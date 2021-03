Als Träger der Kinderbetreuung sehr gefragt

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Für Menschen mit Behinderung ist die Corona-Situation oft besonders schwierig und es ist enorm wichtig, dass wir sie bei allem, was wir aktuell planen, nicht vergessen.“ So eröffnete Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe, laut einer Pressemitteilung das Gespräch mit Kerstin Gromes, der Spitzenkandidatin der Grünen für den Kreistag.

Dass aus dem 1959 aus einer Elternselbsthilfeorganisation in Gießen hervorgegangenen Verein mal einer der größten Arbeitgeber der Region werden würde, hätte wohl niemand vermutet, doch die Lebenshilfe wachse und wachse. „Aktuell vergrößert sich besonders der Bereich der Kindertagesstätten, da wir als Träger sehr gefragt sind. Viele Städte und Gemeinden wollen oder können die damit verbundenen vielfältigen Aufgaben nicht mehr übernehmen“, berichtete Oßwald.

Aber auch die Sparte „Inklusives Wohnen“ werde weiter ausgebaut. Damit komme man auch dem Trend zu einer stärker individuell angepassten ambulanten Unterstützung von Menschen mit Behinderung nach. Eine erste inklusive Wohngemeinschaft gibt es bereits in Gießen.

„Nach wie vor bekommen wir die wichtigsten Impulse für neue Projekte oft von den Eltern der behinderten Menschen“, erläuterte Martina Ertel, Fachbereichsleiterin für den Bereich Ambulante Hilfen. So entstand zum Beispiel die Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderung. „Gerade für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung finde ich ein Ferienangebot unglaublich wichtig, um ihnen Erlebnisse in Gemeinschaft zu ermöglichen und auch um Eltern eine Auszeit zu bieten“, lobte Kerstin Gromes.

Besonders stolz sind Oßwald, Martina Ertel und Gabi Mehmet (stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Ambulante Hilfen) darauf, dass die Beratungsmöglichkeit für Familien mit einem behinderten Kind ausgeweitet wird. Bisher betreute die Frühförderstelle der Lebenshilfe nur bis zum Schuleintritt. „Viele Familien haben aber noch während der Grundschulzeit und dem Übergang in die fünfte Klasse Unterstützungsbedarf“, berichtete Gabi Mehmet. Ab 1. Mai können sich Eltern auch über den Schuleintritt hinaus nach Bedarf bei der Lebenshilfe beraten lassen. Die Finanzierung haben die Stadt Gießen, der Landkreis und mit einem Eigenanteil die Lebenshilfe zunächst für ein Jahr übernommen. Oßwald ist zuversichtlich, dass das Angebot durch beantragte Fördermittel darüber hinaus gesichert und vielleicht ausgebaut werden kann.

Ein absolutes Leuchtturmprojekt startet im März und ist das einzige seiner Art in Hessen: Auf dem Gelände des früheren US-Depots in Gießen ist ein Kinder- und Familienzentrum entstanden, das im Obergeschoss 28 Wohnungen für inklusives Wohnen bietet, von denen fünf für das Projekt „Begleitete Elternschaft“ reserviert sind.

Abschließend berichtete Oßwald, dass die Lebenshilfe großes Interesse an inklusiven Projekten in der Kinder-und Jugendarbeit hat. Damit traf er bei Kerstin Gromes auf offene Ohren, die gerne mithelfen möchte, dass dieser Wunsch realisiert wird. „Gemeinsame Erlebnisse von Jugendlichen mit und ohne Behinderung sind für beide wichtig und bauen letztlich auch Barrieren in den Köpfen ab. In einer Gesellschaft, die auf das Zusammenwirken aller angewiesen ist, sollte man nicht separiert aufwachsen und groß werden.“