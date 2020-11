Allendorfer demonstrieren Zusammenhalt

Allendorf auf einem Kupferstich von 1624. Eine Reproduktion befindet sich im Archiv der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf an der Lumda. Foto: Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf

ALLENDORF/LDA - Die Verleihung der Stadtrechte an Allendorf im Jahr 1370, die Anlass des diesjährigen Jubiläums ist, war mehr als ein Verwaltungsakt - sie hat die ganze weitere Entwicklung Allendorfs geprägt und aus dem Ort das entstehen lassen, was er heute ist: die "liebenswerte Stadt im Lumdatal", wie die Allendorfer ihre Heimat selbst beschreiben, mit lange gepflegten Traditionen und einem starken Zusammenhalt.

Bereits 790 wurde das damalige "Altendorfe" erstmals urkundlich erwähnt, im "Codex Eberhard" des Klosters Fulda. "Arnwig schenkt dem heiligen Bonifatius seine Eigentümer in dem Dorfe Altendorfe, in der Markt Lantorf [heute Londorf] mit allen Hörigen, deren Häusern und Unterkünften", heißt es darin.

Aufgrund seiner Lage an der südlichen Grenze des landgräflichen Gebietes und an den Verbindungswegen von Marburg nach Grünberg sowie von Amöneburg nach Mainz, kam dem kleinen Ort einige Hundert Jahre später besondere Beachtung zu: Landgraf Heinrich II., dem daran gelegen war, die Grenzen und wichtigen Handelsstraßen seines Landes zu sichern, ordnete im Jahr 1365 an, Allendorf zu einer wehrhaften Stadt auszubauen. Es wurde begonnen, eine Befestigungsmauer mit Türmen, Gräben und Hecken sowie zwei Stadttoren zu errichten. Teile davon sind noch heute erhalten.

Um die wirtschaftliche und strategische Bedeutung weiter zu stärken, erwarb der Landgraf die beiden in der Nähe liegenden Dörfer Totenhausen und Möllenbach. Deren Bewohner wurden gezwungen, ihre Heimatorte zu verlassen und nach Allendorf zu ziehen. Aus dem bisherigen "Altendorfe" wurde "Allendorff" - "alle drei Dörfer zu einem Dorf".

Im März 1370 wurde Allendorf schließlich zur Stadt erhoben. Die Bürger wurden für sechs Jahre von Dienst sowie Bede und Schatzung - den mittelalterlichen Abgabepflichten - befreit. Verbunden mit dem neuen Status als Stadt war außerdem die Erweiterung des 1323 bereits erhaltenen Privilegs, Märkte abhalten zu dürfen: die Geburtsstunde des Nikelsmarktes, der noch heute stattfindet und somit als einer der ältesten Märkte der Region gilt. Angezogen durch die Rechte und Freiheiten, die städtische Bürger im Mittelalter genossen, ließen sich viele Händler und Handwerker in Allendorf nieder und die junge Stadt begann aufzublühen.

In den folgenden Jahrhunderten aber standen Allendorf schwere Zeiten bevor. Zahlreiche Überfälle und Plünderungen sind in der Stadtchronik ebenso nachzulesen wie Unwetter, Hungersnöte und verheerende Brände.

1479 schlägt ein Blitz in eines der Häuser ein. Die Flammen greifen von einem der strohgedeckten Dächer auf das nächste über und ganz Allendorf brennt bis auf wenige Gebäude ab.

Noch im selben Jahr beginnt erstmals die Pest zu wüten. So viele Menschen erkranken und sterben, dass die Felder nicht mehr bestellt werden können. Eine Hungersnot bricht aus.

Fast hundert Jahre später - die Stadt ist wieder aufgebaut, die Bevölkerung gewachsen - wird Allendorf erneut vom schwarzen Tod heimgesucht. Von 1100 Einwohnern überleben nur 400. Noch mehrmals in den nachfolgenden Jahren hinterlassen Seuchen, Großbrände und Krieg die Stadt zerstört und fast menschenleer. Doch die Allendorfer bauen ihren Heimatort beharrlich immer wieder auf - und dieser entwickelt sich: 1842 wird in Allendorf eine Industrieschule gegründet, 1846 ein neues Schulhaus gebaut. Im April 1865 wird eine Poststelle eröffnet, 1902 die einige Jahre zuvor gebaute Bahnstrecke Grünberg - Londorf bis nach Lollar verlängert und Allendorf so an die wichtige Eisenbahninfrastruktur angebunden. Im Jahr 1903 wird eine Wasserversorgung sowie eine Kanalisation gebaut. 1912 erhält die Stadt Anschluss an das Stromnetz - und ist endgültig in der "Neuzeit" angekommen.

"Allendorf hat Kriege, Brände und andere Katastrophen überstanden. Vielleicht ist das der Schlüssel zu dem Zusammenhalt, den man immer wieder spürt, wenn man die Menschen hier trifft und sich mit ihnen unterhält", vermutet Bürgermeister Thomas Benz. Dieser Zusammenhalt werde in der jetzigen Zeit, der Coronakrise, gefordert wie selten zuvor.

Viele der Traditionen, die die Allendorfer verbinden, können in diesem Jahr nicht gepflegt werden, allen voran der historische Nikelsmarkt, der Heimatabend und die Verleihung des Ehrentitels "Bärtzebürger".

Thomas Benz ruft daher nochmals alle Allendorfer Bürger dazu auf, vom 1. bis zum 4. November an den Häusern die Stadtfahne zu hissen, um die Zusammengehörigkeit auch in dieser schweren Zeit zu demonstrieren. "Ich bin natürlich auch dabei", verspricht Benz. "Ich werde meine Flagge im Bürgermeisterbüro zum Fenster heraushängen, um meine uneingeschränkte Solidarität zu zeigen. Wir haben uns bisher nicht unterkriegen lassen - wir werden auch das zusammen durchstehen."