Alltagshelden der Bahn ausgezeichnet

Kreis Giessen (red/ija). Die Freude im Eintracht-Fan-Club Dorfadler 1899 ist groß: Denn "ihr Shorty" hat es erneut geschafft. Er gehört zu den Siegern des Allianz-Pro-Schiene-Wettbewerbs "Eisenbahner mit Herz". Bereits im April hatten ihn seine Fans als perfekten Zugbegleiter der Eintracht Frankfurt-Fans in einer Online-Abstimmung zum "Social Media Hero" gekürt. Jetzt hat "Shorty", alias Mirko Mai, auch die Silbermedaille auf Bundesebene gewonnen.

"Unser ,Shorty' hat den Preis absolut verdient", so die einhellige Meinung der Eintracht-Fans. Für sie ist Mirko Mai ein Alltagsheld der Deutschen Bahn, der sich an Spieltagen der Fußball-Bundesliga als perfekter Fanbetreuer erweist. Mit "Shorty" im Zug reisen die Anhänger von Eintracht Frankfurt nicht nur in Torlaune, sondern auch friedlich und entspannt zum Spiel ihrer Mannschaft an. Bei dieser Gelegenheit sammeln sie zudem auf Initiative des beliebten Zugbegleiters ihr Leergut ein. Und der DB-Regio-Schaffner leitet die Einnahmen aus dem Pfand als Spende an die Kinderkrebshilfe Mainz weiter. Dafür vergab die Jury die Silbermedaille.

"Mirko Mai begeistert die Eintracht-Fans mit seinem beherzten Wirken als Eisenbahner so wie sonst nur die Bundesliga-Mannschaft mit ihren Toren", sagte Dirk Flege. Der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene betont: "Die Aktion mit den Pfandspenden für die Kinderkrebshilfe ist so vorbildlich, dass sie zum Modell für die ganze Bundesliga und die Fans von allen Clubs werden sollte."

Fotos Mirko Mai Ein Traum wird wahr: Der kleine Bennett aus Hungen steuert gemeinsam mit Stefan Leib und Tim Geißler die Lok. Foto: Schaal 2

Neben Mirko Mai dürfen sich aber auch Stefan Leib, Tim Geisler und Torsten Grünebaum vom HLB-Standort Butzbach freuen. Die drei erhalten den Sonderpreis, weil sie dem fünfjährigen Bennett aus Hungen seinen größten Wunsch erfüllt haben, einmal hinter die Kulissen der Hessischen Landesbahn zu blicken. In einer exklusiven Führung durfte Bennett seinen geliebten Zügen ganz nah sein und sogar beim Rangieren im Führerstand mitfahren. Bennett war so begeistert davon, dass seine Mutter die drei Helden direkt für "Eisenbahner mit Herz" nominiert hat. Die Geschichte der drei Herren sei etwas ganz Besonderes, so die einhellige Meinung der Jury. "Weil das HLB-Trio aus Butzbach nicht im Fahrdienst oder Kundenservice tätig ist, haben wir hier einen Sonderpreis vergeben", erklärte Markus Sievers, Pressesprecher der Allianz pro Schiene.

Archivfoto: Starl/Allianz pro Schiene