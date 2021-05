Alles begann 1991 in Dorf-Güll

Die ehemalige Wohnstätte in Dorf-Güll. Hier lagen für die Lebenshilfe Gießen die Anfänge der spezifischen Wohnangebote für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Foto: Lebenshilfe Gießen

KREIS GIESSEN - Für die Lebenshilfe Gießen steht 2021 unter einem besonderen Stern, was die Begleitung von und mit Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung betrifft. "Wir freuen uns, dass die Lebenshilfe Gießen seit nunmehr exakt 30 Jahren spezifische Wohnangebote für diese anbietet und diese weiter ausbaut", erklärt Christine Hasenauer, die Bereichsleitung Wohnen, in einer Pressemitteilung.

1991 zogen die ersten von später sechs Bewohnern mit stark ausgeprägten Formen der Autismus-Spektrum-Störung in die Wohnstätte Dorf-Güll ein. "Für diesen Personenkreis gab es damals eigentlich noch gar keine oder nur sehr wenige Einrichtungen - der Bedarf kam aber langsam auf. Dorf-Güll war die erste Wohnstätte dieser Art in ganz Hessen", berichtet Jan Hillgärtner, der stellvertretende Bereichsleiter Wohnen. Er war selbst ab 2001 in der Wohnstätte tätig.

Christine Hasenauer erinnert sich: "Bei manchen Bewohnern war die Betreuung zuhause nicht mehr möglich. Mancher verfügte zu diesem Zeitpunkt schon über Psychiatrie-Erfahrung. Die Eltern der Klienten, insbesondere damals Frau Gephard, engagierten sich schon lange stark für ihre Söhne, etwa beim Landeswohlfahrtsverband Hessen und im Rahmen von Elternvereinen. Irgendwann erhielt die Lebenshilfe Gießen eine Anfrage vom Landeswohlfahrtsverband und gemeinsam wurde beschlossen: Wir machen das."

Innerhalb von zwei Jahren zogen die Bewohner - darunter auch der später als Künstler überregional bekannt gewordene und 2014 verstorbene Matias Völksch - nach Dorf-Güll. "Es war ,learning by doing', für alle neu - für die Bewohner, aber auch für die Betreuer. Es hat einen Moment gedauert, aber irgendwann waren alle gut aufeinander eingestellt", schildert Hasenauer, die in diesem Kontext die Unterstützung, die Ratschläge und die fachärztliche Begleitung von Dr. Barbara Jünger hervorhebt.

Die Wohnstätte in Dorf-Güll bestand bis 2006. Die Bewohner zogen dann als Gruppe in die neugegründete Wohnstätte "Grüninger Weg" nach Garbenteich. "Unter anderem die vor Ort vorhandenen Unterstützungsangebote, aber auch der verkürzte Weg zur Tagesförderstätte boten wesentliche Vorteile", sagt Hillgärtner.

Im Grüninger Weg befindet sich die besagte Gruppe noch heute. 2004 gründete die Lebenshilfe Gießen außerdem eine Wohngemeinschaft für vier nicht-sprechende Autisten, zunächst in der Ludwigstraße und seit 2005 im Aulweg ansässig. Voraussichtlich Mitte dieses Jahres zieht die Aulweg-WG in die neu errichtete Wohnstätte in die Rödgener Straße 66, die bis zu 15 Personen in drei Gruppen Platz bieten wird.

"Ich denke, dass unsere bisherigen und neuen Wohnangebote zeigen: Die Lebenshilfe hat ein klares Profil im professionellen, würdevollen und individuell ausgerichteten Umgang mit Personen mit Autismus-Spektrum-Störung. Wohnanfragen erreichen uns mittlerweile aus anderen Bundesländern und sogar aus dem Ausland. Man schätzt Expertise unserer Kollegen aus dem Bereich Wohnen", unterstreicht Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe Gießen.