Allendorfer für Ehrenamtspreis im Denkmalschutz nomiert

Europastaatssekretär Mark Weinmeister (v.l.) im Gespräch mit Peter Stein und Werner Heibertshausen (Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf/Lumda) sowie Bürgermeister Thomas Benz. Foto: Ferber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CLIMBACH - So viel Aufmerksamkeit hat das alte Wasserhäuschen, das seit 113 Jahren tief im Climbacher Wald verborgen liegt, wohl selten erlebt: Europastaatssekretär Mark Weinmeister und Dr. Martina Schaad von der Hessischen Staatskanzlei besichtigten gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Benz, Vertretern der Kommunalpolitik sowie der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf an der Lumda (AGHA) das historische Gemäuer. Anlass bot die Nominierung der Arbeitsgemeinschaft für den hessischen Ehrenamtspreis im Denkmalschutz.

"Es war reiner Zufall, dass ich das Gebäude vor einigen Jahren entdeckt habe", erzählt Peter Stein, Mitglied der AGHA. Es sei dicht mit Gestrüpp überwuchert gewesen, hinter alten Bäumen versteckt, kein erkennbarer Weg habe dorthin geführt. "Niemand wusste mehr, wo dieses alte Wasserhaus war, das noch in alten Dokumenten erwähnt wurde."

Dann nach dem Fund die nächste große Überraschung: Die historische Pumpentechnik von 1908 war darin noch vollständig erhalten.

"Das Glück für diese Anlage war, dass die Fenster damals nach dem Bau des neuen Wasserhäuschens im Zuge der Stilllegung komplett zugemauert worden waren", erzählt Stein. So waren Gebäude und das eigentliche Pumpwasserwerk im Inneren von Vandalismus oder Diebstahl der Einzelteile verschont geblieben. Stark verrostet und von Frost in Mitleidenschaft gezogen war die antike Technik allerdings schon, die seit 1956 außer Betrieb gewesen war, ebenso wie etwa die Dacheindeckung und die stählerne Eingangstür.

Fotos Europastaatssekretär Mark Weinmeister (v.l.) im Gespräch mit Peter Stein und Werner Heibertshausen (Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf/Lumda) sowie Bürgermeister Thomas Benz. Foto: Ferber Das Innere des historischen Wasserhauses in Allendorf/Lda.. 2

Mittlerweile sind Wasserhäuschen und technisches Innenleben in mehr als fünf Jahren durch die AGHA sorgsam restauriert worden und zeigen sich - fast - wieder in altem Glanz. In Betrieb nehmen lässt sich das Wasserwerk zwar nicht: Das gusseiserne Pumpengehäuse ist auf ganzer Länge gesprungen und würde dem Wasserdruck wohl nicht standhalten. Aber faszinierend anzusehen ist die alte Anlage auch im Stillstand. Für die interessierten Besucher wurden die Einzelteile mit beschrifteten Schildern ergänzt; auch Infotafeln findet man vor. Und wer es noch genauer wissen möchte, kann alles über das Wasserhäuschen und dessen Restaurierung in einer von der Arbeitsgemeinschaft erstellten Broschüre nachlesen.

"Wir haben im gesamten Landkreis wohl sicher 20 Wasserhäuser unter Schutz aber so eines mit der kompletten Technik - das ist eine absolute Seltenheit", stellt Barbara Steuernagel von der Unteren Denkmalschutzbehörde fest. "Es freut uns daher sehr, dass dieser Schatz geborgen wurde."

Nicht allein das Glanzstück "Wasserhäuschen" stand aber im Fokus der Aufmerksamkeit für die Preisvergabe. Die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Manfred Lotz und Werner Heibertshausen gaben auch einen Überblick über die Geschichte und sonstige Tätigkeit des Vereins: Nach dessen Gründung im Jahr 2014 wurde demnach als Erstes die Allendorfer Kirchturmuhr von 1891 zurückgekauft und restauriert. Es folgten verschiedene gut besuchte Ausstellungen, etwa zu den Themen "Flucht und Vertreibung" oder "25 Jahre deutsche Einheit". Die Ehrenamtlichen engagieren sich außerdem für den Erhalt historischer Bauten in Allendorf. So konnte auf Betreiben des Vereins eine alte Bruchsteinbrücke aus dem 18. Jahrhundert unter Denkmalschutz gestellt werden, ebenso wie ein mittelalterlicher Brunnen, der bei Straßenbauarbeiten in Nordeck gefunden wurde. Des Weiteren wurden ein Familienbuch der Stadt Allendorf sowie eine Auflistung der jüdischen Einwohner erstellt und mehrere Broschüren herausgegeben.

"Diese Vielfalt der Projekte ist schon etwas Besonderes", sagt Weinmeister anerkennend. "Und vor allem, dass man dabei nicht nur Schriftenreihen herausgibt, sondern richtig anfasst, selber etwas instand setzt oder wiederaufbaut."

Bei der Begehung des Wasserhäuschens zeigte sich der Staatssekretär sichtlich begeistert und stellte viele interessierte Fragen an die Ehrenamtlichen der AGHA.

"Für mich gibt es nichts Spannenderes als Geschichte. Und wenn es dann noch die eigene ist, zu der man einen direkten Bezug hat, dann kann das richtig Spaß machen", findet Weinmeister, der selbst Historiker ist. "Am Ende kommt es darauf an, dass Menschen sich kümmern: um ihre Herkunft, um die Geschichte ihres Ortes, um Traditionen, um Dinge, die verloren gehen könnten. Ich wünsche dem Arbeitskreis, der das in vorbildlicher Weise tut, dass auch junge Leute mit dazukommen und dieses Engagement weiterführen."

Die AGHA konkurriert bei der Preisvergabe mit zwei weiteren ehrenamtlichen Denkmalschutzprojekten aus Hessen. Jedes werde einzeln mit einem Vertreter der Staatskanzlei bereist und genau in Augenschein genommen, erläutert Schaad, die als Vertreterin der Jury die Besuche begleitet. Ende August werde dann über die Preisträger entschieden und auch beschlossen, wie das Preisgeld von insgesamt 7500 Euro auf diese aufgeteilt wird. Die Auszeichnung wird am 15. September im Schloss Biebrich stattfinden.

"An diesem Projekt, das weiß ich, hängt richtig viel Herzblut dran. Ganz viele Beteiligte haben dazu beigetragen und ich kann nur immer wieder betonen, wie dankbar ich für dieses Engagement bin", sagt Bürgermeister Thomas Benz. "Ich hoffe, dass der Ehrenamtspreis nach Allendorf geht."