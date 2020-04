An der "Ganseburg" bei Großen-Buseck: "Aral" statt "Esso" ab 1. Mai

Die Esso-Tankstelle an der "Ganseburg" gehört ab 1. Mai zum Aral-Netz. Foto: Zielinski

Buseck (paz). Ab dem 1. Mai gehört die Tankstelle der an der B49 gelegenen "Ganseburg" offiziell zum Aral-Tankstellennetz. "Das Konzept von Aral hat uns überzeugt", betont Patrick Fiedler, der zusammen mit seiner Familie die "Ganseburg" betreibt. "Die Tankstelle passt aufgrund ihrer Lage sehr gut in unser Portfolio", unterstreicht Aral-Pressesprecher Marc Schulte.

Seit 1822 ist die "Ganseburg" - ursprünglich ein Bauernhof mit Pferdeumspannwerk - in Familienbesitz. Nachdem die Familie zunächst selbst die Tankstelle betrieben hatte, wurde sie 1957 an Esso verpachtet. Drei Jahre später wurde die neue Gaststätte eröffnet.

Soweit es unter den aktuellen Bedingungen durch die Corona-Pandemie möglich ist, soll nun sukzessive mit den Umbauten begonnen werden. Hierzu zählen neben der Anpassung der Tankstelle an das Erscheinungsbild von Aral auch der komplette Umbau und die Erneuerung des Verkaufsbereichs, in den ein "Rewe to go"-Shop und ein Bistro integriert werden sollen.

"Vom Frühstück über frisches Obst und Gemüse bis hin zu Spezialitäten, erhalten die Kunden ein breit gefächertes Angebot", freut sich Patrick Fiedler. Hiervon sollen vor allem kleine Orte, wie Rödgen oder Oppenrod profitieren, die keinen eigenen Supermarkt haben. Auch die Waschanlage soll erneuert werden.

Während die Tankstelle voraussichtlich Mitte Mai öffnen wird, steht der Öffnungstermin für Shop und Bistro noch nicht fest. "Planung und Umsetzung werden sich aufgrund von Corona leider verzögern", erklärt Marc Schulte.