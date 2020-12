Altenhain und Freienseen fehlten zunächst

Besiegelt: Die Unterschriften für den Zusammenschluss der Stadt Laubach wurden bereits am 4. Dezember 1970 geleistet.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAUBACH - Am 1. Januar 2021 wird die Großgemeinde Laubach 50 Jahre alt.

Bereits am 4. Dezember vor 50 Jahren wurden für sieben der heute neun Stadtteile die Grenzänderungsverträge mit Wirkung zum 1. Januar 1971 feierlich unterzeichnet. Der Lokalhistoriker Kurt Stein hat das Geschehen der halben Jahrhunsdert miterlebt, in Wort und Bild festgehalten und veröffentlicht hierzu demnächst ein Buch.

Ende der 1960er Jahre wurde vom Land Hessen die Gebiets- und Gemeindereform eingeleitet, welche zum Ziel hatte, Großgemeinden mit mindestens 5000 Einwohnern zu bilden. Erwartet wurden Verwaltungsvereinfachungen und geringere Kosten. Zunächst bestand die Möglichkeit in der ersten Gebietsreform für die Kommunen, Zusammenschlüsse bis 1977 auf freiwilliger Basis umzusetzen.

Viele Gespräche

Am 14. Juni 1970 fand daher auf Einladung der Stadt Laubach eine Zusammenkunft im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Hierbei wurde erstmals in einem großen Rahmen in Form einer Infoveranstaltung über die geplante Gebietsreform und deren Möglichkeiten gesprochen. Bis dahin gab es in jedem Ort einen Bürgermeister. Die umliegenden Dörfer hatten nun Gelegenheit zu prüfen, wem sie sich anschließen wollten oder ob man mit mehreren Dörfern gemeinsam eine eigene Großgemeinde mit neuem Namen bilden wolle. Ab Anfang August 1970 wurde in allen Dörfern, die für einen Zusammenschluss mit Laubach infrage kamen, eine Bürgerversammlung zum Thema durchgeführt, wobei bereits auf Details und Wünsche der Ortschaften eingegangen wurde. Nach umfangreichen Beratungen in allen Stadtteilen schloss sich am 4. Dezember 1970 die Stadt Laubach mit den bis dahin selbstständigen Gemeinden Gonterskirchen, Lauter, Münster, Röthges, Ruppertsburg und Wetterfeld zur Großgemeinde zusammen. Altenhain folgte am 1. Januar 1972 und Freienseen aufgrund amtlicher Verfügung am 1. April 1972.

Fotos Besiegelt: Die Unterschriften für den Zusammenschluss der Stadt Laubach wurden bereits am 4. Dezember 1970 geleistet. 2

Nachdem sich alle Stadtteile zur Großgemeinde zusammen gefunden hatten, verfügte Laubach über 10 300 Einwohner und war damals die größte und waldreichste Flächengemeinde im Kreis Gießen.

Drei Bürgermeister lenkten bis heute die Geschicke der Kommune. Alfred Funk (SPD), der bereits seit 1964 Bürgermeister Laubachs war, übernahm die Großgemeinde bis 1991. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden nach 27 Jahren wirkte Claus Spandau (CDU) 18 Jahre bis 2009 im Rathaus. Ihm folgte Peter Klug (unabhängig, FW-nah), der bis Ende Mai 2021 das Amt noch innehat. Wer die nächsten sechs Jahre folgt, bestimmen die Laubacher am kommenden Sonntag.

Buch erscheint

Der Lokalhistoriker Kurt Stein hat inzwischen alle Ereignisse von 1971 bis Ende dieses Jahres recherchiert, Presseberichte, Protokolle und Bilder gesammelt und gibt dies in Zusammenarbeit mit der Stadt Laubach im zweiten Halbjahr 2021 als Buch heraus. Da Laubach keine Chronik wie die Nachbarstädte Grünberg, Lich oder Hungen besitzt, wird eine Kurzfassung der Geschichte Laubachs ab der Ersterwähnung 786 ebenfalls mit berücksichtigt. Das Buch ist als Nachschlagewerk mit allen seinen Daten und Fakten gedacht. Ereignisse wie den Kampf um den Erhalt des Krankenhauses oder das Schicksal des Singalumnates werden in eigenen Kapiteln beschrieben.