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Dienstag, 26.05.2020 - 23:00
3 min

Allendorfer Stadtverordnete wollen Eltern entlastgen

Die Stadtverordnetenversammlung Allendorf will in Zeiten von Corona Eltern von Kindergartenkindern und die Pächter der Bürgerhäuser unter die Arme greifen.

Von Debra Wisker
Angesichts der Corona-Krise war in Kindergärten nur noch eine Notbetreuung möglich. Symbolfoto: dpa

Angesichts der Corona-Krise war in Kindergärten nur noch eine Notbetreuung möglich. Symbolfoto: dpa

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