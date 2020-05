Allendorf/Rabenau: Revierförster Peter Krautzberger geht in Ruhestand

Der Abstand war nur räumlich. Ralf Jäkel (l.) fand viele herzliche Worte für Peter Krautzberger (r.). Foto: Wisker

Allendorf/Rabenau (dge). Eigentlich hätte es eine große Feier geben sollen, doch auch bei der Verabschiedung von Revierförster Peter Krautzberger hatte Corona ein Wörtchen mitzureden. So traf man sich im Garten des Forstamts Wettenberg, um Krautzberger zwar im kleinen Kreis, aber nicht minder herzlich, für sein Engagement zu danken und ihm alles Gute für den Ruhestand zu wünschen. "Witzig, charmant, mit trockenem Humor und immer klare Kante", so habe er die Dinge auf den Punkt gebracht, erklärte seine Kollegin Rita Kotschenreuther, die in Krautzbergers Fußstapfen als Personalratsvorsitzende getreten ist.

Auch Ralf Jäkel (kommissarischer Leiter des Forstamts Wettenberg) wies auf die soziale Kompetenz seines scheidenden Kollegen hin. Diese zeichne ihn neben seiner hohen fachlichen Kompetenz ganz besonders aus. Bei Kollegen und Mitarbeitern habe Krautzberger großes Vertrauen genossen und neben seinen eigentlichen Aufgaben als Revierförster auch im Forstamt eine wichtige Rolle gespielt. Sein Weggang "reißt eine Lücke", so Jäkel.

Sorge um Wald

Seit 41 Jahren ist der neue Ruheständler im Forstdienst tätig. Fast 30 Jahre war er für das Allendorfer und Rabenauer Revier zuständig, einen Nachfolger gibt es noch nicht. Krautzberger geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand. Zum einen bleibt ihm nun mehr Zeit, um mit seiner Ehefrau Astrid öfters nach Schweden zu fahren. Es gebe in seinem Heimatort Rüddingshausen Gerüchte, dass er ganz dorthin ziehen wolle. Das stimme nicht, auch wenn den beiden das Land fast schon eine zweite Heimat geworden sei.

Zum anderen treibt ihn nach wie vor die Sorge um den Zustand des Waldes um. Gerne hätte er einen Nachfolger eingearbeitet. Stattdessen hat er vieles schriftlich hinterlassen müssen. Stürme und andere Kalamitäten haben ihre Spuren im Wald hinterlassen. Ein tiefer Einschnitt sei der Sturm "Kyrill" 2007 gewesen. Zusammengefasst habe allein dieser Sturm in seinem Revier rund 100 000 Festmeter Schadholz in den Folgejahren verursacht. Er bedauerte, dass es ihm nicht gelungen sei, den Wald in einem besseren Zustand zu übergeben als er ihn einst übernommen habe. Statt einer ertragreichen Bewirtschaftung stünden nun dringend notwendige Aufforstungen an erster Stelle.

Krautzberger lobte rückblickend auch die konstruktive Zusammenarbeit mit den Kommunen Allendorf/Lda. und Rabenau. Immerhin habe er sieben Bürgermeister erlebt. "Nicht überreden, sondern überzeugen" beschreibt er seine Devise bei schwierigen Dialogen. Sehr gut sei auch die Zusammenarbeit mit Forstwirtschaftsmeister Ulrich Sundermann und den Waldarbeitern gewesen. "Der Abschied von ihnen war sehr emotional", bekannte Krautzberger.

1959 in Gießen geboren, machte Krautzberger 1978 sein Abitur an der Herderschule, um zunächst ein Studium der Chemie zu beginnen. Das war wohl nicht das Richtige, denn schon 1979 trat er ein einjähriges Praktikum beim Forstamt Gießen an. Es folgte die Forstfachhochschule in Göttingen (1980 bis 1983). Seinen Zivildienst leistete Krautzberger beim Naturschutzzentrum Wetzlar, bevor er 1984 den Anwärterdienst im Forstamt Bensheim begann. Mit "sehr gut" schloss er schließlich seine Prüfung ab und wurde 1985 beim Forstamt Weilburg eingestellt, 1986 wurde Peter Krautzberger zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. 1991 verschlug ihn sein Beruf schließlich ins Lumdatal. Bevor die Entscheidung zu Krautzbergers Gunsten ausgefallen sei, verriet Ralf Jäkel augenzwinkernd, habe er sich einer "peinlichen Befragung" unterziehen müssen. Tatsächlich hatte der junge Förster damals mit drei Kollegen in der Fachzeitschrift "AFZ Der Wald" eine Anzeige aufgegeben. "Vier Förster des gehobenen Forstdienstes suche.... Adäquate Tätigkeit außerhalb der Hessischen Landesforstverwaltung" - das galt damals, 1990, wohl als recht unerhört. Peter Krautzberger hat es nicht geschadet, er bekam die Stelle als Revierförster in Allendorf, das damals noch zum Forstamt Grünberg zählte, trotzdem. Und noch ein Ereignis ließ die Anwesenden schmunzeln. Während seiner Zeit als Anwärter in Bensheim wurde eines Nachts Krautzbergers Pkw aufgebrochen. Die Beute: der Forstdiensthut. Was die Autoknacker mit dem Hut wohl wollten, gab in der Runde Anlass zu allerlei Spekulationen.

Spende statt Geschenk

Seit 2008 gehörte er dem Gesamtpersonalrat an, bildete seit 2009 den Nachwuchs aus, war ehrenamtlich als Schöffe beim Landgericht Gießen tätig und engagierte sich auch in der Gemeindevertretung Rabenau. Schon seit einigen Jahren bereitet Krautzberger sein Rücken gesundheitliche Probleme. Dies sei für ihn der Grund gewesen, bereits jetzt in den Ruhestand zu gehen. Sein Wunsch zum Abschied statt eines Geschenks verwundert denn auch nicht: eine Spende an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen".