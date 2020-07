Andreas Luipold will neuer Pfarrer in Lollar werden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LOLLAR (sle). Bei der evangelischen Kirchengemeinde in Lollar ist die Pfarrstelle vakant. Petra Assmann-Daum, die seit über 24 Jahren hier als Pfarrerin ist, geht zum 1. September in den Ruhestand. Die Stelle wurde inzwischen ausgeschrieben. Am Sonntag stellte sich jetzt Andreas Luipold, einer der Bewerber, bei einem Probegottesdienst der Gemeinde vor. Coronabedingt etwas anders als gewöhnlich.

Den Anfang machte ein Votum, das wechselseitig zwischen dem Pfarrer, der Gemeinde und dem Kirchenvorstand gesprochen wurde. Dem schlossen sich die Schriftlesung und das Glaubensbekenntnis sowie die Predigt von Pfarrer Luipold an. Darin ging es um den Bund, den Abraham und seine Nachfahren mit Gott geschlossen hatten. Hans-Theo Daum, der als hauptamtlicher Pfarrer die Notfallseelsorge im Landkreis Gießen leitet und zudem im evangelischen Dekanat tätig ist, dankte Luipold, dass er sich um diese Stelle beworben hat. "Eine Pfarrstelle bringt viel Verantwortung mit sich" sagte er und betonte, dass man versuche, die Vakanz durch Vertretungen aufzufangen. "Die Neubesetzung einer Pfarrstelle ist ein Ereignis, welches in einer Gemeinde nicht so oft vorkommt", erklärte er und erläuterte die Vorgehensweise. Am Anfang steht die Ausschreibung, dann kommt der Kirchenvorstand ins Spiel, der berät und die Bewerber zu Gesprächen einlädt. In Lollar habe es zwei Bewerber gegeben, wobei einer seine Bewerbung zurückgezogen hatte, da die Stelle nicht passte. Daum stellte dann Andreas Luipold vor, der 1964 im Untertaunus geboren, aber im Rhein-Main-Gebiet aufwuchs. Nach dem Abitur begann er eine Lehre als Bäcker und arbeitete auch in diesem Beruf. "Ich habe angefangen, Fragen zu stellen" sagte Luipold. Das Ergebnis war, dass er 1986 ein Studium in Frankfurt begann. Nach Beendigung sah er sich aber einer Pfarrerschwemme gegenüber. Es folgten Jahre des Wartens und Vertretungen im Schuldienst und bei gemeinnützigen Institutionen. Als er wieder ein Angebot als Schulpfarrer bekam, lehnte er es ab. Er wollte wieder im Pfarrberuf arbeiten.

Im Anschluss an den Gottesdienst konnten Fragen gestellt werden. Was es anderes machen würde, wenn er in Lollar Pfarrer sei, wollte jemand wissen. "Ich bin dagegen, alles umzukrempeln. Ich möchte erhalten, was in einer Gemeinde gewachsen und aufgebaut wurde", war seine klare Antwort. Seine Meinung über die Ökumene war, dass man gemeinsam Glauben leben könne. Mit katholischen Priestern habe er dieses Thema viel diskutiert, und dabei festgestellt, dass alles was man zusammen macht, nur besser werden kann. Ein Schlüsselerlebnis sei auch die Frage gewesen, wie man richtig betet. Man müsse vom Kindheitsglauben auf ein höheres Label umstellen, betonte er und auch, dass man gegenseitig von einander lernen könne.

Daum dankte abschließend allen für die rege Beteiligung, die er als gutes Zeichen einer lebendigen Gemeinde sah. Am 29. Juli tritt der Kirchenvorstand zusammen, um zu entscheiden, ob Andreas Luipold als Pfarrer für Lollar bestätigt wird.