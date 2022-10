Alkoholisierter Mann greift drei Frauen in Gießen an

Die Polizei sucht sowohl zwei der Opfer als auch Zeugen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

GIESSEN - Insgesamt drei Frauen sind von einem alkoholisierten Mann am Mittwoch, 5. Oktober, angegriffen worden. Das teilt die Polizei mit und bittet sowohl zwei der Opfer als auch Zeugen darum, sich zu melden.

In der Zeit zwischen 17.10 und 17.30 Uhr hat ein 36-Jähriger nach Angaben der Polizei im Gießener Stadtgebiet zwischen dem Sellnberg bis hin zum Schwanenteich insgesamt drei Frauen angegriffen.

Autofahrer eilte zur Hilfe

Dem ersten Opfer, einer unbekannten Frau, soll er an der Kreuzung Sellnberg/Wiesecker Weg in die Haare gefriffen und sie anschließend mit voller Wucht zu Boden gezogen haben. Ein Autofahrer beobachtete anscheinend das Geschehen und stieg aus dem Fahrzeug, um der Frau zu helfen. Währenddessen soll der 36-Jährige die Frau beleidigt haben und dann unvermittelt weitergelaufen sein.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann am Sellnberg einer Anwohnerin auf, als dieser sich mit ausgestreckten Armen vor eine sich ihm nähernde Radfahrerin stellte. Die unbekannte Radlerin soll jedoch um ihn herum gefahren sein und ihren Weg fortgesetzt haben.





Dem dritten Opfer begegnete der 36-Jährige auf einem Weg in Nähe eines Hundeplatzes am Schwanenteich. Dort soll er seine Hose herunter gezogen haben und mit ausgestreckten Armen auf eine Radfahrerin zugelaufen sein. Als er dabei die Frau mit seinem Arm am Oberkörper traf, stürzten diese und der Angreifer zu Boden. Zwei Zeugen informierten die Polizei, welche den Verdächtigen in unmittelbarer Nähe festnehmen konnte.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere nach der Frau, der der Angreifer am Wiesecker Weg in die Haare griff und nach derjenigen, die ihm am Sellnberg mit dem Fahrrad ausweichen konnte. Weitere Zeugen, die die Angriffe beobachteten, sowie die beiden betroffenen Frauen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.