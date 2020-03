Allendorferin Elisabeth Schmunk-Gaier gewinnt bei HR3-Aktion

Elisabeth Schmunk-Gaier und ihr achtjähriger Sohn Sebastian freuen sich riesig über den Gewinn. Foto: HR/privat

Allendorf/Lda. (red). Elisabeth Schmunk-Gaier hat viel riskiert, um aus ihrem kleinen Friseurgeschäft einen richtig schönen Laden zu machen. Mit der Corona-Pandemie sind ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Ihre Angestellten will sie trotzdem weiter bezahlen - da kam der Gewinn bei der Aktion "Miete frei mit HR3" genau zum richtigen Zeitpunkt.

Erst im Dezember hat sie ihren neuen Friseursalon in Allendorf eröffnet. Nach langem Hin und Her hatte sie beschlossen, ihren alten Salon gegen einen größeren auszutauschen. Für den Umzug und die neue Ausstattung musste sie einen Kredit aufnehmen, aber die Investition hat sich gelohnt: "Ich komme jeden Tag da rein und denke: Mensch, hast Du es gut. Und die Kunden lieben den Laden auch - hier kannst Du deine Leidenschaft ausleben", schwärmt die 34-Jährige dem Moderatoren-Duo Tobi und Tanja aus der "HR3-Morningshow" vor. Dann mussten auch Hessens Friseure dichtmachen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. "Jetzt geh' ich schlafen und sehe all die zusätzlichen Kosten, die auf mich einprasseln", beschreibt Elisabeth ihre verzweifelte Situation. Sie trage nicht nur die Verantwortung für ihren Laden und ihre Familie, sondern auch für ihr Team. "Ich habe drei tolle Kolleginnen, die es verdient haben, weiterhin einen Job zu haben", sagt sie. Den Vermieter ihres Salons wolle sie nicht um einen Nachlass auf die Monatsmiete von 642,60 Euro bitten. Denn der habe schließlich auch Rechnungen zu bezahlen. Trotzdem sollen Elisabeths Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt bekommen - bis das Konto leer ist. Das wäre im Mai bereits der Fall. So weit sollte es nicht kommen. Am Telefon überbringen Tanja und Tobi die gute Nachricht: "Elisabeth, wir würden die gerne ein Jahr lang die Miete zahlen." Das sind insgesamt 7711,20 Euro, um die sich jetzt keine Sorgen machen muss.