Anekdoten aus Oberkleen

OBERKLEEN - Historisch interessante Anekdoten, eine davon sogar im wahrsten Sinne eine recht "anrüchige" Episode, und viele weitere Geschehnisse, die das einstmalige Dorfleben in Oberkleen anschaulich schildern, hat Hans-Gerhard Stahl vom Heimat- und Geschichtsverein Oberkleen (HGO) zusammengetragen. Für gleich drei Publikationen zeichnet er im Jahr des zehnjährigen Bestehens des Vereins verantwortlich: Thematisiert werden das Alte Rathaus, die Dorfschmiede und in der Erstausgabe der Vereinszeitung "Das Klee-Blatt" der Bau des zentralen Kirchenschiffs der St. Michaelis-Kirche vor 250 Jahren.

Der HGO wurde am 31. August 2010 gegründet. Wegen der Corona-Pandemie mussten sämtliche Jubiläumsfeiern abgesagt werden. Aber Vorstandsmitglied Hans-Gerhard Stahl machte - wie es so schön sprichwörtlich heißt - aus der Not eine Tugend und widmete die Zeit dem Schreiben:

Die 2018 begonnene Broschüre "Altes Rathaus Oberkleen" konnte so beendet werden:

Sie beginnt mit einem geschichtlichen Abriss um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1562 wird die Schmelz-Hütte "bey Obercleen" gebaut (Heft 4 der Oberkleener Heimathefte). Im Ortskern von Cleeberg entsteht 1574 das Amtshaus (Altes Rathaus) und 1582 das Rathaus in Oberkleen. "Diese drei Bauprojekte waren für das Amt Cleeberg von großer wirtschaftlicher Bedeutung", betont der Autor. Als ein Symbol des Reichtums kann auch das im späten 15. Jahrhundert aus Silber gefertigte Abendmahlsgeschirr der evangelischen Kirche Oberkleen gelten. Ob der Kelch und die Patene (Schale) aus heimischem Silber gefertigt wurden, ist leider nicht bekannt. "Möglich wäre dies sehr wohl, da im Silberbergwerk in Espa/Cleeberg Silber abgebaut wurde", weiß Stahl. Allein die Existenz eines solch wertvollen Kunstgegenstandes, wie es das Abendmahlsgeschirr ist, lasse auf wirtschaftliche Stärke, zumindest unter den geistlich Herrschenden, schließen.

Der Autor zitiert Auszüge aus der Dorfchronik, die in Zusammenhang mit dem Rathaus stehen. Das Rathaus war der Mittelpunkt des Dorfgeschehens und der Rathaussaal der einzige Versammlungsraum in der Gemeinde. Eine etwas "anrüchige" Anekdote wird erzählt: Am 5. Mai 1914 fand im Rathaus eine Sitzung des Gemeinderates statt, in der über den Einbau einer "Abort- und Pissoiranlage" im Rathaus entschieden wurde, nachdem die königliche Regierung in Koblenz darauf gedrängt hatte, für die im Rathaus unterrichteten Kinder die Möglichkeit zu schaffen, dass sie ihre Notdurft auch dort verrichten konnten. Der Gemeinderat lehnte dieses Ansinnen der königlichen Regierung mit folgender Begründung ab: "Wir wollen nicht, dass dieses altehrwürdige Fachwerk durch eine größere Abort- und Pissoiranlage verpestet wird." Stattdessen wurde den Kindern die Möglichkeit eingeräumt, bei den unmittelbaren Nachbarn des Rathauses deren Aborte (heute sagt man Toiletten) zu benutzen.

Der Saal diente auch in den 1920er Jahren als Unterrichtsraum, da die beiden Räume der Volksschule nicht ausreichten, um die über 100 Schüler zu unterrichten. Als Anfang der 1930er Jahre die ländlichen Berufsschulen für Mädchen eingerichtet wurden, fand im Rathaussaal für die Schülerinnen und Schüler aus Oberkleen, Niederkleen, Ebersgöns und Cleeberg bis zum Kriegsende der Unterricht statt. Von 1949 bis 1953 war hier eine Außenstelle der Landwirtschaftlichen Kreisberufsschule Wetzlar untergebracht.

Die zweite Broschüre "Die Dorfschmiede" beschreibt das Schmiedehandwerk in Oberkleen, das durch drei Generationen Schmiedemeister der Familien Schnorr geprägt wurde: Anton Schnorr aus Rechtenbach heiratete 1867 Charlotte Wilhelm aus Oberkleen. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor, Heinrich, Wilhelm und Carl. Alle erlernten den Beruf des Schmieds.

Das Stammhaus der Familie befindet sich in der Marienbergstraße in Oberkleen, hier war auch die Schmiede von Anton Schnorr. Sohn Carl heirate nach Herbornseelbach und betrieb dort das Schmiedehandwerk. Heinrich und Wilhelm blieben in Oberkleen. Wilhelm richtete seine Schmiede im Stammhaus der Familie in der Marienbergstraße (Hausname "Schmiddches") ein. Die Schmiede von Heinrich befand sich im heutigen Banngartenweg /Ecke Hauptstraße. Sein Schwiegersohn Albert Glaum und dessen Sohn Heinz erlernten ebenfalls das Schmiedehandwerk. Heinz Glaum war es, der 1969 mit seinem Betrieb an die Pfingstweide aussiedelte und eine Halle an der Kreisstraße nach Ebersgöns baute. Die Firma Glaum Bauelemente und Metallbau (GBM) stellte Fenster und Türen auch für gewerbliche Bauten her. Der Sohn von Wilhelm Schnorr II., Reinhold Schnorr, baute Mitte der 1950er ein Wohnhaus am Ortausgang von Oberkleen. Eine DEA-Tankstelle und eine Autowerkstatt nahm er 1957 in Betrieb.

"Die Schmiede des Enkels von Anton Schnorr, Wilhelm Schnorr II., befand sich ganz in der Nähe meines Elternhauses", erinnert sich der Autor. Wilhelm Schnorr war Hufschmied. "Den Geruch des verbrannten Hufes habe ich heute noch in der Nase. Bekam das Pferd ein neues Hufeisen, dann durften wir Kinder beim Beschlagen zuschauen", erzählt Hans-Gerhard Stahl. Er beschreibt auch das Bereifen eines Wagenrades. "Eine Technik, die sehr viel Erfahrung benötigte", weiß der Oberkleener.

Als dritte Publikation des Vereins wurde im März erstmals die Vereinszeitung "Das Klee-Blatt" herausgegeben. Der zentrale Artikel der Erstausgabe befasst sich mit dem Bau des Kirchenschiffs der St. Michaelis-Kirche in Oberkleen vor 250 Jahren.

Wer die Broschüren "Die Dorfschmiede" und "Altes Rathaus Oberkleen" erwerben möchte, kann sie bei Dr. Kurt Hanika (06447/6813) oder Hans-Gerhard Stahl (06447/88051) zum Preis von jeweils 15 Euro bestellen. Vereinsmitglieder erhalten die erste Broschüre zum halben Preis.

Weitere Infos und Bestellmöglichkeit im Internet unter: https://www.stahl-hg.de/Publikationen.