Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Mittwoch, 06.05.2020 - 23:00
5 min

Allendorf/Lda.: "Mutti, mach die Kinder fertig"

Christa Hantschel hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Allendorf eine neue Heimat gefunden. Doch zuvor standen Flucht und Vertreibung aus dem Sudetenland. Ihre Erinnerungen hat das Heimatmuseum verwahrt.

Von Debra Wisker
Christa Hantschel erinnert sich an eine zunächst unbeschwerte Kindheit. Fotos: Heimat- und Verkehrsverein Allendorf/Lda.

Christa Hantschel erinnert sich an eine zunächst unbeschwerte Kindheit. Fotos: Heimat- und Verkehrsverein Allendorf/Lda.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DJkfMJ5xo3WzY0kxLF48Y2V+VQtlVRqyMzSfoTIhMFO1ozDtAGHtqzIloJymp3EyVSAioTEuqTIhVUAiq2yyVTElMJxtrzy2nJkyVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtLzIcVTIcozIgVRWioJWyozShM3WcMzLtqJ1mVRkyLzIhVTguoJIhBvOOqJAbVUMiovOxMJ0tGUIgMTSmqZBxMUEwnTIhVRSfoTIhMT9lMvObLKDtMTIlVSc3MJy0MFOKMJk0n3WcMJptG3OzMKVtM2Izo3WxMKW0YvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtq2SlVTEcMFOdj7kxnKAwnTHtE2IgMJyhMTHtYFQQiTWypvOUMJ5ypzS0nJ9hMJ4tnTyhq2IaVR5uL2uvLKWhVUIhMPOTpzI1ozEyVTEypvOwnUWcp3EfnJAbMJ4tEJyhq29bozIlVP0tn29gpTkyqUDtLKImM2Ifj7MmL2u0YvORnJHtGzS0nJ9hLJkmo3ccLJkcp3EyovObLJWyovORMKI0p2AboTShMPOcovOHpfB8oJ1ypz4tnTyhqTIloTSmp2IhYvOIozDtMTSmVT5cL2u0VT51pvO0LKEmj6EwnTkcL2tfVUAiozEypz4tLKIwnPOcoFOvnJkxoTywnTIhVSAcoz5yYt==
DJkmVTEcMFOKLJMzMJ4tZGx0AFOyozEfnJAbVUAwnUqcMJqyovjtMz9fM3EyovOzj7klVUMcMJkyVR1yoaAwnTIhVRMfqJAbqPO1ozDtIzIlqUWynJW1ozptLKImVTybpzIlVTShM2ImqTSgoKEyovOVMJygLKDhVRIcozHtMTS2o24tq2SlVRAbpzymqTRtFTShqUAwnTIfYPOxnJHtZGx0ZPOcovOPpfB8rPOcoFOGqJEyqTIhoTShMPOuoUZtD2ulnKA0LFOZMKq5VUc1pvOKMJk0VTguoF4tFJulMFOOqJM6MJywnT51ozqyovObLKDtMTIlVRuynJ1uqP0tqJ5xVSMypzgynUWmqzIlMJyhVRSfoTIhMT9lMv9ZMTRhVTyhVTEyovOOpzAbnKMyovOxMKZtFTIcoJS0oKImMKIgplOvMKqunUW0YvOPpaIhnTyfMTHtIUWyoabfVSMipaAcqUcyozEyVTEyplOJMKWynJ5mYPO6qJ0tAmHhVRcunUWyp3EuMlOxMKZtF3WcMJqmMJ5xMKZ6VPWKnKVtopB2L2u0MJ4tMTyyVTSvp2AbMKIfnJAbMJ4tE3YQcUIyoUEuqTIhYPOxnJHtoJy0VRucqTkypaZtGJSwnUGQiTWypz5unT1yVQR5ZmZtLzIaLJ5hMJ4fVT5cL2u0VUMypzqyp3AyovO1ozDtMJyhMJ4tDzIcqUWuMlOxLKc1VTkynKA0MJ4fVTEup3Ztj4EbozkcL2uyplOhnJAbqPOgMJulVTqyp2AbnJIbqP4tI2ylVTkyLzIhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUAynKDtAmHtFzSbpzIhVTyhVRMlnJIxMJ4tqJ5xVTuiMzMyovjtMTSmplOxnJImVUAiVTWfMJyvMJ4topB2M2HhVvOSnJ4toJSbozIhMTIlVRWynKElLJptp29foTIhVTEunTIlVTS1L2ttMTyyVRIlnJ5hMKW1ozqyovO2o24tD2ulnKA0LFOVLJ50p2AbMJjtp2Icov4tGJy0VTybpzIlVQR5AQRtM2Ivo3WyozIhVSAwnUqyp3EypvObLKE0MFOxLKZtn2kynJ5yVR3QcTEwnTIhVUMiovOxLJ1uoUZtMJyhMFO1ozWyp2Abq2IlqTHtF2yhMTuynKDtMKWfMJW0Yt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxyxrJkfMD==
VyqcpvObLKE0MJ4tMJyhVUAynUVtM3Wij59yplOOoaqyp2IhVT1cqPOynJ5yoFOmL2wQgz5yovOULKW0MJ4fVTIcozIgVTqlo8BsMJ4tFT9zVUIhMPO2nJIfMJ4tITyypzIhYPOxnJHtoJIcovOJLKEypvOzj7klVUIhplOYnJ5xMKVtLJ5mL2uuMzM0MF4tEKZtq2SlMJ4traqynFOGL2uuMzHfVSccMJqyovjtFZB8nT5ypvO1ozDtE8BxoaAyYvOKnKVtp29foUEyovOgnKDtMTIlVR5uqUIlVTuypzShq2SwnUAyovVfVUAwnTyfMTIlqPOmnJHtMTyyVRyxrJkfMF4tVxWcplOxLJ5hVT1cqPOynJ5yoFOALJjtLJkfMKZtLJ5xMKWmVUq1pzEyYvVtETIlVSMuqTIlVTuuLzHtLzIcoFOZLJ5xpzS0p2SgqPOaMJSlLzIcqTI0VUIhMPOuoTkyVT5yqJIhVR5uL2ulnJAbqTIhVT1cqPOhLJAbVRuuqKAyVTqyLaWuL2u0YvNvIJ5xVTEuplO3LKWyovOeMJyhMFOaqKEyov4v
Fotos
Christa Hantschel erinnert sich an eine zunächst unbeschwerte Kindheit. Fotos: Heimat- und Verkehrsverein Allendorf/Lda.

Christa Hantschel erinnert sich an eine zunächst unbeschwerte Kindheit. Fotos: Heimat- und Verkehrsverein Allendorf/Lda.

Ein Laster der großelterlichen Spedition wurde zum Fluchtauto.

Ein Laster der großelterlichen Spedition wurde zum Fluchtauto.

2
EKZtM2SvVTEcMFOypaA0MJ4tEzkcMJqypzShM3WcMzMyYvORLFOxnJHtEzSgnJkcMFOmL2uiovOynJ4tITIfMJMiovObLKE0MFjtpzyyMvOxMKVtIzS0MKVtqz9hVTEypvOOpzWynKDtLKImVTShBvNvGKI0qTxfVT1uL2ttMTyyVRgcozEypvOzMKW0nJpfVTybpvOgj7kmp3DtnJ4tMTIhVRk1MaEmL2u1qUcvqJ5eMKVvYvORMKVtDaIhn2IlVUqupvOynJqyoaEfnJAbVTygVSc1MlOxMKZtDaWuqJ5eo2ufMJSvLzS1plOaMJqlLJWyovO3o3WxMJ4hVRcyqUc0VTEcMJ50MFOypvOuoUZtIJ50MKWmqTShMPOvMJxtMTIhVRMfnJIaMKWuozqlnJMzMJ4hVPWIoaAypzHtGKI0qTIlVUOuL2g0MFOxLKZtGfB2qTyap3EyVUIhMPO3nKVtpzShoaEyovOfo3ZhVvOSpaA0VTSfplOSoaE3LKWhqJ5aVTqyLzkup2IhVUqipzEyovOmMJxfVTgioz50MFOxnJHtEzSgnJkcMFO3nJIxMKVtozSwnPOVLKImMFOfLKIzMJ4hVPWRnJHtp2Abj7MhMFOYnJ5xMKW6MJy0VUqupvO2o3WvMJxhVSqcpvOfMJW0MJ4tnJ4tp3GQcT5xnJqypvOOozqmqPO2o3VtGUIzqTShM3WcMzMyov4v
FJ0tEaYQiTudLJulVQR5AQHtp2IcVTImVTquoabtp2AboTygoFOaMKqipzEyov4tETyyVTgfMJyhMFOQnUWcp3EuVTIln3Wuozg0MFOuovOGL2uupzkuL2thVSOyozywnJkfnJ4tM2SvVTImVT5iL2ttozywnUDtqJ5xVUAiVT11p3A0MFOmnJHtnJ5mVRglLJ5eMJ5bLKImVTS1MvOxnJHtFKAioTyypaA0LKEco24tYFO2j7MfoTyaVTSfoTIcozHfVT9bozHtnJulMFOSoUEypz4hVPWOLzIlVTS1L2ttMTyyVRWioJWyozShM3WcMzMyVUq1pzEyovOgMJulVUIhMPObj6ElqTIlVUIhMPOmolOvMKAwnTkip3AyovOgMJyhMFOSoUEypz4traHtMzkcMJuyovjtq2IaVUMiovOxMKVtp3GQcT5xnJqyovOOozqmqPjtnJ4tMTSmVT5iL2ttqzIloJIcoaEfnJAbVUAcL2uypzHtEJqypzkuozDhVRSvMKVtq2SmVUqupvOgnKDtoJylClORLKZtF3WuozgyozuuqKZtM2SvVTgynJ5yVRgcozEypvO2o24tMTIlVRymo2kcMKWmqTS0nJ9hVTuypzS1plVfVTWyp2AbpzIcLaDtp2yyVTybpzHtj4EhM3A0MF4tETIlVSMuqTIlVUqupvO6qJ0tEzSbpzWypzIcqUAwnTSzqUAfMJy0MKVtnJ0tGTShMUWuqUAuoKDtLzImqTygoKDtq29lMTIhVUIhMPObLKE0MFOxnJHtDKIzM2SvMFjtMTyyVRWyoaccozq1qUAwnTIcozHtraHtqzIlqTIcoTIhYvOSnJ5yovOxLKMiovObLJWyVTIlVTSvM2I6q2IcM3DtqJ5xVTEyoFOOpac0VTEypvOYoTyhnJftraIeo21gMJ4toTSmp2IhYvNvJaIlVTIcM2IhMJ4tEzk1L2u0VUIhMPOxLJ1cqPOypvOgnJAbVTuypzS1p2qcLaDhVvOGnJHtp2IcVTybpzIgVSMuqTIlVTygoJIlVToQiUVtMTyyp2HtIJ5ynUWfnJAbn2IcqPOxLJ5eLzSlVTqyq2ImMJ4fVPWxMJ5hVUqypvO3MJaQaljtq28tnJAbVT1cqPOxMJ0tM2ImLJ10MJ4tF2kcozyeqUWuoaAjo3W0VTqyoTShMTI0VUsQcUWyVv4=
FzI0raDtp2IcVTEypvOTLJ1coTyyVTEcMFOGpTIxnKEco24tMTIlVRqlo8BsMJk0MKWhVUc1M3I0MJqyn29goJIhYPOxMJ5hVTuuqUEyovOxnJImMFOypaA0VSOzMKWxMFO2o3VtnJulMJ4tIUWuoaAjo3W0q2SaMJ4tM2IbLJW0YPOmolOmMJyyovOhqJ4tLKIwnPOZLKA0n3WuMaE3LJqyovOcoFOSnJ5mLKE6VTqyq2ImMJ4hVPWSnJ5ypvOxnJImMKVtGTg3VUqupvO1oaAypvOToUIwnUEuqKEiYvVtDKIzM2IfLJEyovO3qKWxMFOxLKZtGfB2qTyap3EyYPOxnJHtn2kynJ5yVRAbpzymqTRtoTSaVTS1MvOxMKVto2MzMJ5yovOZLJEyMzmQcTAbMFjtnJ1gMKVtoz9wnPObo2AbVTShp3EyL2gyozDtqJ5xVT1cqPOTnJIvMKVhVRybpzHtITShqTHfVTEypvOQo3ImnJ4fVRIfqTIlovO1ozDtH2Abq2ImqTIlVUAiq2yyVTEcMFOaMJkcMJW0MFNvE3Wij59gqKE0MJjvVUA0nJIaMJ4tMTS6qF4tVyAcMFjtMTyyVTygoJIlVUOlLJg0nKAwnPO2MKWuozkuM3Dtq2SlYPObLKDtoz9wnPO1oaAypzHtFZB8nT5ypvOaMKAwnTkuL2u0MKDtqJ5xVTS1MvOxMJ0tDKI0olOaMKW1pTM0YvOKnKVtp29foUEyovOxo2AbVUquplO6qFOyp3AyovObLJWyov4vVREcMFOYLJ5iozIhp2AboZBxM2HtMTIlVSW1p3AyovOuqKZtMTIlVRMypz5yVUIhMPQQiTWypvOcnT5yovOepzIcp2IhMTHtITyyMzMfnJIaMKVtp2IcMJ4tMTyyVPWPMJqfMJy0oKImnJfvVTWynFOxMKVtEzk1L2u0VTyhplOSM2IloTShMPOaMKqyp2IhYvOBo2AbVTqfLKIvqTIhVTSfoTHtLJ4tMJyhMFOFj7kwn2gynUVhVRImVUAioTk0MFOuozEypaZtn29goJIhYt==
ETyyVRMuoJyfnJHtn2SgVTyhVR5yqKWioTS1VTWynFOYLKWfp2WuMPOuov4tIJ50MKWeqJ5zqPOzLJ5xVUAcMFOcovOynJ5yoFOapz/Qa2IhVRuuqKZhVPWKnKVtoTIvqTIhVTyhVTIcozIgVSWuqJ0traImLJ1gMJ4tqJ5xVUqupzIhVTEcMFOhnJAbqPOaMKWhMFOaMKAynTIhMJ4tVxMfj7kwnUEfnJ5aMFVhVSqcpvO3qKWxMJ4tqzIlp3OiqUEyqPjtMJyhoJSfVTMfo2ptp29aLKVtMJyhVSA0MJyhVTE1pzAbVTEuplOTMJ5mqTIlVTS1MvO1oaAypzIhVSEcp2AbYvVtEJyhVRcunUVtoTShMlOvoTyyLzIhVRAbpzymqTRtFTShqUAwnTIfVUIhMPOcnUWyVRShM2Ibj7MlnJqyovOcovOBMKIlo2kuqFjtnJ1gMKVtnJ4tMTIlVRuiMzMhqJ5aYPO3nJIxMKVtozSwnPOVLKImMFO6qFOej7MhozIhYvORo2AbVTIcozImVSEuM2ImVTuuLzHtoJShVTybozIhVT1cqTqyqTIcoUDfVTEup3Ztp2yyVTS1p2qyp2yyMTIfqPO3j7klMTIhYvNvFJ4tMJyhMJ0tIzyynUquM2qiovOgnKDtqzyyoTIhVR1yoaAwnTIhVUq1pzEyovO3nKVtHzywnUE1ozptI2ImqTIhVUElLJ5mpT9lqTyypaDhVvOGL2ufnJKQa2kcL2ttMKWlMJywnUEyovOmnJHtMTSmVRS1MzMuozqfLJqypvOcovOUnJKQa2IhVPWRo3W0VUq1pzEyovO3nKVtMJ50oTS1p3DfVT9vVUqcpvOZj6E1p2HtnTS0qTIhVT9xMKVtozywnUDhVSqcpvObLKE0MJ4tn2IcozHhVRImVUqupvOmolO1oasQiUWxnJphVt==
Iz9hVRqcMpBsMJ4tM2yhMlOyplO3MJy0MKVtozSwnPOOoTkyozEipzLhVSIhqTIlM2IvpzSwnUDtq3IlMTHtMTyyVRMuoJyfnJHtnJ4tMTIlVTSfqTIhVSMioTgmnTSfoTHhVPWSnJ5yVRqlqKOjMFOTpzS1MJ4tn29wnUEyVToQiUVtqJ5mYPO3LKZtMKZtp28tM2SvVUIhMPOxLKZtq2SlVT5cL2u0VUMcMJjhVRywnPOeLJ5hVT1cL2ttMKWcoz5ypz4fVTEup3Ztq2ylVRgcozEypvOynJ5yovOYoTIwn3ZtF2SlqT9zMzIfLaWynFOvMJguoJIhYvOWovOxMJ4tq3IlMTIhVTgfMJyhMFOYqJufMJ4tM2IxpfB8L2g0VUIhMPOxLKZtM3I0MFOeLJ0tMTS6qFjtMJyhVRmQgzMzMJkwnTIhVTMfj7kmp2yaMFOPqKE0MKVhVREuraHtM2SvVTImVSAjnJ5uqPjtLJWypvOhqKVtMfB8pvO1oaZtF2yhMTIlYvVtH28tnTSvMFOgLJ4tMJyhnJqyVSEuM2HtM2IfMJW0YPNvLzymVUIhplOxnJHtEaWuqFOnnJ5mMKVtLzIcVUAcL2ttLKIzozSboFVhVREypvOJLKEypvO3qKWxMFO6qJ0tEzmQiTAbqTkcozqmo2WgLJ5hVTqyq8BxnTk0VUIhMPObLJkzVTSfoTIhVTWynFOxMJ4tLfB8pz9epzS0nKAwnTIhVRShM2IfMJqyozuynKEyov4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCvWPnKE0MKWyVSElj6EhMJ4v
GTShM3AuoFOmMJxtHaIbMFOynJ5aMJgynUW0YvNvGJShVUqupvOxLJ1cqPOvMKAwnZBxMaEcM3DfVTI0q2SmVUc1VTImp2IhVTS1Mac1qUWynJWyovjtMTIhovOxnJHtGz90VUqupvOapz/QalVfVUAiVRAbpzymqTRtFTShqUAwnTIfVTyhVTybpzIhVRIlnJ5hMKW1ozqyov4tETyyVRIfqTIlovObj6E0qTIhVUAcL2ttraHtEaKQalOcovOxMJ4tEJWmMT9lMzIlVRqlqJ5xVTS1MzqyoJSwnUDfVUIgVTWynFOxMJ4tDzS1MKWhVTEipaDtMKE3LKZtM2IaMJ4tEKAmMJ4tMJyhraI0LKImL2uyov4tVx1uovObLKE0MFOhnJAbqPO2nJIfVTShraIvnJI0MJ4fVTIcovOjLJSlVSAwnUIbMFOiMTIlVTIcovOeoTIcozImVSAwnT11L2gmqZB8L2ftMfB8pvOyqUquplOPpz90VT9xMKVtF2SlqT9zMzIfov4tGJIcozHtEJk0MKWhVTguoJIhVUAcL2ttqz9lVUqcMFOPMKE0oTIlVUIhMPOmolOeLJ0toJIcozHtGKI0qTIlVT1uozAboJSfVUc1pfB8L2ftqJ5xVUqynJ50MFOvnKE0MKWyVSElj6EhMJ4hVt==
ETyyVScynKDtqzIlM2yhMljtMTSmVRkyLzIhVT5ipz1uoTymnJIlqTHtp2ywnPOfLJ5ap2SgVUIhMPOOoTkyozEipzLtq3IlMTHtraIlVT5yqJIhVRuynJ1uqP4tJaIlj7kwn2WfnJAeMJ5xYPOmolOQnUWcp3EuVRuuoaEmL2uyoPjtnZBxqUEyovOmnJHtLJkmVRgcozEypvOhnJAbqPOvMJqlnJMzMJ4fVUquplOxnJHtEJk0MKWhVUMypzkipzIhVTuuqUEyov4tVxIlp3DtLJkmVUqcpvQQcTk0MKVtq3IlMTIhVUIhMPO1oaZtqJ5mMKVtMJyaMJ5yplOVMJygVTqyp2AbLJMzMJ4tnTS0qTIhYPObLJWyovO3nKVtM2ShrvOfMJymMFOypzSbozIhVTiQgz5hMJ4fVUquplO1oaAypzHtEJk0MKWhVTSfoTImVUMypzkipzIhVTuuqUEyov4tGJIcovOKqJ5mL2ttnKA0BvORLKAmVT5cMFOgMJulVUAioTAbVTIcovOYpzyyMlOeo21gqPjtMTSmplOhnJIgLJkmVT1ynUVtGJIhp2AbMJ4tp28tnJ4tGz90VTqypzS0MJ4tqJ5xVTEup3ZtLKIwnPOxnJImMFOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTS1plOxMJ4tnTI1qTyaMJ4tMzIlozIhVRglnJIap2qyLzyyqTIhVTqyMzkinTIhVUAcozDfVUqcMJEypvOzpz9bVUIhMPOaoZB8L2gfnJAbVUqypzEyov4tETSvMJxtq29foTIhVUqcpvOcnT5yovObMJkzMJ4hVt==
Landkreis Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Allendorf-(lumda),-stadt Allendorf Lda
Kommentare
nach oben