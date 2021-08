Alles andere als ein normales Jubiläum in Annerod

Der Vorstand des Fördervereins für Patientinnen und Patienten im Wachkoma und deren Angehörige (v.r.): Vorsitzender Rolf Klingmann, Schriftführerin Helga Gibietz, Beisitzerin Petra Niesel, Beisitzerin Inge Becker, stellvertretende Vorsitzende Rosi Wießner, Beisitzer Horst Kreiling und Kassenwart Rainer Trinks. Foto: Schäfer

FERNWALD - Wenn ein Verein sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist das in der Regel ein freudiger Anlass. Das Jubiläum des Fernwälder Fördervereins für Patientinnen und Patienten im Wachkoma und deren Angehörige ist allerdings mit vielen Wermutstropfen verbunden. Für Patienten im Wachkoma gibt es kein "normales" Leben. Sie befinden sich in einem schlafähnlichen Zustand, obwohl ihre Augen teilweise geöffnet sind. Sie blicken ins Leere ohne Mimik und Gestik, können nicht sprechen, nicht schlucken, haben meist ausgeprägte Lähmungen und können vor allem nicht mit ihrer Umwelt interagieren. Bei ihnen ist die wichtige Verbindung vom Hirnstamm zum Großhirn gestört, Schädigungsstelle ist die Mittelhirn-Ebene - die Auswirkungen sind fatal. Nur die wenigsten erlangen je ihr Bewusstsein wieder, sind dann aber mehrheitlich durch bleibende Behinderungen gezeichnet.

"Wachkoma-Patienten sind Menschen wie wir - nur schwerst behindert. Aber sie haben überlebt. Unser Verein leistet materielle Hilfe und steht den Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Wir wollen Lebenshilfe statt Sterbehilfe geben", erklärt Rolf Klingmann, Vorsitzender und Pfarrer i.R.. Die Motivation für die Vereinsarbeit: "Es kann jeden jederzeit treffen: durch einen Unfall mit schweren Kopfverletzungen im Verkehr, in der Freizeit oder bei der Arbeit, durch eine Wiederbelebung nach einem Herzinfarkt, durch Schlaganfall, durch Gehirnblutungen oder Krankheiten wie Meningitis. Diese alltäglichen Risiken des Lebens tragen wir alle." In Deutschland gibt es nur eine Handvoll Vereine, die sich dem Thema Wachkoma verschrieben haben, sodass der Förderverein mit Stolz auf seine in 25 Jahren geleistete Pionierarbeit zurückblickt.

Zweimal reanimiert

Aber wieso wurde gerade in Annerod ein solcher Verein gegründet? Die Geschichte nahm am 3. April 1996 ihren Anfang. Bis dahin war die Welt des Ehepaars Friedrich und Edeltraud Hangg in Ordnung. Noch abends sah man die 42-jährige Mutter zweier Kinder munter und fit durch Annerod radeln. Nachts wurde ihr Ehemann durch ein Stöhnen aus dem Schlaf gerissen und fand seine Frau bewusstlos neben sich. Sie hatte einen Herzinfarkt mit Herzstillstand erlitten. Nur die zweimalige Reanimation durch den Notarzt rettete ihr Leben, dennoch gibt es kaum Hoffnung auf eine Rückkehr ins bewusste Leben. Die Anneröderin liegt seitdem im Wachkoma und benötigt eine Rund-um-die Uhr-Betreuung.

Diese konnte der berufstätige Ehemann mit den beiden Kindern naturgemäß nicht leisten und so kam nur eine Heimunterbringung mit den entsprechend hohen Pflegekosten in Frage. Bis heute, also seit 25 Jahren, liegt Edeltraud Hangg auf der Sonderstation für Wachkomapatienten des Pflegeheims St. Anna in Gießen. Sie hängt nicht an Maschinen, sitzt manchmal sogar im Rollstuhl und folgt mit den Augen ab und an ihren Besuchern bei einem Platzwechsel. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen im Wachkoma über elementare Wahrnehmungen und Empfindungen verfügen, aber was sie wirklich fühlen, weiß niemand.

Wegen der hohen Pflegekosten drohte die Familie, unverschuldet zum Sozialfall zu werden, was Freunde und Nachbarn auf den Plan rief. In einem Dorf wie Annerod wird Nachbarschaftshilfe noch groß geschrieben und Rolf Klingmann - damals noch Gemeindepfarrer - ebnete den Weg zur Gründung eines Fördervereins. Über die Mitgliedsbeiträge, Spenden und Aktionen wollte man die Familie Hangg unterstützen.

INFO Das Spendenkonto des Vereins hat die Iban DE77 5139 0000 0043 4141 43.

Das Erstellen der Vereinssatzung erwies sich so ganz ohne Vorbilder als äußerst schwierig, aber am 1. September 1996 war es so weit: Der "Förderverein für Patientinnen und Patienten im Wachkoma und deren Angehörige Fernwald" wurde aus der Taufe gehoben und zählte damals beachtliche 200 Mitglieder. Von zwölf Mark aufwärts konnte jedes Mitglied seinen Beitrag selbst bestimmen, während heute der Minimal-Beitrag bei sechs Euro liegt. Mittlerweile ist die Mitgliederzahl wegen Überalterung auf 150 zurückgegangen.

Viele junge Leute kennen die Geschichte der Familie Hangg nicht und zeigen, da das Thema Wachkoma nur sporadisch in den Medien auftaucht, kaum Interesse am Förderverein. Früher spülten spektakuläre Events wie ein Fußballspiel der Bezirksauswahl gegen die Prominentenmannschaft von Schalke 04 in den 90ern oder ein Handballspiel gegen die Weltmeisterschaftsmannschaft von 1974 richtig Geld in die Kasse. Wichtig waren aber auch die zahlreichen kleineren Veranstaltungen mit Auftritten von einheimischen Künstlern wie der Villinger Mundartgruppe "Querbeet".

Von 2001 bis 2020 hat der Förderverein mit rund 264 000 Euro Wachkoma-Patienten und ihre Angehörigen unterstützt, wobei 97 000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen, 100 000 Euro von Spenden und rund 67 000 Euro aus Erlösen von Veranstaltungen stammten. Eine stolze Summe für einen so kleinen Verein. Allerdings hat die Spendenbereitschaft stark nachgelassen. Konnte man ehemals mit bis zu 20 000 Euro pro Jahr rechnen, erreichten die Spenden im Corona-Jahr 2020 mit mageren 360 Euro einen Tiefststand und geplante Aktionen mussten abgesagt werden.

Unterstützung geht weiter

Trotzdem wird die Familie Hangg mit anteiliger Übernahme der Kosten für Unterbringung und Medikamente auch in Zukunft unterstützt. Drei jungen Erwachsenen wurde eine Delfintherapie im Ausland ermöglicht und für die Anschaffung eines behindertengerechten Autos für die Familie einer fünfjährigen Wachkoma-Patientin aus Künzell nahe Fulda wurden 5000 Euro beigesteuert. Mit der gleichen Summe wurde einer 21-jährigen Odenwälder Wachkoma-Patientin eine wichtige Therapie ermöglicht. Auch der 17-jährige Timmi aus Lich wird weiterhin gefördert, der nach einigen Jahren das Bewusstsein - wenn auch mit schweren Beeinträchtigungen - wiedererlangt hat. Weitere Gelder wurden für einen Snoozelraum sowie Einrichtungsgegenstände zur Verfügung gestellt, die die Sinne der Patienten auf der Wachkomastation des Alloheims Gießen anregen sollen, zum Beispiel Lichtspiele an der Zimmerdecke.