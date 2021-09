Allendorf/Lda.: Mit Kirchturmuhr fing es an

Werner Heibertshausen (stehend) und Manfred Lotz suchen fachkundige Hilfe für die Restaurierung des alten Harmoniums. Foto: Wisker

ALLENDORF/LDA - Aus Amerikas Wildem Westen per Schiff nach Hamburg und mit Pferdefuhrwerken durch Deutschland bis schließlich ins Lumdatalstädtchen Allendorf - das alte Harmonium hat eine weite Reise hinter sich. Schaut man es an, kann man sich vorstellen, wie der Musiker einst in die Tasten haute und im Saloon für Stimmung sorgte.

Es ist das neueste Projekt der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte. In Reunings Halle der Kunst wartet das Tasteninstrument nun auf fachkundige Hilfe, denn es soll restauriert werden. Manfred Lotz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, und sein Stellvertreter Werner Heibertshausen hoffen, dass sich jemand des weitgereisten Harmoniums annimmt. Erste Spenden für die Restaurierung hat der Verein schon zusammengetragen, fehlt nur noch ein Restaurator. Vielleicht, so hoffen die beiden, könne ein Orgelbauer weiterhelfen. Denkbar sei auch, dass möglicherweise ein Auszubildender hier sein Gesellenstück abliefern könnte.

Lotz und Heibertshausen sind zuversichtlich, dass auch dieses Projekt gelingen wird. Es ist schließlich nicht das erste, das sie in Angriff nehmen. Die Motivation: "Uns geht es darum, Menschen die regionale Geschichte nahe zu bringen", erkärt Lotz. 16 Mitglieder zählt die Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte, ihre Arbeit finanzieren sie über Mitgliedsbeiträge, insbesondere aber über Spenden. Und nicht zuletzt sei es dem Umstand zu verdanken, dass Werner Heibertshausen auf seine "angenehm hartnäckige Art" immer wieder Projekte anstoße, sich durch Archive wühle, Daten zusammentrage und nicht zuletzt hervorragend vernetzt sei. Manfred Lotz bleibt lieber im Hintergrund, meint, den Verein als Vorsitzender zu leiten, sei seine Aufgabe. Auch wenn zumeist der Name Werner Heibertshausen fällt, wenn es um die Projekte der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte geht, ist diesem das gar nicht so recht. Er alleine könne das alles gar nicht stemmen. Jeder trage seinen Teil dazu bei. "Wir haben ein tolles Team im Verein. Da machen 25 Leute mit und ich stehe dann da und bekomme die Lorbeeren. Das will ich gar nicht." Am Ende eines Projekts steht immer eine professionell gestaltete Broschüre. "Die hat bisher Gerd Höricht erstellt, der leider vor Kurzem verstorben ist." Bei der Arbeitsgemeinschaft hat Höricht nicht nur insofern eine große Lücke hinterlassen, er fehle vor allem als Mensch, als persönlicher Freund.

Was Heibertshausen antreibt, ist seine Neugier, seine Passion, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen. Dafür geht er auch schon mal "Klinkenputzen" und spricht Sponsoren an. Schon bevor der heute 83-Jährige in den Ruhestand ging, hat er angefangen, Daten zur Heimatgeschichte Allendorfs zu sammeln und zu digitalisieren. Sein Archiv wurde immer umfangreicher und er machte sich auf die Suche nach Mitstreitern. 2014 entstand daraus der Verein Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte.

"Und es ging vom ersten Tag an richtig los. Als erstes haben wir die Allendorfer Kirchturmuhr von 1891 zurückgekauft und in Eigenleistung restauriert", blickt er zurück. Auch dazu gibt es eine Broschüre. Die erste Ausstellung in Reunings Halle der Kunst war dem Allendorfer Maler und Kirchenrestaurator Karl Faulstich gewidmet. War diese Veranstaltung schon ein voller Erfolg, so lief es 2016 mit der zweiten Ausstellung über Flucht und Vertreibung noch besser. Zwei Termine waren geplant, wegen der großen Nachfrage wurden fünf weitere nachgeschoben. Für die Stadt Allendorf/Lda. wurde ein Familienbuch erstellt, ein weiteres Buch folgte, dieses Mal über die jüdischen Familien in Allendorf und Nordeck. Ziemlich stolz ist man bei der Arbeitsgemeinschaft auch auf die historische Stadtführung, eine Broschüre, anhand der man die lokale Geschichte quasi hautnah erleben kann. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte hat Carolin Käs ihre Examensarbeit über den Allendorfer Künstler Wilhelm Heidwolf Arnold geschrieben, Nils Damm hatte als Schüler der Landgraf-Ludwig-Schule in Gießen "Die Rolle der Kirchen und des Glaubens bei der Integration der Vertriebenen in Allendorf 1946" beleuchtet.

Doch die Arbeitsgemeinschaft belässt es nicht bei der Suche in Dokumenten und Archiven: Wasser ist ein Thema, dass Heibertshausen umtreibt. "Wasser ist kostbar und oft wird es achtlos verschwendet." Bei Straßenbauarbeiten in Nordeck stieß man auf einen mittelalterlichen Brunnen. "Hier haben wir eine alte Schwengelpumpe organisieren können und so den Dorfplatz wieder zum Mittelpunkt gemacht." Es blieb nicht bei dem Brünnchen in Nordeck. Überwuchert, zugewachsen und fast der Vergessenheit anheimgefallen - nach über 60 Jahren ist das ehemalige Climbacher Wasserhäuschen aus seinem Dornröschenschlaf mitten im Wald erweckt worden. Beileibe keine kleine Aufgabe. Vereinsmitglied Peter Stein erzählte vor rund fünf Jahren von dem einstigen Wasserhäuschen und gab so den Anstoss für die Suche nach dem alten Gemäuer. So richtig wusste niemand mehr, wo es lag. Doch mit der Hilfe von historischem Kartenmaterial gelang es, das versteckt im Wald gelegene Häuschen zu finden. Man stelle sich das Erstaunen vor, als sich herausstellte, dass sogar die Technik aus dem Jahr 1908 noch völlig erhalten war. Zwar hatte sie in Teilen Rost angesetzt und war verwittert, doch das tat der Freude keinen Abbruch. Langer Rede, kurzer Sinn: Das Wasserhäuschen erstrahlt heute in neuem Glanz und steht sogar unter Denkmalschutz. Es soll beileibe nicht das letzte "Wasserprojekt" bleiben, versichern Heibertshausen und Lotz. Und wo wir schon beim Denkmalschutz sind: Für sein Engagement wurde der kleine Verein für den hessischen Denkmalschutzpreis 2021 nominiert. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten.