia Karakoussi, Daniela Wilbers, Nadya Homsi, Afsane Ghoreichi, Hans-Peter Stock und Dr. Julien Neubert (v.l.). Foto: Rose-Rita Schäfer

LICH - Kreis Gießen (rrs). Gleich zu Beginn der Herbstferien - genauer am 7. und 8. Oktober - ist es endlich wieder soweit: Die 23. Mädchenaktionstage gehen in der Anna-Freud-Schule in Lich an den Start. An beiden Tagen ist reine Mädchenpower gefragt, Jungs müssen draußen bleiben. Workshops aus den Bereichen Sport, Tanz, Kunst und Technik versprechen Abenteuer, Spannung und Spaß an den beiden "männerfreien" Tagen.

Die Mädchenaktionstage sind ein Angebot des Jugendbildungswerks des Landkreises und richten sich an Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen 11 und 19 Jahren. "Diese geschlechtsspezifischen Tage stehen in Verbindung mit dem Weltmädchentag am 11. Oktober und wollen Mädchen ermutigen, sich auch in eher von Jungs präferierten Bereichen zu versuchen ", erläuterte Jugendbildungsreferentin Nadya Homsi bei der Präsentation des Programms.

Auch wenn mit Angela Merkel seit 15 Jahren eine Frau Regierungschefin ist und es im Kreis eine Landrätin gibt, ist volle Gleichberechtigung weiterhin ein Wunschtraum. Mädchen wählen immer noch schlechter bezahlte Berufe, sind im technischen Bereich kaum zu finden und haben schlechtere Aufstiegschancen. In den zehn angebotenen Workshops - Aerial Yoga im Tuch, Aquarell-Art, Textilien neu gestalten, Fotografie, Hip-Hop meets Breakdance, Outdoor Escape Game, Skaten, Upcycling, Zirkuskunst und Wendo - können sich die Mädchen in aller Ruhe ausprobieren, kreativ sein, sich austoben oder Neues entdecken und so ihr Selbstvertrauen stärken, zu einem neuen Selbstverständnis finden, aber auch Freundschaften schließen und sich gegenseitig unterstützen.

Enden werden die Mädchentage mit einer "Girls-Parade" durch Lich, um die Frage der Gleichberechtigung auch in die Öffentlichkeit zu tragen. "Leider musste wegen Corona auf das sonst übliche Abendprogramm und die Übernachtung vor Ort verzichtet werden", bedauerte Homsi.

Die stellvertretenden Sprecherin des Arbeitskreises Mädchenarbeit und Einrichtungsleiterin bei der Awo, Afsane Ghoreichi, lobte den mit viel Arbeit verbundenen Einsatz der Anna-Freud-Schule. Ihr ist der geschützt Rahmen der Mädchentage wichtig: "Hier können die Mädchen so sein, wie sie sind. Sie müssen sich nicht zurücknehmen, sondern können ihren Ideen freien Lauf lassen und sich ohne männliche Kritik auch an Dinge wagen, die sie sich sonst nicht zutrauen würden".

Daniela Wilbers, Sozialarbeiterin der Awo Hessen-Süd an der Anna-Freud-Schule in Lich, beobachtet schon seit Jahren fasziniert, wie gerade die Mädchen aus Förderschulen mit Begeisterung mit dabei sind, sich vermehrt zu den Mädchentagen anmelden und voll in die Gruppen integriert werden. Schon Wochen vorher herrsche freudige Spannung auf das sicher unvergessliche Erlebnis.

Jugenddezernent Hans-Peter Stock (Freie Wähler) betonte, dass gerade in Corona-Zeiten so eine Gemeinschaftsveranstaltung nicht ausfallen dürfe. "Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben", war sein Credo und Lichs Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD) freut sich besonders auf die "Girls-Parade" durch Lich. "Das ist sichtbare Mädchenpower für alle. Leider ist die Kommunalpolitik meist männlich besetzt", merkte er an und erinnerte sich: "Ich bin jüngerer Bruder einer Schwester und früher immer froh, wenn meine Schwester mal weg war auf den Mädchentagen." Tja, so machen die Mädchenaktionstage nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs glücklich.

Angemeldet sind bisher rund 80 Mädchen. "Eigentlich war am 20. September Anmeldeschluss, aber nachträgliche Anmeldungen sind nach wie vor noch möglich", erklärte Patricia Karakoussi Leiterin der Berufsorientierungsstufe in der Anna-Freud-Schule.