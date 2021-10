Andreas Schmidt ist Ehrenvorsitzender

Vorsitzender Jörg Luh (l.), Geschäftsführer Fred Sandner (2.v.l.) und der stellvertretende Vorsitzende Reiner Bader (r.) ernannten Andreas Schmidt (Mitte) zum Ehrenvorsitzenden und ehrten Josef Wilpert für 25-jährige Treue. (Foto: Waldschmidt)

KREIS GIESSEN - (red). Jörg Luh bleibt Vorsitzender des Vereins technischer Führungskräfte Gießen. Dies ergaben die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung für 2019 und 2020.

Der scheidende stellvertretende Vorsitzende Andreas Schmidt erinnerte an Höhepunkte des Jahres 2019 wie die Besichtigung der „Alten Völklinger Hütte“ oder die Mehrtagesfahrt in den Harz. 2020 konnte Pandemie-bedingt nur der Winterspaziergang stattfinden, in diesem Jahr besichtigte man den Alten Flughafen in Gießen. Der Verein hat 76 Mitglieder.

Am Kassenbericht von Fred Rohrbach war nichts auszusetzen. Andreas Schmidt wollte aus privaten Gründen nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender amtieren. Er war 20 Jahre als Vorsitzender und dann als Stellvertreter engagiert und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Josef Wilpert aus Reiskirchen und der nicht anwesende Wolfgang Bender aus Biebertal wurden für 25-jährige Treue ausgezeichnet. In diesem Jahr sind noch das Herbstgrillen in der Schutzhütte Kirchvers und ein Jahresabschluss-Essen geplant.