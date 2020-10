Allendorf/Lda.: Thomas Benz vorsorglich in Quarantäne

Jetzt teilen:

ALLENDORF/LDA - Bürgermeister Thomas Benz hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Wie er im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilte, habe er am vergangenen Samstag Kontakt mit einer Person gehabt, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Als er am Mittwoch darauf von dem positiven Test erfahren habe, habe er sich selbst umgehend testen lassen. Das Testergebnis sei negativ gewesen. Ein Telefonat mit dem Gesundheitsamt habe aber ergeben, dass er sich vorsorglich in Quarantäne begeben müsse. Diese laufe bis Samstag in einer Woche, also bis zum 24. Oktober. Das entspreche dem Zeitraum von 14 Tagen, gerechnet vom ersten Kontakt an. "Ich habe keinerlei Symptome", zeigte sich Benz erleichtert und hofft, dass das auch so bleibt. Für die Mitarbeiter der Verwaltung sieht er keinen Grund zur Sorge. Im Rathaus, so der Bürgermeister, achte man genau auf die Hygienevorschriften. Termine gebe es nur nach vorheriger Anmeldung, regelmäßiges Händewaschen und Lüften sowie Masken bei persönlichen Kontakten oder Terminen seien selbstverständlich.