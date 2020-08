Allendorfer Tafel jetzt im Bürgerhaus

Erst die Arbeit, dann die offizielle Wiedereröffnung. Die Regale in den neuen Räumen waren flugs gefüllt. Fotos: Wisker

Allendorf/LdaDie Ausgabestelle der Tafel in Allendorf ist umgezogen. Weilte sie seit ihren Anfängen 2013 in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde, so steht jetzt im Bürgerhaus ein Raum zur Verfügung.

Auch wenn Corona die ehrenamtlichen Mitarbeiter zunächst ausgebremst hatte, sind sie jetzt wieder mit vollem Engagement dabei. Das Team um Christel Reeh zählt 15 Mitarbeiter, die in drei Gruppen arbeiten. Immer donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr können sich die Kunden für einen kleinen Obolus mit Lebensmitteln eindecken. Zur Wiedereröffnung waren auch Holger Claes (Leiter des Diakonischen Werks Gießen), Bürgermeister Thomas Benz und Pfarrer Stefan Schröder gekommen.

Zuvor jedoch war Anpacken angesagt, stand doch der Lieferwagen der Tafel vor der Tür. Die Kisten mit Obst, Gemüse, Brot, Brötchen und weiteren Lebensmitteln mussten schnell nach drinnen und in die Regale geräumt werden. Hier zeigte sich, wie gut das Allendorfer Team eingespielt ist. Ruckzuck waren die Regale voll und nun durften die Gäste das Wort ergreifen. So sparte denn auch Holger Claes nicht an Lob: "Nur mit so tollen Leuten geht das. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter kann man mit Geld gar nicht bezahlen." Dem pflichtete Stefan Schröder bei. "So etwas klappt nur, wenn Menschen mit anpacken und nicht fragen, was kriege ich dafür."

Fortbestehen

Claes erklärte, er sei froh und dankbar, dass die Tafel in Allendorf wieder geöffnet sei. Noch vor gut einem Jahr war deren Fortbestehen nämlich gar nicht so sicher. Der Grund: zu wenig Kunden. Das war mit ein Aspekt für Christel Reeh, sich wegen neuer Räumlichkeiten an den Bürgermeister zu wenden. Sie vermutete seinerzeit, dass die Ausgabestelle mitten im Dorf, gleich bei der Kirche, für manche eine Hemmschwelle sei. Falsche Scham sei hier aber nicht angebracht, schließlich verteile die Tafel keine Almosen, sondern unterstütze die, denen es finanziell nicht so gut gehe, mit Lebensmitteln zum kleinen Preis. Holger Claes bekräftigte das: "So bleibt vielleicht von der kleinen Rente etwas übrig, wovon man sich etwas Schönes leisten kann. Oder es ist durch das gesparte Geld mal ein Kinobesuch für die Familie drin." Und noch etwas gibt für den Leiter der Gießener Diakone den Ausschlag: Immerhin würden durch die Tafel Lebensmittel, die ansonsten vielleicht entsorgt würden, gerettet.

In Thomas Benz ("Ich bin zu allen Schandtaten bereit") hatte Christel Reeh in Sachen Räumlichkeiten damals schnell einen Verbündeten gefunden. Er habe Flyer an alle Haushalte verteilen lassen, mit den Menschen gesprochen, sie informiert und sogar ein Radio-Interview gegeben, blickt Benz zurück. Klar war für ihn, dass die Tafel in Allendorf bleiben sollte, und im Bürgerhaus hatte er schließlich einen Raum ausfindig gemacht, der sich eignet. Lediglich ein paar Stühle waren hier gelagert, die wurden umgeräumt und schon war Platz für die Ausgabestelle. Der Zugang ist an der Seite, ein wenig abseits von der Straße, gleich neben der Feuerwehr. Im Übrigen, und das war auch schon vorher so, bekommt jeder Kunde einen Termin, lange Schlangen gibt es also nicht. Selbstverständlich gelten auch hier die durch Corona bedingten Abstands- und Hygieneregeln.

Zuständig

Die Allendorfer Tafel ist nicht nur für die bedürftigen Menschen der Kernstadt und der Stadtteile, sondern auch für Kunden aus dem Staufenberger Stadtteil Treis sowie den Rabenauer Ortsteilen Kesselbach, Londorf, Rüddingshausen und Allertshausen zuständig. Die Tafel ist für Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Menschen, die ein geringes Einkommen, etwa eine niedrige Rente, haben. Um die Tafel nutzen zu können, braucht man eine Berechtigungskarte. In einem Beratungsgespräch beim Diakonischen Werk in Gießen wird geprüft, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Die Lebensmittel werden in Gießen kontrolliert, sortiert und verpackt. Von hier werden sie dann zur Ausgabestelle - wie zum Beispiel in Allendorf - gebracht.