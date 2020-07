"Amigos"-Briefmarke wird für guten Zweck verkauft

Die "Amigos"-Briefmarke wird zugunsten einer Stiftung für Kinder verkauft. Foto: Bernd Georg/Deutsche Post DHL Group

Kreis Giessen (red). Seit Mai haben die "Amigos" eine eigene Briefmarke, die in einer Gesamtauflage von 1000 Stück gedruckt wurde. Damit würdigt die Deutsche Post das 50-jährige Bühnenjubiläum der erfolgreichsten Band in Deutschland. Schnell wurde den beiden Ulrich-Brüdern bewusst, dass diese Marke auch einiges Gutes bewirken könnte, denn die Anfragen von interessierten Sammlern ließen nicht lange auf sich warten. Mit dem Verkauf der Marken möchten die "Amigos" nun ein Kinderprojekt fördern.

Gesagt - getan: Die Deutsche Post gab eine besondere Schmuckkarte in Auftrag und die "Amigos" fanden mit der "Bülent Ceylan für Kinder Stiftung" einen Partner mit einem Spendenziel, das die beiden Brüder gerne unterstützen möchten. "Wenn es um Kinder geht, kann man nicht genug helfen", werden Bernd und Karl-Heinz Ulrich in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir möchten mithelfen, dass Kinder träumen dürfen und auch die Chance bekommen, ihre Träume zu verwirklichen. Und als wir gehört haben, dass sich auch Bülent Ceylan starkmacht für die Schwachen, da war schnell klar, das möchten wir mit unseren ,Amigos'-Briefmarken unterstützen und Kindern und Jugendlichen zeigen: ,Ihr seid uns wichtig. Wir glauben an euch und möchten dazu beitragen, dass ihr eure Träume leben könnt'. Das wollen wir mit dieser Aktion erreichen."

Die Briefmarken-Schmuckkarte wird ab sofort für 20 Euro plus Mehrwertsteuer versandkostenfrei angeboten und zwar im Internet unter www.amigos-briefmarke.de. Ab 15. Juli werden die Briefmarken über die Deutsche Post versandt.

Bernd und Karl-Heinz Ulrich ergänzten: "Wer die Stiftungsarbeit für Kinder unterstützen möchte, kann natürlich auch gerne zusätzlich spenden und Gutes bewirken." Weitere Infos dazu unter www.bc-stiftung.de