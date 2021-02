"Als Geschäftsmodell nicht geeignet"

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). "Wertschätzung und faire Entlohnung - das sollten die Beschäftigten der Asklepios-Klinik in Lich und der Uniklinik in Gießen uns wert sein. Die Corona-Pandemie hat noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie wertvoll und wichtig die Arbeit der Mitarbeiter ist - in der Pflege auf Station, den Serviceeinrichtungen ebenso wie in der ärztlichen Versorgung", betont die SPD-Kreistagsfraktion in einer Pressemitteilung.

"Wir unterstützen die Belegschaft und den Betriebsrat der Asklepios Kliniken ausdrücklich in ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und einem einheitlichen Tarifvertrag für alle Beschäftigungsgruppen", betont Norbert Weigelt. "Es kann nicht sein, dass die Pflegekräfte eben noch gelobt wurden, aber immer noch nicht besser entlohnt werden. Und warum erhalten nicht alle Arbeitnehmer, die Covid19-Patienten versorgen, eine Prämie?"

Mitglieder der Fraktion hatten sich mit Vertretern des Betriebsrats der Asklepios Klinik Lich getroffen, um sich einen Eindruck von der aktuellen Situation zu verschaffen. "Wir haben erfahren, dass die Beschäftigten trotz aller Arbeitsbelastung, die durch Corona noch erhöht ist, sehr motiviert sind. Besonders das Pflegepersonal leidet jedoch darunter, auf den Stationen nicht so viel Zeit für jeden Patienten zu haben, wie für eine zufriedenstellende Betreuung gebraucht wird. Auch die dünne Personaldecke stellt eine große Belastung dar", schilderte Weigelt.

"Den Beschäftigten geht es ebenso um eine faire Entlohnung, wie um eine angemessene Wertschätzung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit und um ein gutes Betriebsklima", lautet das Fazit von Anette Henkel. Das Betriebsklima leide unter der Aufsplitterung der Beschäftigten in ärztliches, pflegerisches und sonstiges Personal, das zum einen direkt bei Asklepios angestellt bleiben solle, und der Auslagerung anderer Bereiche wie der Reinigung, Versorgung, Hilfsdienste oder des technischen Personals in Servicegesellschaften.

"Unser Eindruck ist, dass die Klinikleitung durch das Outsourcen in Servicegesellschaften, die ebenfalls zu Asklepios gehören, die Belegschaft spalten, den Betriebsrat schwächen und die Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung aushöhlen will", erklärte Peter Pilger.

Mit Unverständnis reagieren die Sozialdemokraten darauf, dass der Eigentümer von Asklepios nicht mit der Gewerkschaft Verdi verhandele, sondern mit "DHV - Die Berufsgewerkschaft", die bei der Belegschaft in keiner Weise als Vertreterin der Arbeitnehmer der Kliniken wahrgenommen werde.

Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne betonte, dass die SPD die Privatisierung von Krankenhäusern grundsätzlich für den falschen Weg halte. Eine Beurteilung nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien sei wenig förderlich, wenn teure Operationen Gewinn bringen, aber die sorgfältige und gründliche Pflege am Bett nur koste. "Ein Krankenhaus ist als Geschäftsmodell nicht geeignet", erklärte sie.