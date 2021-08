Allendorf/Lda.: Warten auf den Zug

So könnte die Zukunft der Lumdatalbahn aussehen. Foto/Repro: Mikko Gumprecht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ALLENDORF/LDA - Fast schon seit zum letzten Mal die Trillerpfeife eines Schaffners erklang, kämpfen Menschen für die Reaktivierung der Lumdatalbahn - immerhin seit gut vier Jahrzehnten. Denn am 30. Mai 1981 wurde der Personenverkehr auf der Strecke Lollar-Londorf eingestellt.

Aus diesen Bestrebungen heraus hat sich der Verein Lumdatalbahn gegründet. Manfred Lotz, Vorsitzender des Lumdatalbahnvereins, brachte nun die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 auf den neuesten Stand. Er bedauerte, dass der Verein zur Kommunalwahl und auch jetzt zur Bundestagswahl beziehungsweise Landratswahl noch keinen positiven Bescheid zur Reaktivierung vermelden konnte. Lotz ging auch kurz auf die neue Kreiskoalition aus CDU, Grünen und FW ein und stellte fest, dass in dem Koalitionsvertrag festgehalten sei, dass die Reaktivierung der LB vorangetrieben werden solle. Weiterhin stehe fest, dass sich die aktuelle Landrätin Anita Schneider im September gegen Peter Neidel (CDU) und Kerstin Gromes (Grüne) zur Wahl stellen wird. Aller Widrigkeit zum Trotz habe man eine großartige Sonderfahrt von Lollar nach Nürnberg im TEE mit 200 Fahrgästen unter coronagerechten Bedingungen und in Absprache mit dem Gesundheitsamt unternehmen können.

Zeitreise

Der Vorsitzende zitierte in chronologischer Reihenfolge Presseberichte der Tageszeitungen zur Entwicklung des Sachstandes der Reaktivierung der Lumdatalbahn aus den vergangenen Jahren, quasi eine Zeitreise rückwärts. Lotz bilanzierte: "Heute werden 26 Millionen Euro - zuzüglich Zuschlag, wenn es länger dauert - veranschlagt. Im Raum stehen circa 33 Millionen, im Jahre 2016 waren es 6,6 Millionen Euro." Manfred Lotz forderte: "Wir brauchen im Lumdatal die Bahn und das schnell, nicht in 2025/2026, sondern in 2023/2024. Es ist machbar".

DER VORSTAND Vorsitzender: Manfred Lotz Stellvertreter: Friedrich Lang Schriftführerin: Kerstin Lotz Kassenwartin: Christa Becker Beisitzer: Alexandra Hamel-Bahr, Gabi Waldschmidt-Busse, Detlef Gumprecht, Klaus Zecher, Raphael Omokoko, Roland Schubert, Hans Langecker

Kritische Stimmen über den schleppenden Verlauf der Reaktivierung über die Jahre hinweg wurden laut und sehr deutlich vorgetragen. Vorsitzender Manfred Lotz und Beisitzerin Gabi Waldschmidt-Busse berichteten über die notwendigen Schritte und deren Abläufe, die zwingend notwendig erscheinen. Beisitzer Klaus Zecher betonte, dass die Reaktivierung eine politische Entscheidung sei und es nicht an den Finanzen scheitere.

In seinem Bericht zum aktuellen Sachstand ging der Vorsitzende auf eine Anfrage der FDP vom 7. Juli 2021 zur Reaktivierung der Lumdatalbahn ein. Aus der Antwort von Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sei unter anderem hervorgegangen, "dass die Reaktivierung der Lumdatalbahn durch die Landesregierung auf der Grundlage des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) im Januar 2021 zur Förderung durch den Bund angemeldet wurde." Mit der Anmeldung der Lumdatalbahn sei seitens der Landesregierung und der Aufgabenträger auf dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse die Prognose getroffen worden, dass das Vorhaben zum Zeitpunkt des konkreten Förderantrages die Fördervoraussetzung des GVFG erfülle. Lotz zitierte aus Al-Wazirs Antwort: "Für das Projekt sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine verkehrlichen oder technischen Konflikte erkennbar, die einer Umsetzung im Wege stehen würden. Etwaige Fragen, zum Beispiel des Umwelt- oder Schallschutzes, können in den entsprechenden Planrechtsverfahren einer Lösung zugeführt werden." Eine Förderung nach GVFG würde bedeuten, dass der Bund 90 Prozent der Kosten tragen würde, den Rest das Land Hessen.

Des Weiteren habe es im Bundestag eine Anfrage der Partei "Die Linke" gegeben, aus der hervorgehe, dass das Land Hessen für das Jahr 2024 ein Million Euro und für 2025 22,5 Millionen Euro für die Reaktivierung der Lumdatalbahn angemeldet habe. Klaus Zecher stellte die Frage, ob die Gesellschaft dem Klimawandel entgegentreten wolle, das heiße mehr schienengebundener Personennahverkehr. Die Schiene sei immer ökologischer, so Zecher.

Im Laufe der Diskussion wurde hervorgehoben, dass zur Verkehrswende auch Klimaschutz gehöre, dass die Mobilität und Stärkung des ländlichen Raums sowie ein Entgegenwirken der Landflucht und auch der demografische Wandel Themen seien, die im Verein seit einigen Jahren auf der Agenda stünden. Erwähnt wurde die aufwendige und stetige Streckenpflege, die seit Jahren vehement unter anderem im Fokus des Vereins stünden und der Bevölkerung zeige, dass die Strecke noch befahrbar sein könne. Ein Aspekt sei auch, so die Kosten für spätere Reaktivierung zu minimieren.

Auf Anfrage berichtete Schriftführerin Kerstin Lotz über eine mögliche Sonderfahrt am 6. November mit der Kurhessenbahn nach Korbach, einer reaktivierten Strecke, um den neu gewählten Kommunalpolitikern die Möglichkeit zu geben, sich von dem Erfolg dieser Reaktivierung zu überzeugen. Die Planungen seien noch im Anfangsstadium und abhängig von der Entwicklung der Pandemie.